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น่าน อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ปริมาณฝนทะลุ 138 มม.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:03 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:03 น.

น่าน อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ปริมาณฝนทะลุ 138 มม. ขณะพื้นที่มีแนวโน้มระดับน้ำลดลง รวมถึงในตัวเมือง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมน่าน ว่า “จากข้อมูลฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. วันที่ 21 ส.ค. 2569 1.ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

เวลา 05.00 น.วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มม. ปริมาณน้ำท่า แม่น้ำน่าน สถานี N.86 ต.เปือ อ.เชียงกลางสูงสุดเวลา 05.00 ระดับน้ำ 3.86 ม.ระดับตลิ่ง 4.50 ม. ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.64ม. แนวโน้มลดลง

โครงการชลประทานน่าน กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

ขณะที่ สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ ได้อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกัน โดยแจ้งว่า “เช้านี้ในเมืองน้ำลดแล้วบางจุด” แต่ยังเฝ้าระวังใกล้ชิด ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปนี้ เตรียมความพร้อมรับมือ: อำเภอทุ่งช้าง ต.ปอน ต.งอบ ต.ทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง ต.เปือ ต.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท ต.เชียงคาน ”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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