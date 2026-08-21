สรุปดราม่า ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง

สรุปดรามา ขนม ศศิกานต์ ฉะพฤติกรรมสาวใหม่อดีตสามี ปม ลูกอ้วกบนรถ-ที่นั่งคาเฟ่ ด้าน ครูเต้ย-น้องน้ำ ขึ้นไลฟ์ชี้แจง
กลายเป็นเรื่องดรามาภายในครอบครัวที่ทำชาวเน็ตต้องหันกลับมาสนใจอีกครั้ง เมื่อ ขนม ศศิกานต์ อดีตคนรักเก่า ครูเต้ย ได้ออกมาไลฟ์ด้วยความโมโหขั้นสุด พร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องตั้งใจ ลูกสาวคนโต ขณะเดินทางไปกินข้าวและเที่ยวเล่นกับพ่อ (ครูเต้ย) และแฟนใหม่พ่อ ระบุว่า
“ตนเองปล่อยเรื่องนี้และไม่ได้พูดมาหลายวันแล้ว แต่เผอิญมีคนใกล้ตัว ปากเลิศไปหน่อย จึงต้องออกมาพูด บางคนเวลาอยู่หน้ากล้องก็ทำท่าทีอีกแบบ แต่พอเวลาที่รู้สึกจริง ๆ กลับแสดงพฤติกรรมอีกแบบออกมา ถ้าไม่ได้รักลูกเค้าจริง แล้วมาทำแบบนี้ ไม่ต้องเอาไปดูแลจะดีกว่า”
ต่อมา ขนม ศศิกานต์ เริ่มเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้เธอโมโหได้ขนาดนี้ว่า “น้องตั้งใจ กินอิ่มแล้วขึ้นไปบนรถ จากนั้นก็เกิดอาการอ้วกแตกออกมา ซึ่งเด็กไม่ได้ตั้งใจ แต่อีกฝ่าย (แฟนสาวของอดีตสามี) กลับแสดงความไม่พอใจและพูดทำนองว่า “อุ้ย ต้องเดินทางต่อเนี่ย” จากนั้นลูกได้ยกมือไหว้และพูดขอโทษค่ะ ๆ ซ้ำ ๆ แต่อีกฝ่ายกลับไม่สนใจเพราะกำลังโมโหอยู่
จากนั้นแฟนสาวของอดีตสามีก็หยิบน้ำหอมขึ้นมา และฉีดไปทั่วทั้งรถแบบเยอะมาก ๆ จนพ่อของลูกถึงขั้นทักท้วงขึ้นมาว่า “นี่ฉีดขนาดนี้เลยหรอ” พร้อมเปิดกระจกรอบรถเพื่อระบายกลิ่นน้ำหอมออก ซึ่งก็ทำให้รู้แล้วว่าพ่อเขาเลือกลูก
ส่วนอีกเหตุการณ์นึง คือ ตอนนั่งทานข้าวในร้าน ฝ่ายผู้หญิงเรียกให้ฝ่ายชายไปนั่งข้าง ๆ แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากฝ่ายชายต้องการนั่งกับลูก ฝ่ายหญิงเลยถลึงตาใส่พี่เลี้ยงของน้อง
หลังจากนั้นมีช่วงที่ฝ่ายหญิงบอกให้ฝ่ายชายเดินไปส่ง โดยให้วางลูกเอาไว้ก่อน แต่ฝ่ายชายเลือกที่จะอุ้มลูก และให้ฝ่ายหญิงเดินไปเอง จากที่เล่ามานี้คือเห็นได้ชัดว่าพ่อเขาเลือกลูก อันนี้ก็ชื่นชมเพราะถ้าเป็นอีกแบบคงจะต้องโดนทั้งคู่”
จากนั้นไม่นานทางฝั่ง ครูเต้ย และ น้องน้ำ ก็ได้ขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
น้องน้ำ ชี้แจงเหตุการณ์ที่คาเฟ่ ในจ.ขอนแก่น ว่า “ตนเองเดินตามไปที่โต๊ะทีหลัง และเมื่อไปถึงเห็นพี่เลี้ยงอุ้มเด็กคนเล็กอยู่ฝั่งหนึ่ง ส่วนเต้ยก็นั่งเล่นกับลูกคนเล็ก (น้องเติมเต็ม) อยู่ ส่วนลูกสาวคนโต (น้องตั้งใจ) นั่งอยู่คนเดียวอีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะ ตนเห็นแบบนั้นจึงเรียกให้ครูเต้ยลุกไปนั่งข้าง ๆ เพื่อป้อนข้าวลูกสาวคนโต แต่น้องตั้งใจเรียกร้องให้ตนเป็นคนป้อน ตนจึงต้องเข้าไปนั่งข้างน้องแทนพ่อของเขา ยืนยันว่า ข่าวลือที่บอกว่าตนเองเรียกให้เต้ยลุกมานั่งข้างตนเองนั้นไม่เป็นความจริง สามารถไปขอดูกล้องวงจรปิดของทางร้านได้เลย”
ต่อมา น้องน้ำ เริ่มชี้แจงประเด็นที่ ลูกอ้วกบนรถ จนเกิดการวีนแตก ฉีดน้ำหอมฟุ้งรถ เธอเผยถึงเรื่องนี้ว่า “วันนั้นตนเองมีไฟล์ทบินตอน 18:30 น. แต่เพิ่งออกจากร้านตอน 18:20 น. ประกอบกับคนขับรถของครูเต้ยเป็นคนขับรถช้า ตนจึงรู้สึกเครียดและนั่งเงียบมาตลอดทางเพราะกลัวตกเครื่อง ส่วนน้องตั้งใจ (ลูกสาวคนโตของครูเต้ย) เพิ่งทานไข่เจียวมาเยอะมาก เมื่อขึ้นรถน้องมีอาการเหมือนพะอืดพะอม ก่อนจะอาเจียนออกมา ตนและแฟนหนุ่มยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า น้องน้ำเอามือไปรองอาเจียนของลูกไว้ แต่มีเสี้ยววินาทีที่ไม่ทัน จึงมีการเลอะเสื้อของลูก และเลอะกางเกงของน้ำ ส่วนที่เหลืออยู่ในมือที่เอาไปรองไว้ทั้งหมด”
ครูเต้ยและน้องน้ำ ปฏิเสธเสียงแข็งว่า เรื่องที่มีการกล่าวหาว่าวีนแตก รังเกียจ หรือปล่อยให้น้องตั้งใจไหว้ขอโทษเป็นสิบรอบแล้วร้องไห้ ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลย หากน้องน้ำรังเกียจจริง ๆ คงไม่เป็นคนแรกที่เอามือเปล่าไปรองอ้วกเด็ก และที่ผ่านมาน้องน้ำก็รักเด็ก ๆ มาก และถ้าน้ำนิสัยไม่ดี ทำไมลูกทั้งสองคนถึงได้รักน้ำมาก ๆ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดตนก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการเข้าใจผิดของคนเล่า หรือคนรับสารที่นำไปสื่อสารต่อกันแน่
@mummii00
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Ep.1ประเด็นที่ร้านอาหาร #ครูเต้ยอภิวัฒน์ #ครูเต้ย #น้องน้ําแฟนครูเต้ย #น้องตั้งใจ
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EP.2 น้องตั้งใจอ้วกบนรถ #ครูเต้ยอภิวัฒน์ #ครูเต้ย #น้องน้ําแฟนครูเต้ย #น้องตั้งใจ
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ขอบคุณคลิปจาก : TikTok @queen.chamook, @musthaveskin, @mummii00
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