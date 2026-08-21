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กสทช. แจ้งด่วน ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ ภายใน 30 ส.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 13:27 น.

กสทช. เตือนผู้ใช้มือถือทุกค่าย รีบอัปเดตข้อมูลผู้ใช้มือถือวตนตามข้อความ SMS ภายใน 30 ส.ค. 2569 ยกระดับความปลอดภัยสกัดแก๊งมิจฉาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า กสทช. ประกาศมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 กฎระเบียบนี้กำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องดำเนินการอัปเดตข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

วิธีเช็ก SMS ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ

ประชาชนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือช่องทางอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการเครือข่าย เมื่อได้รับแจ้งเตือนแล้ว กสทช. แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

  • ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบุใน SMS หรือการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการ
  • หากมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ให้ติดต่อสอบถามศูนย์บริการลูกค้าของเครือข่ายโดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
  • ผู้ใช้บริการควรดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2569

การปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์มือถือถือเป็นส่วนสำคัญของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

กสทช. แนะปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ภายใน 30 ส.ค. 69
ภาพจาก Facebook : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

ข้อมูลจาก : กสทช.

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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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