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ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:38 น.
ขอบคุณภาพจาก : ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้

ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน วินเผยก่อนหน้านี้มีหลาย 10 คน แต่พอคลิปเป็นไวรัลหายเกลี้ยง

จากที่ก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊ก ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้ โพสต์คลิปการค้าประเวณี หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมข้อความระบุว่า “แอดก็ไม่ได้มานานแระ (หมู่บ้านรัตนโกสินทร์) 200ปี มีอะไรดีกว่าเยอะ เพียบ
ล่าสุดพร้อมกางเต็นท์แระ เก้าอี้พร้อมคนพร้อม เต็นท์ที่จะกางพร้อมหรือยัง” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว 2 รายตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส. อำเภอธัญบุรี และ เจ้าหน้าที่ พมจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่ามีหญิงรายหนึ่ง พอเห็นเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาก็รีบลุกเดินหนีไป โดยเจ้าหน้าที่พยายามเรียกแต่ก็ไม่ฟัง จากนั้นได้วิ่งหนีหายไปทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณข้างสถานีรถไฟ พบหญิงสาวสองรายกำลังนั่งจับกลุ่มอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการเข้าสอบถาม โดยหญิงสาวทั้งสองรายให้ข้อมูล กับทางเจ้าหน้าที่ว่ามานั่งรอค้าประเวณีอยู่บริเวณนี้เป็นประจำ

โดยหญิงสาวรายหนึ่งได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงว่า ตนมาจากต่างจังหวัดมาพักอาศัยอยู่ที่ปทุมธานี โดยมีอาชีพหลักคือเก็บของเก่าขายและในช่วงกลางคืนจะมานั่งบริเวณดังกล่าวเพื่อค้าประเวณีรายได้ต่อวันได้ครั้งละ 400 บาทหรือ 300 บาท บางวันก็ไม่ได้ลูกค้าเลย เนื่องจากมีความจำเป็นเลิกรากับสามีมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู

ในขณะที่กลุ่มไรเดอร์ที่รอรับงานอยู่ที่บริเวณดังกล่าวให้ข้อมูลว่าปกติทุกค่ำคืนจะมีหญิงสาวมานั่งกันเป็นกลุ่ม หลาย 10 คนอยู่บริเวณดังกล่าวนี้กันเกือบทุกคืน แต่พอมีการกวาดล้างเกิดขึ้นและมีกระแสโซเชียล ทำให้หญิงสาวต่างๆที่เคยมานั่งจับกลุ่มต่างหายหน้าหายตาไปกันเกือบหมด ซึ่งกลุ่มหญิงสาวทั้งหมดนี้ ตั้งแต่ตนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:38 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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