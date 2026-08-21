วอลเลย์บอล

ดูสด ไทย ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ดูออนไลน์ช่อง Mono

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 12:07 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 12:08 น.
ดูสด ไทย ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ดูออนไลน์ช่อง Mono

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ลงสนามนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 พบกับออสเตรเลีย วันนี้ (21 สิงหาคม) เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Women’s Volleyball Continental Championship จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 มี 12 ชาติเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าอยู่กลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

ชิงแชมป์เอเชียปีนี้สำคัญมาก เพราะทีมที่ได้แชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิสทันที ส่วนทีมอันดับ 1 ถึง 3 จะได้สิทธิ์ไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ด้วย

ทีมไทยและออสเตรเลียเคยพบกันมาแล้วหลายครั้งในรายการระดับนานาชาติ และไทยเป็นฝ่ายชนะทุกนัด ทั้งในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2013, AVC Cup 2018, รอบคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชีย 2020, AVC Cup 2022 และชิงแชมป์เอเชีย 2023 ซึ่งไทยเอาชนะออสเตรเลียแบบรวด 3 เซตในทุกนัดที่ผ่านมา

หลังจบนัดนี้ ทีมชาติไทยจะลงเล่นอีก 2 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม โดยพบอินโดนีเซียวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 14.00 น. และพบคาซัคสถานวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ก่อนสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบแพ้คัดออกต่อไป

แฟนวอลเลย์บอลติดตามชมการแข่งขัน ถ่ายทอดสดได้ทาง MONO SPORTS TV คลิก และแอปพลิเคชัน MONOMAX ตลอดทัวร์นาเมนต์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 12:07 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 12:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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