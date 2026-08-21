ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน
ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน วินเผยก่อนหน้านี้มีหลาย 10 คน แต่พอคลิปเป็นไวรัลหายเกลี้ยง
จากที่ก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊ก ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้ โพสต์คลิปการค้าประเวณี หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมข้อความระบุว่า “แอดก็ไม่ได้มานานแระ (หมู่บ้านรัตนโกสินทร์) 200ปี มีอะไรดีกว่าเยอะ เพียบ
ล่าสุดพร้อมกางเต็นท์แระ เก้าอี้พร้อมคนพร้อม เต็นท์ที่จะกางพร้อมหรือยัง” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว 2 รายตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส. อำเภอธัญบุรี และ เจ้าหน้าที่ พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่ามีหญิงรายหนึ่ง พอเห็นเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาก็รีบลุกเดินหนีไป โดยเจ้าหน้าที่พยายามเรียกแต่ก็ไม่ฟัง จากนั้นได้วิ่งหนีหายไปทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณข้างสถานีรถไฟ พบหญิงสาวสองรายกำลังนั่งจับกลุ่มอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการเข้าสอบถาม โดยหญิงสาวทั้งสองรายให้ข้อมูล กับทางเจ้าหน้าที่ว่ามานั่งรอค้าประเวณีอยู่บริเวณนี้เป็นประจำ
โดยหญิงสาวรายหนึ่งได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงว่า ตนมาจากต่างจังหวัดมาพักอาศัยอยู่ที่ปทุมธานี โดยมีอาชีพหลักคือเก็บของเก่าขายและในช่วงกลางคืนจะมานั่งบริเวณดังกล่าวเพื่อค้าประเวณีรายได้ต่อวันได้ครั้งละ 400 บาทหรือ 300 บาท บางวันก็ไม่ได้ลูกค้าเลย เนื่องจากมีความจำเป็นเลิกรากับสามีมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู
ในขณะที่กลุ่มไรเดอร์ที่รอรับงานอยู่ที่บริเวณดังกล่าวให้ข้อมูลว่าปกติทุกค่ำคืนจะมีหญิงสาวมานั่งกันเป็นกลุ่ม หลาย 10 คนอยู่บริเวณดังกล่าวนี้กันเกือบทุกคืน แต่พอมีการกวาดล้างเกิดขึ้นและมีกระแสโซเชียล ทำให้หญิงสาวต่างๆที่เคยมานั่งจับกลุ่มต่างหายหน้าหายตาไปกันเกือบหมด ซึ่งกลุ่มหญิงสาวทั้งหมดนี้ ตั้งแต่ตนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนี้แต่อย่างใด
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