ข่าวดาราบันเทิง

ใหม่ ดาวิกา ช็อกผลตรวจ ผอมแต่ไขมันเลวพุ่งสูง เกือบต้องพึ่งยา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:34 น.
ใหม่ ดาวิกา ตรวจสุขภาพ พบไขมันเลวสูง

ใหม่ ดาวิกา ตรวจสุขภาพพบไขมันเลวพุ่งสูงเกือบต้องพึ่งยา แพทย์สั่งคุมอาหารด่วน เตือนคนผอมอย่าชะล่าใจ

เตือนอย่าชะล่าใจ! นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน ไลฟ์สดกับแฟนคลับถึงผลตรวจสุขภาพประจำปีร่วมกับครอบครัว ผลลัพธ์ทำเอาหลายคนตกใจอย่างมาก เพราะตรวจพบว่ามีปริมาณไขมันเลว (LDL) สูงมากจนเกือบจะถึงขั้นที่ต้องเริ่มรับประทานยาลดไขมัน

แพทย์ผู้รักษาได้แนะนำว่าเนื่องจากเธอยังอายุน้อยจึงอยากให้เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารก่อนเป็นอันดับแรกแทนการทานยา เหตุการณ์นี้ทำให้นางเอกสาวตระหนักว่าปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เพราะเธอมีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดจึงอยากเตือนว่า คนที่มีรูปร่างผอมหรือตัวเล็กมาก ๆ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคอเลสเตอรอลสูง และอยากรณรงค์ให้ทุกคนไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยเฉพาะการตรวจเส้นเลือดบริเวณคอด้วยการทำ MRI เพื่อเช็กว่ามีหินปูนหรือสิ่งอุดตันใด ๆ เกาะอยู่หรือไม่

สาวใหม่ อธิบายต่อว่า แต่ก่อนผู้คนอาจไม่ได้รับการรณรงค์หรือให้ความรู้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมีความจำเป็นขนาดไหน แต่ปัจจุบันเธอมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกช่วงวัย หลายคนอาจมีความคิดว่า “ถ้าไม่ตรวจ ไม่เจอ ก็ไม่เป็นไร” แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้จนอาการหนัก อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากกว่าการตรวจพบในระยะแรกเริ่ม และเปรียบเทียบว่า ในเมื่อเรายังสามารถใช้เงินกับสิ่งของฟุ่มเฟือยอื่น ๆ ได้ สุขภาพร่างกายก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรยอมลงทุนดูแล

ส่วนแนวทางการดูแลตัวเองหลังจากนี้ ใหม่จะหันมาเข้มงวดกับการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น ยอมรับว่าปกติเป็นคนชอบรับประทานขนมหวานมาก และยังทานพวกอาหารจังก์ฟู้ด (Junk Food) แต่ก็จะพยายามลดปริมาณลง

นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงเรื่องการออกกำลังกายยอมรับว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานมากแล้ว ปัจจุบันเธอได้หันมาเริ่มลองเล่นกีฬาเทนนิสดู พร้อมแซวตัวเองขำ ๆ ว่า ตีไม่เคยโดนลูกเลย แต่เน้นไปที่การถ่ายภาพโปรโมตให้ดูเป็นมืออาชีพแทน

ใหม่ ดาวิกา-2
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา-3
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา-4
ภาพจาก Instagram : davikah
ใหม่ ดาวิกา-5
ภาพจาก Instagram : davikah

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:34 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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