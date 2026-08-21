โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)
วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.
- อาร์เซนอล พบ โคเวนทรี ซิตี้ — 02.00 น. (เช้าวันเสาร์ที่ 22)
วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.
- ฮัลล์ ซิตี้ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด — 18.30 น.
- เอฟเวอร์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ — 21.00 น.
- อิปสวิช ทาวน์ พบ ซันเดอร์แลนด์ — 21.00 น.
- นอตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด — 21.00 น.
- เบรนท์ฟอร์ด พบ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ — 23.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.
- ไบรท์ตัน พบ แอสตัน วิลล่า — 20.00 น.
- แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ บอร์นมัธ — 20.00 น.
- นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล — 22.30 น.
วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. (ข้ามคืนถึงวันอังคาร)
- ฟูแล่ม พบ เชลซี — 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 25)
คู่ที่น่าจับตาสุดคือนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับลิเวอร์พูล เป็นเกมแรกของอันโดนี อิราโอลาในฐานะกุนซือหงส์แดง ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็เริ่มต้นยุคใหม่หลังไม่มีเป๊ป กวาร์ดิโอล่าคุมทีมเป็นครั้งแรก
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