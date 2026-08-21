บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ
บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ ซึ่งเป็นวันที่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงออกจากบ้าน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า ศาลในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย พิพากษาจำคุกนาย ลูเซียน อันดริน ซกราคเก้น นักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่เขาโพสต์โซเชียลแหกกฎวันแห่งความเงียบ ซึ่งเป็นวันที่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงออกจากบ้าน นั่งทำสมาธิที่บ้าน
โดยในคลิปที่นายซกราคเก้น โพสต์นั้นเป็นคลิปที่เขาเดินอยู่ที่ชายหาดเพียงลำพัง พร้อมระบุว่าเป็นวัฒนธรรมที่บ้าและใช้คำหยาบคายผสมเข้าไป ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าทางพนักงานโรงแรมได้เตือนแล้ว แต่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเมินคำสั่งอยู่ดี
ศาลระบุว่าสิ่งที่นายซกราคเก้นทำนั้นเป็นการดูหมิ่นชาวบาหลี ทำร้ายความเชื่อและท้าทายสังคม เขาต้องได้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขา
สำหรับ วันแห่งความเงียบงัน (Day of Silence) ซึ่งในท้องถิ่นเรียกว่า นเยปี (Nyepi) มักตรงกับช่วงเดือนมีนาคม โดยตลอดหนึ่งวัน ชายหาดและถนนชื่อดังระดับโลกของเกาะแห่งนี้จะร้างผู้คน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพิเศษที่คอยตรวจตราให้ผู้คนปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีการตัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวมีผลกับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงศาสนาหรือสัญชาติ
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