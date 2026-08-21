แม่ร้อง ลูกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา โดนปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง
แม่ร้อง ลูกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษาเพียงคนเดียว โดนปลอมลายเซ็นไม่อนุญาต ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง เตรียมพบ ผอ. ขอความชัดเจน
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา น.ส.วรนิษฐา อายุ 23 ปี เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.ชัยภัทร วิลาศรี สารวัตร (สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ให้ดำเนินคดีกับผู้ปลอมลายมือชื่อในใบตอบรับนำนักเรียนไปทัศนศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง หลังพบว่ามีการปลอมลายเซ็นอนุมัติปฏิเสธการร่วมกิจกรรม จนทำให้บุตรชายซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตกค้าง ไม่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น
น.ส.วรนิษฐา เผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. คุณครูได้โทรศัพท์มาแจ้งว่า บุตรชายไม่ได้ไปทัศนศึกษา เนื่องจากมีใบตอบรับระบุว่าผู้ปกครอง “ไม่อนุญาต” ให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสร้างความสงสัยเป็นอย่างมาก จึงขอให้ครูส่งภาพถ่ายใบตอบรับดังกล่าวมาให้ตรวจสอบ
เมื่อได้รับภาพถ่ายใบตอบรับ น.ส.วรนิษฐา พบข้อผิดสังเกตหลายประการ ได้แก่ ข้อมูลผู้ปกครองไม่ถูกต้องแม้ระบุชื่อถูก แต่คำนำหน้านามและนามสกุลไม่ตรงกับความเป็นจริง โดย น.ส.วรนิษฐา ยังคงใช้นามสกุลเดิมของบิดาและใช้คำนำหน้าว่า “นางสาว”
ลายเซ็นและลายมือชื่อที่ปรากฏไม่ใช่ของตนเอง โดยมีลักษณะเป็นตัวหนังสือหวัดและเรียบร้อยเกินกว่าเด็กชั้น ป.2 จะเขียนได้ รวมถึงไม่เหมือนลายมือของผู้ปกครองอย่างสิ้นเชิง หลังทราบเรื่อง จึงแจ้งบิดาของเด็กให้รีบเดินทางไปรับตัวที่โรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ 07.24 น. โดยพบบุตรชายนั่งรออยู่หน้าโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ รปภ. และครูเวร ด้วยอาการซึมเศร้าและเสียใจอย่างหนัก เนื่องจากเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทั้งการเข้านอนเร็ว และตื่นนอนมาแต่งตัวด้วยความตื่นเต้นเพื่อต้องการไปเที่ยวและแลกขนมกินกับเพื่อนๆ บนรถทัศนศึกษา
เมื่อพยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากทางครูประจำชั้น กลับได้รับคำตอบเพียงว่า “ให้ผู้ปกครองเงียบไว้ก่อน ขอเวลาไปตรวจสอบ” พร้อมทั้งระบุว่า ได้ถามเด็กในห้องแล้วและน้องยกมือบอกว่าไม่ไปเอง น.ส.วรนิษฐา จึงโต้แย้งว่า หากใช้วิธีการสอบถามเด็กโดยตรง กิจกรรมดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องส่งใบตอบรับให้ผู้ปกครองลงนามตั้งแต่แรก
เบื้องต้น น.ส.วรนิษฐา ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง เป็นที่เรียบร้อย และเตรียมเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขอคำชี้แจงที่ชัดเจน พร้อมยืนยันว่าหากโรงเรียนไม่มีมาตรการเยียวยาจิตใจบุตรชายหรือคำอธิบายเป็นที่น่าพอใจ จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
ที่มา: ทุบข่าวนนท์
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