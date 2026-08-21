รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ
รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ ตำรวจคาดเป็นสามีที่ก่อเหตุยิงภรรยา ก่อนจบชีวิตตัวเองตาม
ร.ต.อ.พิทักษ์ ดีแซง รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิต 2 ศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 2 ของวันที่ 21 สิงหาคม จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.สุดใจ ลอดตะเสน อายุ 44 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้พับ ใกล้กันพบร่าง นายยงยุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี เสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องนอน พบอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า นายยงยุทธ สามี น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.สุดใจ จนเสียชีวิต ก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุกับตัวเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการเก็บพยานหลักฐานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
สำหรับ น.ส.สุดใจ ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน นางศิริญาพร มีแสง นายก อบต.ปากช่อง ซึ่งถูก กกต.สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ตามสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ยังไม่พบหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใด คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: