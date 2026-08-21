ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจแคนาดาพังประตูหอศิลป์ หลังได้รับแจ้งคนติดในอาคาร ที่แท้งานศิลปะ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:33 น.

ตำรวจแคนาดาพังประตูหอศิลป์ หลังได้รับแจ้งคนติดในอาคาร ที่แท้งานศิลปะ ด้านเจ้าของหอศิลป์ยื่นเรื่องให้ทางการชดใช้ค่าซ่อมแซมนับมือ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ได้รับแจ้งเหตุประชาชนได้รับอันตรายภายในงานแสดงศิลปะ

โดยผู้แจ้งระบุว่าเธอเห็นเห็นเท้าคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังเคาน์เตอร์และเชื่อว่ามีคนข้างในต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พังประตูด้านหน้าเข้าไป ก่อนจะพบว่าเป็นงานศิลปะชื่อ The Preparator ซึ่งเป็นประติมากรรมเจ้าหน้าที่จัดการงานศิลปะกำลังคุกเข่าอยู่หน้าลังไม้ โดยที่ส่วนบนของร่างกายมุดเข้าไปอยู่ภายในลัง

จากการพูดคุยกับผู้อำนวยการหอศิลป์ระบุว่า เธอรู้สึกสับสนตอนที่ตำรวจได้โทรมาแจ้งว่ามีคนติดอยู่ในอาคาร เพราะเธอล็อคประตูและเปิดระบบป้องกันขโมยเอาไว้ นอกจากนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้แจ้งตำรวจแล้วว่านั่นเป็นงานศิลปะแต่ตำรวจไม่เชื่อ

อย่างไรก็ตามจากการทำลายประตูเพื่อเข้าไปทำให้เธอต้องจ่ายค่าซ่อมประตูเป็นมูลค่า 23,000 บาท (1,000 แคนาเดียนดอลลาร์) ซึ่งขณะนี้ทางหอศิลป์กำลังยื่นเรื่องให้ทางการจ่ายค่าซ่อมแซมแทนต่อไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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