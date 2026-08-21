น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี
ช็อกแฟนคลับ! พี่ตี๋น้องบี๋ ประกาศเลิกกันแล้ว ปิดฉากรัก 10 ปี ลดสถานะเหลือแค่พี่น้อง ยืนยันทำช่องร่วมกันต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจ
แฟน ๆ ส่งกำลังใจให้ พี่ตี๋กับน้องบี๋ อินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลสายฮาที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน หลังทำคอนเทนต์นานกว่า 7 ปี ล่าสุดทั้งคู่ประกาศลดสถานะความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง 10 ปีลงเหลือเพียงพี่น้อง พร้อมชี้แจงทิศทางการทำคอนเทนต์ในอนาคต โดยน้องบี๋จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
พี่ตี๋เปิด เผยว่า ตัดสินใจเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วตามที่แฟนคลับหลายคนสงสัยและสังเกตเห็นว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทั้งคู่เลิกเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการ แต่ขอร้องแฟนคลับอย่าแบ่งแยกฝ่ายหรือเลิกติดตาม ทุกคนยังสามารถรับชมคอนเทนต์ในช่องคู่ได้เหมือนเดิม
ด้านน้องบี๋อธิบายเพิ่มเติมว่า ช่องจะนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายขึ้น มีทั้งคลิปเดี่ยวของแต่ละคนผสมผสานกันไปในช่องคู่เดิม ในฐานะพี่น้องและพาร์ตเนอร์ทำงาน พี่ตี๋จะยังคงทำคอนเทนต์สไตล์สนุกสนานของตัวเองอยู่ที่ประเทศไทย ส่วนน้องบี๋จะถ่ายทำคอนเทนต์ระหว่างเดินทางไปเรียนต่างประเทศ หากลูกค้าสนใจจ้างงานคู่ก็ยังพร้อมร่วมงานกันเสมอ
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่คบหากัน พี่ตี๋ระบุว่าทำเต็มที่แล้วในทุกช่วงเวลา แม้จะไม่ได้เดินร่วมทางกันจนถึงวันแต่งงาน แต่ขออวยพรให้น้องบี๋เติบโตในเส้นทางของตัวเองต่อไป แม้บรรยากาศการออกมาพูดชี้แจงจะดูสนุกสนานและมีเสียงหัวเราะ แต่แฟนคลับสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่มีแววตาเศร้า
หลังเอฟซีทราบข่าวต่างเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลาม หลายคนชื่นชมความเข้มแข็งที่กล้าออกมาพูด เพราะเชื่อว่าทั้งคู่ต้องทำใจมาอย่างหนัก ชาวเน็ตบางสว่นสังเกตเห็นแววตาที่เศร้าของทั้งคู่ แม้จะพยายามหัวเราะและทำตัวให้ขำเพื่อแฟนคลับ
อย่างไรก็ดี แฟน ๆ ยืนยันพร้อมสนับสนุน คอยซัพพอร์ตคอนเทนต์ของทั้งสองคนต่อไป และขอให้รักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้ตลอดไป
“น้องบี๋หัวเราะแต่ตาเศร้าจัง”
“แววตาเสียใจทั้งคู่ แต่พยายามทำให้ขำ เอาใจช่วยนะคะ ติดตามน้องๆมาตั้งแต่เริ่มทำ”
“กว่าเค้าจะพูดออกมาได้แบบนี้เค้าต้องผ่านการทำใจมาอย่างมาก”
“เป็นเรื่องปกติมากกกกก อย่าคิดมากค่าา คนเรามีรักมีเลิก มีพบมีจาก ที่สำคัญสุดรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้แบบนี้ตลอดไปนะคะ”
“ไม่ได้ตามตลอด แต่ก็ชอบคู่นี้นะ ถ้าเลิกกันเพราะน้องต้องไปเรียนต่างประเทศก็เข้าใจนะ ความห่างไกลไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่ถามว่าห่างกันแล้วความสัมพันธ์จะต้องเลิกกันไหม ไม่จำเป็นนะสมัยนี้เทคโนโลยีล้ำจะตาย คู่พี่คบแบบอยู่คนละซีกโลกตั้ง 7 ปี สุดท้ายก็ยังมาแต่งงานอยู่กินกันได้เลย สู้ ๆ นะทั้งคู่”
“ดูสีหน้าและแววตา บ่งบอกถึงความในใจของน้อง มากกว่าคำพูดที่สื่อออกมาทั้งหมด เป็นกำลังใจให้ทุกเส้นทางที่น้องเลือกเดิน เรา ๆ fc คอยซัพพอร์ตเสมอนะคะ”
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