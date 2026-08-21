กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ
ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ระบบ ไทยช่วยไทย พลัส จะกลับมาให้บริการตามปกติในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมขออภัยประชาชนและร้านค้าที่ได้รับความไม่สะดวก หลังผู้ใช้บางส่วนยังไม่สามารถใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังได้ในช่วงเช้า
ปัญหาเริ่มขึ้นหลังกรุงไทยปิดปรับปรุงระบบตามกำหนดตั้งแต่เวลา 01.00 ถึง 06.00 น. ส่งผลให้ Krungthai NEXT ใช้งานไม่ได้ทั้งแอป ขณะที่เป๋าตังได้รับผลกระทบในบริการหลายรายการ รวมถึงโอนเงิน พร้อมเพย์ เติมเงิน จ่ายบิล และบริการเกี่ยวกับบัตร Play กับบัตรแมงมุม EMV ส่วนแอปถุงเงินได้รับผลกระทบตั้งแต่เวลา 01.00 ถึง 05.00 น.
แม้พ้นเวลา 06.00 น. ผู้ใช้บางส่วนยังรายงานปัญหาต่อเนื่อง โดยช่วงประมาณ 09.00 น. Krungthai Care ตอบผู้ใช้ผ่าน X ว่าระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วสำหรับบริการทั่วไป แต่ปัญหาของไทยช่วยไทย พลัส และบริการที่เกี่ยวข้องยังมีรายงานเข้ามา
ขณะที่ BEM แจ้งในช่วงเช้าว่า บัตรเดบิตกรุงไทย บัตรแมงมุม EMV และการใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัสผ่านเป๋าตังได้รับผลกระทบกับการเดินทาง MRT
กรุงไทยจึงออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยช่วยไทย พลัส โดยระบุว่า ระบบจะกลับมาให้บริการตามปกติในช่วงประมาณ 11.00 น. แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริการส่วนนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่ากำหนดปิดปรับปรุงระบบเดิม
ผู้ได้รับสิทธิไทยช่วยไทย พลัสใช้โครงการผ่าน G-Wallet บนแอปเป๋าตัง รัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
วงเงินของรัฐที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่ถูกยกไปสมทบในเดือนถัดไป ดังนั้น เมื่อระบบไทยช่วยไทย พลัสกลับมาให้บริการ ผู้มีสิทธิยังสามารถใช้วงเงินเดือนสิงหาคมที่เหลือตามเงื่อนไขเดิมได้จนถึงสิ้นเดือน
สำหรับการใช้ไทยช่วยไทยพลัส กับรถไฟฟ้า MRT ผู้ได้รับสิทธิสามารถชำระค่าโดยสารผ่านเป๋าตังที่ห้องจำหน่ายบัตรของ MRT ทั้ง 4 สาย โดยโครงการครอบคลุมสายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง และสีชมพู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569
ระหว่างที่ระบบยังมีปัญหา ผู้โดยสาร MRT สามารถเลือกชำระค่าโดยสารด้วยช่องทางอื่น เช่น เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว หรือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต EMV Contactless ที่ระบบรองรับ แต่การใช้ช่องทางอื่นจะไม่ได้รับสิทธิรัฐร่วมจ่าย 60% จากไทยช่วยไทย พลัสในการเดินทางครั้งนั้น
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