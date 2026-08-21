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รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:34 น.
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเชีย ก่อนดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 13.00 น.

21 สิงหาคม 2569 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียเป็นนัดแรกในการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ณ เทียนจิน โอลิมปิกเซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 13.00 น.

สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้งสองทีม เว็บไซต์ Volleyball World ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย

  • หมายเลข 2: ปิยะนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
  • หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
  • หมายเลข 4: กัญญารัตน์ ขุนเมือง (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 6: วริศรา สีทาเลิศ (หัวเสา)
  • หมายเลข 9: กัลยารัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
  • หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
  • หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
  • หมายเลข 18: อัจฉราพร คงยศ (หัวเสา)
  • หมายเลข 19: ชัชชุอร โมกศรี (หัวเสา)
  • หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 30: จิดาภา นาหัวหนอง (หัวเสา)
  • หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อต)

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติออสเตรเลีย

  • หมายเลข 2: เอมิลี ไฮนต์เซลแมน (หัวเสา)
  • หมายเลข 3: มิเคลลา สตีเวนส์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
  • หมายเลข 4: มาลี ทาวเวอร์ส (ลิเบโร)
  • หมายเลข 5: ไจฮา เบอร์เคตต์ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 8: เคตลิน เบตเทเนย์ (หัวเสา)
  • หมายเลข 10: โคลอี วอล์กเกอร์ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 11: เจสซี แมนน์ (หัวเสา)
  • หมายเลข 17: จอร์จินา แวนลู (หัวเสา)
  • หมายเลข 23: ราเชล ลินสคีย์ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 24: จอคลิน วอร์เนอร์ (ลิเบโร)
  • หมายเลข 33: อลลา มิลน์ (บีหลัง)
  • หมายเลข 39: ซิลเวีย มูเซล (หัวเสา)
  • หมายเลข 40: มิลลา เกรเบอร์ (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 42: รูบี ไรต์ (บอลเร็ว)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน: รัสเซลล์ บอร์โกด์

รายชื่อนักกีฬาวอลเย์บอลหญิง ไทย ออสเตรเลีย
Volleyball World

สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย

  • ปี 2023: (ชิงแชมป์เอเชีย) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-14, 25-16, 25-22)
  • ปี 2022: (AVC Cup) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-9, 27-25, 25-13)
  • ปี 2020: (คัดเลือกโอลิมปิก โซนเอเชีย) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-12, 25-15, 25-13)
  • ปี 2018: (AVC Cup) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-20, 25-21, 25-13)
  • ปี 2013: (ชิงแชมป์เอเชีย) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-16, 25-17, 25-14)

แฟน ๆ กีฬาวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย รวมถึงการแข่งขันคู่อื่น ๆ ได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS 29 และแอปพลิเคชัน MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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