กสทช. แจ้งด่วน ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ ภายใน 30 ส.ค.นี้
กสทช. เตือนผู้ใช้มือถือทุกค่าย รีบอัปเดตข้อมูลผู้ใช้มือถือวตนตามข้อความ SMS ภายใน 30 ส.ค. 2569 ยกระดับความปลอดภัยสกัดแก๊งมิจฉาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า กสทช. ประกาศมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 กฎระเบียบนี้กำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องดำเนินการอัปเดตข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
วิธีเช็ก SMS ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ
ประชาชนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือช่องทางอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการเครือข่าย เมื่อได้รับแจ้งเตือนแล้ว กสทช. แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบุใน SMS หรือการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการ
- หากมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ให้ติดต่อสอบถามศูนย์บริการลูกค้าของเครือข่ายโดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
- ผู้ใช้บริการควรดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2569
การปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์มือถือถือเป็นส่วนสำคัญของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจาก : กสทช.
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