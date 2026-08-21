คลิปมัดตัว! ชายโรคจิต เดินตามสาว เอาตัวถูก้นขณะรอซื้อของ เจ้าตัวแจ้งความแล้ว
คลิปมัดตัว! เพจดังแฉ ชายโรคจิต เดินตามสาว-แอบถ่าย เอาตัวถูก้นขณะรอซื้อของในงาน ม.อ. เจ้าตัวนำหลักฐานแจ้งความแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกจากพลเมืองเมืองดีรายหนึ่ง ปรากฏภาพหญิงสาวผู้เสียหายรายหนึ่งถูกชายวัยกลางคนสวมเสื้อสีเขียวยืนอยู่ด้านหลัง พร้อมกับเอาตัวชนก้นของสาวผู้เสียหายซึ่งรอซื้อของอยู่ที่บูธในงาน ม.อ. จ.สงขลา
ผู้เสียหาย เผยว่า ผู้ชายที่อยู่ในคลิปได้มีการมาชนก้นก่อนที่ตนจะซื้อของ และเดินตามไปทุกที่ที่ตนต่อแถวรอซื้อของ รวมทั้งได้แอบถ่ายคลิปไว้ด้วย จนตนรู้สึกหวาดกลัว โดยได้บอกให้พี่สาวที่มาด้วยกันถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน แล้วนำไปแจ้งความที่ สภ.คอหงส์ เพื่อดำเนินคดีและติดตามตัวชายรายดังกล่าวแล้ว
จากคลิปดังกล่าวได้ผู้คนแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการร์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ “เป็นผมเดินไปสะกิดบอกน้องเขาเเล้วนะ” , “แหกมันค่ะ อย่ายอม สงสาร ผญ ที่โดนกระทำ รีบช่วยและจับตัวไว้ค่ะ มันคิดว่าท้าทาย ไม่มีใครกล้าจับมัน ปล่อยไว้ไม่ไม่ได้” , “น้องก้อหันมาดูซักนิด ตาลุงแกจะหายใจรดต้นคออยู่แล้ว” , “เพื่อนหญิง พลังหญิง เราต้องช่วยปกป้องกันนะคะ ถ่ายเพื่อเก็บหลักฐานแค่นิดหน่อย แล้วจัดการช่วยน้องเขาดีกว่า”
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