ข่าวการเมือง

“อุ๊งอิ๊งค์” เชิญชวนรัฐมนตรีเพื่อไทย ลงพื้นที่น้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชนช่วงสุดสัปดาห์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:25 น.

อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร เชิญชวนรัฐมนตรีเพื่อไทย ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือตอนบน ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนช่วงสุดสัปดาห์ 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ได้เชิญชวนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคน ที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงสุดสัปดาห์นี้

อยากให้ทุกคนทุกลงที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างจากปริมาณฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม บ้านเรือนพี่น้องประชาชนตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และขณะนี้ในพื้นที่ จ.สุโขทัย ได้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกร และบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

น.ส.แพทองธาร ย้ำว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ น่าเป็นห่วงประชาชนอย่างมาก เพราะฉะนั้นขอให้รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสุดสัปดาห์ ให้ลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระทรวง ที่รับผิดชอบอยู่เป็นการเร่งด่วน เพื่อลดปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมขอให้ สส. ลงพื้นที่ เพื่อช่วยประสานงานกับหน่วยงานรัฐในการให้ความช่วยเหลือด้วย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:25 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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