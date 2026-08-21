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กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:57 น.
กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว
BEM Bangkok Expressway and Metro

ผู้โดยสาร MRT ที่เจอปัญหา เป๋าตังใช้งานไม่ได้ในช่วงเช้าวันนี้ 21 สิงหาคม 2569 ยังสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ตามปกติ โดยเปลี่ยนไปใช้เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว หรือบัตรธนาคารที่รองรับระบบ EMV Contactless แทน

ปัญหาเกิดขึ้นหลังธนาคารกรุงไทยปิดปรับปรุงระบบตามกำหนดตั้งแต่เวลา 01.00 ถึง 06.00 น. กระทบ Krungthai NEXT และบริการบางส่วนในเป๋าตัง รวมถึงการซื้อ ผูก และดูข้อมูลบัตร Play กับบัตรแมงมุม EMV หลังพ้นเวลา 06.00 น. ผู้ใช้งานบางส่วนยังรายงานปัญหาต่อเนื่องในช่วงเช้า จนแฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม ถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดีย

อย่างไรก็ตาม การที่เป๋าตังมีปัญหา ไม่ได้หมายความว่าผู้โดยสารจะขึ้น MRT ไม่ได้ทั้งหมด

สำหรับ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้เป๋าตังสามารถซื้อ เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว ที่สถานีได้ตามปกติ หรือใช้ บัตรเครดิต Visa และ Mastercard ทุกธนาคารที่รองรับ EMV Contactless แตะเข้าและออกที่ประตูอัตโนมัติได้โดยตรง นอกจากนี้ยังใช้บัตรเดบิต EMV Contactless ที่ระบบรองรับได้เช่นกัน

ผู้ที่มีบัตรแมงมุม EMV อยู่แล้วควรแยกให้ออกจากปัญหาในแอปเป๋าตัง เพราะประกาศปิดระบบของกรุงไทยระบุถึงการ ซื้อ ผูก และดูข้อมูลบัตรแมงมุม EMV ผ่านเป๋าตัง แต่ไม่ได้ระบุว่าบัตรแมงมุม EMV ทุกใบจะไม่สามารถแตะผ่านประตู MRT ได้ หากแตะบัตรไม่ผ่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 จะได้รับผลกระทบต่างออกไป เพราะการใช้ส่วนลดค่าโดยสาร MRT ต้องเปิดเมนูไทยช่วยไทย พลัสในแอปเป๋าตัง แล้วสแกน QR ที่ห้องจำหน่ายบัตรเพื่อซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว หากแอปเป๋าตังเข้าไม่ได้ จึงไม่สามารถใช้สิทธิรัฐช่วยจ่าย 60% ผ่านวิธีปกติได้ในช่วงที่ระบบมีปัญหา

รฟม. กำหนดให้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส ใช้กับ MRT ทั้ง 4 สาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 23.00 น. รัฐช่วยค่าโดยสาร 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน

จุดที่ควรรู้คือ สิทธิไทยช่วยไทย พลัสไม่ได้ใช้เติมเงินบัตรแมงมุม EMV หรือบัตร MRT EMV ผู้โดยสารต้องไปที่ห้องจำหน่ายบัตร เปิดแอปเป๋าตัง สแกน QR ชำระเงิน แล้วรับตั๋วเที่ยวเดียวจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้นหากต้องเดินทางทันทีระหว่างที่เป๋าตังยังมีปัญหา สามารถใช้ช่องทางจ่ายค่าโดยสารอื่นได้ แต่จะไม่ได้รับส่วนลด 60% จากโครงการในรายการนั้น

สรุปช่องทางสำรองสำหรับผู้โดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง มีดังนี้

  • ซื้อ เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว ที่สถานี
  • ใช้ บัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard แบบ EMV Contactless ของทุกธนาคาร
  • ใช้ บัตรเดบิต EMV Contactless ที่ MRT รองรับ
  • หากบัตรแมงมุม EMV แตะไม่ผ่าน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบก่อนเปลี่ยนช่องทางชำระเงิน

ผู้โดยสารที่มีปัญหาการเดินทางสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลรถไฟฟ้า MRT หมายเลข 0 2624 5200 โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการเวลา 07.00 ถึง 20.00 น.

ทำธุรกรรมไม่ได้ชั่วคราว
BEM Bangkok Expressway and Metro

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:57 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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