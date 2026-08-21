ข่าวต่างประเทศ

บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:23 น.

บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ ซึ่งเป็นวันที่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงออกจากบ้าน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า ศาลในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย พิพากษาจำคุกนาย ลูเซียน อันดริน ซกราคเก้น นักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่เขาโพสต์โซเชียลแหกกฎวันแห่งความเงียบ ซึ่งเป็นวันที่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงออกจากบ้าน นั่งทำสมาธิที่บ้าน

โดยในคลิปที่นายซกราคเก้น โพสต์นั้นเป็นคลิปที่เขาเดินอยู่ที่ชายหาดเพียงลำพัง พร้อมระบุว่าเป็นวัฒนธรรมที่บ้าและใช้คำหยาบคายผสมเข้าไป ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าทางพนักงานโรงแรมได้เตือนแล้ว แต่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเมินคำสั่งอยู่ดี

ศาลระบุว่าสิ่งที่นายซกราคเก้นทำนั้นเป็นการดูหมิ่นชาวบาหลี ทำร้ายความเชื่อและท้าทายสังคม เขาต้องได้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขา

สำหรับ วันแห่งความเงียบงัน (Day of Silence) ซึ่งในท้องถิ่นเรียกว่า นเยปี (Nyepi) มักตรงกับช่วงเดือนมีนาคม โดยตลอดหนึ่งวัน ชายหาดและถนนชื่อดังระดับโลกของเกาะแห่งนี้จะร้างผู้คน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพิเศษที่คอยตรวจตราให้ผู้คนปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีการตัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวมีผลกับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงศาสนาหรือสัญชาติ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:23 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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