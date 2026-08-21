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กิ๊ฟ วรรธนะ แชร์อุทาหรณ์ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อ 10 ปีก่อน หวิดสูญเสียคุณพ่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:36 น.

กิ๊ฟ วรรธนะ แชร์ประสบการณ์ใกล้ตัว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อ 10 ปีก่อน หวิดสูญเสียคุณพ่อไปตลอดกาล โชคดีสังเกตสัญญาณเตือน-ส่งถึงมือหมอทันเวลา

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง กิ๊ฟ วรรธนะ ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของเขา เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน แต่โชคดีที่คนในครอบครัวสังเกตความผิดปกติ และนำส่งตรวจที่โรงพยาบาลได้ทันเวลา

กิ๊ฟ วรรธนะ โพสต์เล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงในอดีตผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ความโชคดีของบ้านผม…

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีก่อนที่ผมเคยทำงานพิธีกรกับโรงพยาบาล ปิยะเวช ในครั้งนั้นเป็นอีเวนท์ของโรงพยาบาลที่จะโปรโมทเรื่องโรคหัวใจ และ พิธีกรทางช่อง มหิดลชาแนล เรื่องโรคหัวใจ เลยทำให้ผมค่อนข้างมีข้อมูล และรู้ถึงอาการโรค สัญญาณเตือน และพฤติกรรมที่จะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดโรคนี้

วันหนึ่งคุณแม่โทรมาบอกถึงอาการคุณพ่อว่า จุกหน้าอกเบา ๆ เจ็บแบบแปลบ ๆ เบา ๆ ไปที่ปลายแขนซ้าย แต่ละครั้งที่เป็นมีอาการไม่นาน ไม่เกิน 15 นาทีแล้วก็หายไป อีก 2-3 สัปดาห์ก็มีอาการแบบนี้ขึ้นมาใหม่ เชื่อไหม พอผมได้ยินข้อมูลเท่านี้ ผมรีบส่งคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อตรวจหัวใจจริงจัง พ่อเริ่มจากวิ่งสายพาน จนไปเข้าอุโมงค์สแกน..

หัวใจคนเรามีเส้นเลือดใหญ่ 3 เส้น ด้านหน้า 1 เส้น ด้านหลังอีก 2 เส้น หนึ่งเส้นด้านหลังของคุณพ่อผมคุณหมอบอกว่ามีไขมันตันไปแล้ว 90% ของหลอดเลือด ถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะหัวใจวายเสียเมื่อไรก็ได้

อาการโรคของโรคหัวใจนี้ (หลอดเลือดหัวใจตีบ) นี้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะแข็งแรงหรือไม่อย่างไร (เราเคยเห็นนักกีฬาหลายคนที่ล้มฟุบกลางสนามมาแล้ว หลายคนเป็นโรคนี้แต่ไม่รู้ตัวกว่ามันจะแสดงผลโรค) แต่คนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่ดีเป็นเวลานาน มันจะค่อย ๆ สะสมและแสดงอาการออกมา
ทุกวันนี้คุณพ่อต้องทานยาโรคหัวใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและต้องดูเรื่องอาหารที่ไม่เอื้อกับโรค

ตรวจเช็คสุขภาพ หมั่นสังเกตสัญญาณ ร่างกาย เพื่อคนที่เรารักนะครับ”

กิ๊ฟ วรรธนะ แชร์ประสบการณ์ หลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อ 10 ปีก่อน-1 กิ๊ฟ วรรธนะ แชร์ประสบการณ์ หลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อ 10 ปีก่อน-2

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อ้างอิงจาก : FB Gift Wattana Kumthorntip

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

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