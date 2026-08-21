บันเทิง

น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:02 น.
พี่ตี๋กับน้องบี๋เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี

ช็อกแฟนคลับ! พี่ตี๋น้องบี๋ ประกาศเลิกกันแล้ว ปิดฉากรัก 10 ปี ลดสถานะเหลือแค่พี่น้อง ยืนยันทำช่องร่วมกันต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจ

แฟน ๆ ส่งกำลังใจให้ พี่ตี๋กับน้องบี๋ อินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลสายฮาที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน หลังทำคอนเทนต์นานกว่า 7 ปี ล่าสุดทั้งคู่ประกาศลดสถานะความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง 10 ปีลงเหลือเพียงพี่น้อง พร้อมชี้แจงทิศทางการทำคอนเทนต์ในอนาคต โดยน้องบี๋จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

พี่ตี๋เปิด เผยว่า ตัดสินใจเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วตามที่แฟนคลับหลายคนสงสัยและสังเกตเห็นว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทั้งคู่เลิกเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการ แต่ขอร้องแฟนคลับอย่าแบ่งแยกฝ่ายหรือเลิกติดตาม ทุกคนยังสามารถรับชมคอนเทนต์ในช่องคู่ได้เหมือนเดิม

ด้านน้องบี๋อธิบายเพิ่มเติมว่า ช่องจะนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายขึ้น มีทั้งคลิปเดี่ยวของแต่ละคนผสมผสานกันไปในช่องคู่เดิม ในฐานะพี่น้องและพาร์ตเนอร์ทำงาน พี่ตี๋จะยังคงทำคอนเทนต์สไตล์สนุกสนานของตัวเองอยู่ที่ประเทศไทย ส่วนน้องบี๋จะถ่ายทำคอนเทนต์ระหว่างเดินทางไปเรียนต่างประเทศ หากลูกค้าสนใจจ้างงานคู่ก็ยังพร้อมร่วมงานกันเสมอ

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่คบหากัน พี่ตี๋ระบุว่าทำเต็มที่แล้วในทุกช่วงเวลา แม้จะไม่ได้เดินร่วมทางกันจนถึงวันแต่งงาน แต่ขออวยพรให้น้องบี๋เติบโตในเส้นทางของตัวเองต่อไป แม้บรรยากาศการออกมาพูดชี้แจงจะดูสนุกสนานและมีเสียงหัวเราะ แต่แฟนคลับสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่มีแววตาเศร้า

พี่ตี๋น้องบี๋เลิกกันแล้ว
ภาพจาก Facebook : พี่ตี๋กับน้องบี๋

หลังเอฟซีทราบข่าวต่างเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลาม หลายคนชื่นชมความเข้มแข็งที่กล้าออกมาพูด เพราะเชื่อว่าทั้งคู่ต้องทำใจมาอย่างหนัก ชาวเน็ตบางสว่นสังเกตเห็นแววตาที่เศร้าของทั้งคู่ แม้จะพยายามหัวเราะและทำตัวให้ขำเพื่อแฟนคลับ

อย่างไรก็ดี แฟน ๆ ยืนยันพร้อมสนับสนุน คอยซัพพอร์ตคอนเทนต์ของทั้งสองคนต่อไป และขอให้รักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้ตลอดไป

“น้องบี๋หัวเราะแต่ตาเศร้าจัง”

“แววตาเสียใจทั้งคู่ แต่พยายามทำให้ขำ เอาใจช่วยนะคะ ติดตามน้องๆมาตั้งแต่เริ่มทำ”

“กว่าเค้าจะพูดออกมาได้แบบนี้เค้าต้องผ่านการทำใจมาอย่างมาก”

“เป็นเรื่องปกติมากกกกก อย่าคิดมากค่าา คนเรามีรักมีเลิก มีพบมีจาก ที่สำคัญสุดรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้แบบนี้ตลอดไปนะคะ”

“ไม่ได้ตามตลอด แต่ก็ชอบคู่นี้นะ ถ้าเลิกกันเพราะน้องต้องไปเรียนต่างประเทศก็เข้าใจนะ ความห่างไกลไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่ถามว่าห่างกันแล้วความสัมพันธ์จะต้องเลิกกันไหม ไม่จำเป็นนะสมัยนี้เทคโนโลยีล้ำจะตาย คู่พี่คบแบบอยู่คนละซีกโลกตั้ง 7 ปี สุดท้ายก็ยังมาแต่งงานอยู่กินกันได้เลย สู้ ๆ นะทั้งคู่”

“ดูสีหน้าและแววตา บ่งบอกถึงความในใจของน้อง มากกว่าคำพูดที่สื่อออกมาทั้งหมด เป็นกำลังใจให้ทุกเส้นทางที่น้องเลือกเดิน เรา ๆ fc คอยซัพพอร์ตเสมอนะคะ”

พี่ตี๋กับน้องบี๋-2
ภาพจาก Facebook : พี่ตี๋กับน้องบี๋
พี่ตี๋กับน้องบี๋-3
ภาพจาก Facebook : พี่ตี๋กับน้องบี๋
ชาวเน็ตให้กำลังใจพี่ตี๋กับน้องบี๋
ภาพจาก Facebook : พี่ตี๋กับน้องบี๋

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ ข่าว

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล รับฟังความเห็น พร้อมปรับกติกาใหม่คุมแอปเรียกรถ–ส่งอาหาร

9 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี ข่าว

ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

21 นาที ที่แล้ว
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69) ข่าวกีฬา

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

23 นาที ที่แล้ว
พี่ตี๋กับน้องบี๋เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ

31 นาที ที่แล้ว
สรุปดรามา ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง บันเทิง

สรุปดราม่า ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง

41 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

52 นาที ที่แล้ว
ครอบครัว &quot;ศิลปอาชา&quot; มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่ 2 ข่าว

สาธุ! ครอบครัว “ศิลปอาชา” มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาล

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อุ๊งอิ๊งค์” เชิญชวนรัฐมนตรีเพื่อไทย ลงพื้นที่น้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชนช่วงสุดสัปดาห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ภาพส่ง เรย์ แม็คโดนัลด์ ครั้งสุดท้าย บันเทิง

ภาพจุกอก! โดม ปกรณ์ ลัม มาส่งเพื่อน “เร แม๊คโดแนลด์” ครั้งสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลลี้ ชี้แจงกรณีหญิงเสียชีวิตขณะคลอด เกิดจากภาวะแทรกซ้อน เดาไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน ข่าว

นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยปฏิทินจีน เลขเด็ดประจำงวด เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กันยายน 2569 เปิดเลขเด่นก่อนหวยออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว ข่าว

กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลยแล้ว! รอยหยักบนติ่งหู เกี่ยวข้องกับ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือไม่? สุขภาพและการแพทย์

หมอเฉลยแล้ว! ติ่งหูมีรอยพับ สัญญาณเตือน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อลงกต” เผยยอดลงทะเบียน TH-AI ทะลุ 1 ล้าน พร้อมยกระดับต่อยอดสู่ชุมชน AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดปฏิเสธแฟนเก่าอ้าง ฮง มินกิ ใช้ความรุนแรง บันเทิงเกาหลี

ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนกล่าวหา ทำร้ายร่างกาย-เหยียดเพื่อน ค่ายปฏิเสธทุกข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า ข่าว

แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้อง ลููกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา เจอปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง ข่าว

แม่ร้อง ลูกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา โดนปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 550 บาท ทองแท่งขาย 70,300 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าน อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ปริมาณฝนทะลุ 138 มม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่เบลเยียม ผล DNA ตรง 99%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 11:02 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

รัฐบาล รับฟังความเห็น พร้อมปรับกติกาใหม่คุมแอปเรียกรถ–ส่งอาหาร

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
Back to top button