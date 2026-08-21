ภาพจุกอก! โดม ปกรณ์ ลัม มาส่งเพื่อน “เร แม๊คโดแนลด์” ครั้งสุดท้าย

โดม ปกรณ์ ลัม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “เร แม๊คโดแนลด์” คืนแรก พร้อมชาคริต-อนันดา โพสต์ส่งครั้งสุดท้าย “มาส่งเพื่อน”
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า หลังวงการบันเทิงไทยสูญเสียนักแสดงมากฝีมือ เร แม๊คโดแนลด์ หมดสติบนโซฟาในบ้านพักจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น จากไปวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมมีตั้งแต่วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2569 ณ วัดยาง พระอารามหลวง ทางเข้าอ่อนนุช 23 ประตู 2 ศาลารัตนพราหมณ์ และ พิธีฌาปนกิจจัดขึ้น ณ เมรุวัดยาง พระอารามหลวง วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00 น.
บรรยากาศภาพในงานคืนแรกเป็นไปอย่างโศกเศร้า ทางครอบครัวของ เร แม๊คโดแนลด์ เพื่อนสนิท และคนในวงการ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ภาพขณะร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พร้อมด้วย ชาคริต แย้มนาม, อ๊อฟ พงษ์พัฒน์, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และ เต้ ปิติศักดิ์ พร้อมข้อความส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายว่า “มาส่งเพื่อน”
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