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โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:03 น.
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)
FILE - Newcastle's Bruno Guimaraes reacts after a Premier League soccer match between Newcastle United and Manchester City in Newcastle, England, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Jon Super, File)

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.

  • อาร์เซนอล พบ โคเวนทรี ซิตี้ — 02.00 น. (เช้าวันเสาร์ที่ 22)

วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.

  • ฮัลล์ ซิตี้ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด — 18.30 น.
  • เอฟเวอร์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ — 21.00 น.
  • อิปสวิช ทาวน์ พบ ซันเดอร์แลนด์ — 21.00 น.
  • นอตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด — 21.00 น.
  • เบรนท์ฟอร์ด พบ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ — 23.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.

  • ไบรท์ตัน พบ แอสตัน วิลล่า — 20.00 น.
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ บอร์นมัธ — 20.00 น.
  • นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล — 22.30 น.

วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. (ข้ามคืนถึงวันอังคาร)

  • ฟูแล่ม พบ เชลซี — 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 25)

คู่ที่น่าจับตาสุดคือนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับลิเวอร์พูล เป็นเกมแรกของอันโดนี อิราโอลาในฐานะกุนซือหงส์แดง ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็เริ่มต้นยุคใหม่หลังไม่มีเป๊ป กวาร์ดิโอล่าคุมทีมเป็นครั้งแรก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:03 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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