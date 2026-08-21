ข่าว

โรงพยาบาลลี้ ชี้แจงกรณีหญิงเสียชีวิตขณะคลอด เกิดจากภาวะแทรกซ้อน เดาไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:14 น.

โรงพยาบาลลี้ ชี้แจงกรณีหญิงวัย 32 ปี เสียชีวิตขณะคลอด เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ พี่ชายของหญิงวัย 32 ปี ได้เข้าร้องเรียนกับสื่่อมวลชน ภายหลังจากที่น้องสาว เสียชีวิตพร้อมลูกชาย ขณะไปคลอดที่รพ.อย่างกะทันหัน ทำให้เกิดข้อสงสัยเนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่แจ้งรายละเอียด รวมถึงน้องสาวก็แข็งแรงนั้น

ล่าสุดโรงพยาบาลลี้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอชี้แจงกรณีเหตุการณ์มารดาเสียชีวิตตามที่ปรากฏเป็นข่าว ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 32 ปี เป็นครรภ์ที่ 2 ประวัติการฝากครรภ์ รพ.สต.บ้านห้วยต้ม และโรงพยาบาลลี้ รวมจำนวน 15 ครั้งเป็นครรภ์ระดับความเสี่ยงต่ำ หมายถึง ณ เวลาประเมินยังไม่พบปัจจัยหรือภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ และสามารถดูแลตามระบบฝากครรภ์ปกติได้

วันที่ 17 สิงหาคม 2569 มาฝากครรภ์ตามนัด อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ 1 วัน(ครบกำหนดคลอด) สูติแพทย์ประเมินให้นอนโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตร เวลา 11.30 น. ประเมินอาการแรกรับที่ห้องคลอด มดลูกบีบรัดตัว 7 นาทีต่อครั้ง ไม่สม่ำเสมอ อัตราการเต้นของหัวใจเด็ก 142 ครั้งต่อนาที ตรวจภายใน พบ ปากมดลูกเปิด 1 เซนติเมตร เนื่องจากเริ่มมีปากมดลูกเปิด แต่มดลูกบีบรัดตัวไม่สม่ำเสมอ สูติแพทย์ประเมินไม่พบความเสี่ยงภาวะศีรษะทารกไม่สมดุลกับอุ้งเชิงกรานหรือ CPD Risk Score และสามารถคลอดธรรมชาติทางช่องคลอดได้เอง

พิจารณาให้ยาส่งเสริมการคลอด โดยมีการติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ การบีบรัดตัวของมดลูก และสัญญาณชีพของมารดา ตามมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภในห้องคลอดเวลา 18.00 น. พบ ปากมดลูกเปิด 3 เซนติเมตร เวลา 20.30 น. ปากมดลูกเปิด 6 เซนติเมตร 21.30 น. ปากมดลูกเปิด 9 เซนติเมตร และเวลา 22.00 น. ปากมดลูกเปิด 10 เซนติเมตร ถุงน้ำคร่ำแตกตามธรรมชาติ น้ำคร่ำสีปกติ ตลอดเวลาสัญญาณชีพมารดาและอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ปกติ เข้าสู่กระบวนการเบ่งคลอดทางช่องคลอด

ต่อมาหลังเบ่งคลอด 30 นาที พบว่า ไม่มีความก้าวหน้าของการคลอด และหัวใจทารกเริ่มเต้นช้าลง สูติแพทย์พิจารณา ผ่าตัดคลอดฉุกเฉินทันที ระหว่างเตรียมผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแน่นหน้าอก กระสับกระส่าย หายใจเหนื่อยแต่รู้สึกตัวดี ยังถามตอบรู้เรื่อง สัญญาณชีพ ระดับความดันโลหิต และระดับออกซิเจนในเลือดลดลง

สูติแพทย์ประเมินว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของมารดาในระยะคลอด พิจารณาให้ออกซิเจนและสารน้ำทางหลอดเลือดดำเพิ่มเติม โดยมารดาเข้าถึงห้องผ่าตัดภายในเวลา 30 นาที ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานภายใต้การดูแล ของสูติแพทย์ และวิสัญญีแพทย์

จากนั้นระดับความรู้สึกตัวมารดาลดลง ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง จึงพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจทันท์โดยวิสัญญีแพทย์ ให้สารน้ำ จากนั้นระดับออกซิเจนในเลือดและระดับความดันโลหิตกลับมาปกติ เริ่มผ่าตัดคลอด เวลา 23.13 น. ทารกคลอดเวลา 23.16 น. ระหว่างผ่าตัด พบว่า มารดามีภาวะหัวใจหยุดเต้น ทีมแพทย์และพยาบาลดำเนินการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่อง มีการให้ยาและสารน้ำเพื่อกระตุ้นสัญญาณชีพ และยังตรวจพบภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว

ในด้านทารกแรกเกิดได้รับการประเมินจากกุมารแพทย์ พบว่า ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง ไม่ร้อง ไม่หายใจ กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก ตัวคล้ำ ฟังเสียงหัวใจทารกไม่ได้ ผลการประเมินคะแนนทารกแรกเกิดได้ศูนย์คะแนน (Apgar Score o-0T-OT) ทีมแพทย์และพยาบาลดำเนินการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) จนสุดความสามารถอย่างต่อเนื่อง แต่ทารกไม่ตอบสนอง จึงยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ เวลาประมาณ 04.19 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลลี้ ได้ประสานสูติแพทย์ อายุรแพทย์ ของโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและประสานส่งต่อผู้ป่วยระยะวิกฤตทางสูติกรรม

ระหว่างการดูแลก่อนส่งต่อ มารดามีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รับการฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่อง แต่ชีพจรและการไหลเวียนเลือดไม่สามารถกลับมาได้ จึงแจ้งญาติผู้ป่วย และ ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ มารดาเสียชีวิตเวลา 01.31 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2569

หลังเกิดเหตุการณ์ ผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติผู้ป่วยทันที พร้อมทั้งรายงานต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้บริหารทางการพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามลำดับ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลหัวหน้าเวร และหัวหน้าหอผู้ป่วย ได้เข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลเหตุการณ์แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และได้ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนสถานการณ์ และกระบวนการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ แนวทางการพัฒนาระบบบริการ และการดูแลช่วยเหลือ ทั้งนี้ ทีมแพทย์จากนิติเวชและพยาธิแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้นให้ความเห็นสาเหตุการตายมารดาว่า เกิดจากภาวะน้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือด (Amniotic Fluid Embolism)

โรงพยาบาลลี้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งภาวะแทรกซ้อนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งการคลอดโดยธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอดบุตร ภาวะนี้พบได้น้อยมากในอัตราประมาณ 1 ใน 80,000 ของการคลอดบุตรทั้งหมด ภาวะนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันได้ล่วงหน้า และมีอัตราเสียชีวิตสูงแม้จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทีมแพทย์และพยาบาลได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพและได้ร่วมกันทบทวนการดูแลรักษาอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลต่อไป ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงอีกครั้ง โรงพยาบาลลี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ ข่าว

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล รับฟังความเห็น พร้อมปรับกติกาใหม่คุมแอปเรียกรถ–ส่งอาหาร

6 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี ข่าว

ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

17 นาที ที่แล้ว
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69) ข่าวกีฬา

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

19 นาที ที่แล้ว
พี่ตี๋กับน้องบี๋เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ

28 นาที ที่แล้ว
สรุปดรามา ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง บันเทิง

สรุปดราม่า ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง

38 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

49 นาที ที่แล้ว
ครอบครัว &quot;ศิลปอาชา&quot; มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่ 2 ข่าว

สาธุ! ครอบครัว “ศิลปอาชา” มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาล

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อุ๊งอิ๊งค์” เชิญชวนรัฐมนตรีเพื่อไทย ลงพื้นที่น้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชนช่วงสุดสัปดาห์

58 นาที ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ภาพส่ง เรย์ แม็คโดนัลด์ ครั้งสุดท้าย บันเทิง

ภาพจุกอก! โดม ปกรณ์ ลัม มาส่งเพื่อน “เร แม๊คโดแนลด์” ครั้งสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลลี้ ชี้แจงกรณีหญิงเสียชีวิตขณะคลอด เกิดจากภาวะแทรกซ้อน เดาไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน ข่าว

นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยปฏิทินจีน เลขเด็ดประจำงวด เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กันยายน 2569 เปิดเลขเด่นก่อนหวยออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว ข่าว

กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลยแล้ว! รอยหยักบนติ่งหู เกี่ยวข้องกับ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือไม่? สุขภาพและการแพทย์

หมอเฉลยแล้ว! ติ่งหูมีรอยพับ สัญญาณเตือน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือไม่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อลงกต” เผยยอดลงทะเบียน TH-AI ทะลุ 1 ล้าน พร้อมยกระดับต่อยอดสู่ชุมชน AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดปฏิเสธแฟนเก่าอ้าง ฮง มินกิ ใช้ความรุนแรง บันเทิงเกาหลี

ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนกล่าวหา ทำร้ายร่างกาย-เหยียดเพื่อน ค่ายปฏิเสธทุกข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า ข่าว

แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้อง ลููกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา เจอปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง ข่าว

แม่ร้อง ลูกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา โดนปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 550 บาท ทองแท่งขาย 70,300 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าน อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ปริมาณฝนทะลุ 138 มม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่เบลเยียม ผล DNA ตรง 99%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล รับฟังความเห็น พร้อมปรับกติกาใหม่คุมแอปเรียกรถ–ส่งอาหาร

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
พี่ตี๋กับน้องบี๋เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี

น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
สรุปดรามา ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง

สรุปดราม่า ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
Back to top button