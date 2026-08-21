เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
เช็กอันดับโลก ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่คะแนน
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม สาย B พบทีมชาติออสเตรเลีย วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
ตารางคะแนนอันดับโลกล่าสุดก่อนเปิดเกมชี้ชัดว่าไทยเป็นต่อค่อนข้างมาก ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 17 ของโลก สะสม 189.26 คะแนน ส่วนออสเตรเลียอยู่อันดับ 80 สะสม 46.67 คะแนน ห่างกันถึง 63 อันดับ และคะแนนต่างกันกว่า 142 คะแนน
ระบบจัดอันดับโลกคำนวณล่วงหน้าไว้ว่า แต่ละผลการแข่งขันจะทำให้สองทีมได้เสียคะแนนเท่าไหร่ ดังนี้
ไทยชนะออสเตรเลีย
- ขาดลอย 3-0 จะได้เพิ่ม 3.08 คะแนน
- ชนะ 3-1 ได้เพิ่มเพียง 0.58 คะแนน
- ชนะแบบต้องลากไปถึงเซตห้า 3-2 จะได้เพิ่มแค่ 0.01 คะแนน
ไทยแพ้ออสเตรเลีย
กลับกันหากพลิกล็อกแพ้ ไทยจะเสียคะแนนหนักกว่าที่ได้มาก
- แพ้ 2-3 เสีย 11.92 คะแนน
- แพ้ 1-3 เสีย 14.42 คะแนน
- แพ้ 0-3 เสียหนักสุดถึง 16.92 คะแนน
ฝั่งออสเตรเลียเดินทางมาเทียนจินในฐานะแชมป์โซนโอเชียเนีย 2025 คุมทีมโดยรัสเซลล์ บอร์โกด์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านโค้ชจากโครงการพัฒนาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติต่อเนื่องมาหลายปี
ไทยลงสนามในฐานะแชมป์เก่าปี 2023 เป้าหมายไม่ใช่แค่รักษาบัลลังก์ แต่ยังหมายถึงโควตาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิสโดยตรงด้วย หากคว้าแชมป์สมัยที่ 4
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