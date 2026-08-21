ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี
ศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี ตร.สุราษฎร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย รายงานความคืบหน้าจากกรณี นางสาวเอ (นามสมมุติ) ที่ได้เดินทางแจ้งความร้องทุกข์ หลังถูกชายชาวอิสราเอล ข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตทำร้ายร่างกาย พร้อมตั้งค่าหัวอีก 5 แสนบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย จึงร่วมกับอำเภอเกาะสมุย และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ได้ออกติดตามตัว ชายคนดังกล่าว มาดำเนินคดีตามคดีอาญาที่ 364/2569 พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา แล้วส่งฟ้องศาลจังหวัดเกาะสมุยแล้ว ศาลพิพากษาปรับ 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี และให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย ได้จัดกำลังตำรวจไปตั้งจุดสกัด เฝ้าระวังเหตุการณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เป็นต้นมา
อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมอบนโยบายที่อำเภอเกาะสมุย และได้นัด นางสาวเอ (นามสมมุติ) มาพบเป็นการส่วนตัว และขอให้ลดความขัดแย้งระหว่างกัน
พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำชับหัวหน้าสถานีตำรวจปกครอง ทุกกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะเหตุที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เสมอภาค
หากพบผู้ใดกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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