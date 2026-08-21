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รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:55 น.

รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ ตำรวจคาดเป็นสามีที่ก่อเหตุยิงภรรยา ก่อนจบชีวิตตัวเองตาม

ร.ต.อ.พิทักษ์ ดีแซง รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิต 2 ศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 2 ของวันที่ 21 สิงหาคม จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.สุดใจ ลอดตะเสน อายุ 44 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้พับ ใกล้กันพบร่าง นายยงยุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี เสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องนอน พบอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า นายยงยุทธ สามี น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.สุดใจ จนเสียชีวิต ก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุกับตัวเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการเก็บพยานหลักฐานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

สำหรับ น.ส.สุดใจ ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน นางศิริญาพร มีแสง นายก อบต.ปากช่อง ซึ่งถูก กกต.สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตามสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ยังไม่พบหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใด คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:55 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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