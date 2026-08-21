รองนายก อบต.ปากช่อง ดับคาห้องนอนพร้อมสามี ไม่พบโยงการเมืองท้องถิ่น
รองนายกหญิงรักษาการถูกยิงเสียชีวิตคู่สามี คาดปมปัญหาส่วนตัว ไม่พบโยงการเมืองท้องถิ่น
ตำรวจ สภ.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต 2 ราย ภายในบ้านพักไม้สองชั้น พื้นที่ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเวลา 02.00 น.
บริเวณห้องนอนชั้น 1 พบร่าง น.ส.สุดใจ อายุ 44 ปี เสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้พับ ใกล้กันพบศพนายยงยุทธ อายุ 47 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้อง พร้อมอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
น.ส.สุดใจ ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายก อบต.ปากช่อง เนื่องจากนายก อบต. ถูก กกต. สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า นายยงยุทธใช้อาวุธปืนยิงภรรยาจนเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองตายตาม คาดว่ามาจากปัญหาส่วนตัว ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ สอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
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