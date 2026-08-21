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นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:13 น.
นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ภาพจาก : FB-บิ๊กเกรียน

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ถูกจับดำเนินคดีที่ จ.กำแพงเพชร หลังถูกกล่าวหาลักรถกระบะ ก่อนขับผ่านจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่ติดตามจนหยุดรถได้ ก่อนเข้าควบคุมตัวและแจ้ง 2 ข้อหา ลักทรัพย์ และต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน

ข้อมูลปรากฏในบันทึกข้อความของ สภ.ขาณุวรลักษบุรี ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เรื่องรายงานเหตุ นสต.ชนินทร์ธรถูกจับกุมดำเนินคดี โดยเอกสารที่เผยแพร่ปกปิดนามสกุลของผู้ถูกกล่าวหาไว้ และมี พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.ขาณุวรลักษบุรี เป็นผู้ลงนาม

ตามบันทึกของตำรวจ เหตุเริ่มเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เวลาประมาณ 09.30 น. นสต.ชนินทร์ธรถูกกล่าวหาว่านำรถกระบะโตโยต้า ทะเบียน บล 1621 นครสวรรค์ ของนายบุญเชิด ยาแก้ว อายุ 66 ปี ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง สาขาป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ออกไป เจ้าของรถจึงโทรศัพท์แจ้ง สภ.ขาณุวรลักษบุรี

ต่อมา นสต.ชนินทร์ธรขับรถกระบะไปถึงจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรของตำรวจ สภ.ขาณุวรลักษบุรี บริเวณหน้า อบต.ป่าพุทรา เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดรถ แต่ตามรายงานระบุว่า ผู้ขับกลับเร่งความเร็วหลบหนีออกจากจุดตรวจ ตำรวจจึงขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิดและส่งสัญญาณให้หยุดอีกครั้ง

เมื่อรถหยุด นสต.ชนินทร์ธรลงจากรถ แต่ขัดขืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ พร้อมใช้กำลังทำร้ายตำรวจตามพฤติการณ์ที่บันทึกไว้ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันควบคุมตัว ก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ถูกจับดำเนินคดีที่ จ.กำแพงเพชร
ภาพจาก : FB-บิ๊กเกรียน

ตำรวจแจ้งข้อหา ลักทรัพย์ และ ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน หรือผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

เอกสารระบุสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง สาขาป่าพุทรา ต่อเนื่องไปถึงจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณหน้า อบต.ป่าพุทรา หมู่ 5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยช่วงเหตุที่จุดตรวจอยู่ที่เวลาประมาณ 09.50 น.

พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้เป็น คดีอาญาที่ 143/2569 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับข้อมูลที่ระบุว่า นสต.รายนี้อยู่ระหว่างฝึกงานที่ สภ.หนองโสน ปรากฏจากข้อมูลประกอบคลิปที่เฟซบุ๊กเพจ บิ๊กเกรียน นำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย

ขณะที่บันทึกของ สภ.ขาณุวรลักษบุรีส่งรายงานฉบับนี้ถึง ผกก.สภ.หนองโสน แต่ไม่ได้ระบุสถานะการฝึกงานไว้ในเนื้อเอกสารโดยตรง

คดียังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน หลังรับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาที่ปรากฏในบันทึก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 10:13 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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