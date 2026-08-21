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สาธุ! ครอบครัว “ศิลปอาชา” มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:31 น.
ครอบครัว "ศิลปอาชา" มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่ 2

ครอบครัว “ศิลปอาชา” มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่ 2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภรรยา และครอบครัวศิลปอาชา มอบที่ดินจำนวน 92 ไร่ มูลค่ากว่า 150,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อใช้สร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่สอง และศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูและการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร เจ้าพระยายมราช

พิธีรับมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ เขต 1 ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เขต 2 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม เขต 4 และนายประภัตร โพธสุธน เขต 5 ทั้งหมดสังกัดพรรคภูมิใจไทย รวมถึงนายนพดล มาตรศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายวราวุธเล่าถึงที่มาของการมอบที่ดินว่า ตนเติบโตมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเติบโตมากับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้เห็นการเติบโตของโรงพยาบาลและงบประมาณที่นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ทุ่มเทให้กับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขในจังหวัดมาโดยตลอด

เขาระบุว่าได้เห็นความแออัดของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนได้ดี ทำให้ผู้คนมั่นใจและเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จึงมีความตั้งใจมานานว่าหากมีโอกาสจะหาที่ดินสักแปลงมอบให้โรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความแออัดและให้บริการประชาชนได้มากขึ้น

นายวราวุธยังกล่าวเสนอเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้มอบให้ 92 ไร่ และหากพื้นที่ไม่เพียงพอ ยังเหลือที่ดินอีกหลายร้อยไร่ที่สามารถมอบให้ได้อีก

​สำหรับรายละเอียดพื้นที่มอบให้กระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้:

• ​พื้นที่ 29 ไร่ 32 ตารางวา: ใช้สนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

• ​พื้นที่ตัดถนนกว้าง 40 เมตร ยาวเกือบ 400 เมตร: สร้างเป็นถนน 4 เลน (แบบไม่มีเกาะกลาง เพื่อลดภาระการดูแลในระยะยาว) เชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

​โครงการก่อสร้างประกอบด้วย:

• ​อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) 5 ชั้น: พื้นที่ใช้สอย 9,796 ตร.ม. (ใช้พื้นที่ 3 ไร่)

• ​อาคารผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยใน 5 ชั้น: พื้นที่ใช้สอย 4,682 ตร.ม. (ใช้พื้นที่ 2 ไร่)

• ​อาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤติ (ดูแลผู้สูงอายุ) 6 ชั้น: พื้นที่ใช้สอย 10,700 ตร.ม. (ใช้พื้นที่ 6 ไร่)

• ​อาคารสนับสนุน 3 ชั้น: พื้นที่ใช้สอย 3,714 ตร.ม. (ใช้พื้นที่ 2 ไร่)

• ​อาคารพักอาศัยและบ้านพักบุคลากร: บ้านพัก 2 ชั้น (2 หลัง) และอาคารพักอาศัย 4 ชั้น (รวมใช้พื้นที่ 4 ไร่)

• ​ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม: ระบบประปา (2 ไร่), ระบบบำบัดน้ำเสีย (5 ไร่), งานภูมิสถาปัตย์ คูน้ำและสระน้ำรอบพื้นที่ (2 ไร่)

• ​การปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก: งานถมดินความสูง 1.80–2.20 เมตร (ประมาณ 40 ไร่), ลานจอดรถ 350 คัน (8 ไร่), รั้วรอบโรงพยาบาลยาว 1,100 เมตร

• ​ระบบโครงสร้างพื้นฐาน: ถนนทางเข้าภายนอกโครงการ (24,900 ตร.ม.), ระบบประปาบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำระยะไกล, และการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง 5 ชุด

ในการกล่าวขอบคุณ นายวราวุธระบุว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชาวสุพรรณบุรีมาโดยตลอด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นกลุ่มที่ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเผชิญวิกฤติใด ตั้งแต่ไข้หวัดนกมาจนถึงโควิด 19 และถือเป็นปราการด่านหน้าในการดูแลประชาชนในพื้นที่

นายวราวุธระบุด้วยว่าจะต้องประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องงบประมาณของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และงบประมาณที่จะลงมาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบุว่าเป็นการทำงานสืบสานความตั้งใจของนายบรรหารที่อยากเห็นชาวสุพรรณบุรีมีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2469 โดยชื่อโรงพยาบาลมาจากชื่อของเจ้าพระยายมราช หรือปั้น สุขุม ผู้บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล

ภาพจาก: ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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