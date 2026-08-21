ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนกล่าวหา ทำร้ายร่างกาย-เหยียดเพื่อน ค่ายปฏิเสธทุกข้อหา
สรุปดราม่า ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนสาวกล่าวหาใช้ความรุนแรง-เหยียดเพื่อนร่วมงาน ด่าแฟนคลับ ต้นสังกัดงัดหลักฐานโต้ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โซเชียลเดือด หลัง เอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อดีตแฟนสาว ฮง มินกิ (Hong Mingi) นักแสดงหนุ่มเกาหลีใต้วัย 24 ปี ออกมาเปิดเผยเรื่องราวขณะคบหาดูใจ โดยโพสต์ภาพเอกสารแจ้งเตือนการดำเนินคดีทางกฎหมายลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569
เธอกล่าวหาว่า ฮง มินกิ มีพฤติกรรมข่มขู่ เช่น ปาขวดโซจูใส่ เขาโทรศัพท์หาเธอมากกว่า 40 สายเพราะสงสัยเรื่องนอกใจ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าเขาแอบอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือ และเคยขับขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขณะมึนเมาจนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส
อดีตแฟนสาวอ้างว่านักแสดงหนุ่มมักใช้คำพูดดูถูก เช่น ผู้ชายคือฟ้าผู้หญิงคือดิน และเคยพูดว่าผู้หญิงจะดูดีที่สุดในช่วงต้นวัย 30 ปี หากเลยวัยนั้นไปแล้วก็คือป้า ทั้งยังพูดจาต่อว่าอดีตแฟนสาวอีกคนที่ปัจจุบันเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง รวมถึงด่าทอ ดูถูกเพื่อนร่วมงาน สตาฟฟ์ ผู้กำกับ และแฟนคลับของตัวเอง
เธอกล่าวหาว่าตลอดเวลาที่คบหากันเขาใช้ความรุนแรงทางคำพูดและปั่นหัว (Gaslighting) มาโดยตลอด หลังเลิกราจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังและดำเนินการทางกฎหมาย
ต่อมา Fable Company ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ระบุว่า ฮง มินกิ และ เอ เริ่มคบหากันประมาณเดือนเมษายน 2569 ระหว่างคบหากัน ฝ่ายหญิงแอบติดต่อกับแฟนเก่าและพบปะผู้ชายคนอื่น ฝ่ายหญิงยอมรับผิดผ่านจดหมายและข้อความแชทส่วนตัว เธอส่งข้อความขอโทษว่ารู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์เข้าหาเมื่อนึกถึงบาดแผลที่มอบให้ และขอโทษโดยไม่มีข้อแก้ตัว ฮง มินกิ สูญเสียความไว้วางใจจึงปฏิเสธที่จะสานต่อความสัมพันธ์
ฝ่ายหญิงพยายามติดต่อขอคืนดีอย่างต่อเนื่อง เธอเดินทางไปที่บ้านของนักแสดงหนุ่มและบ้านของครอบครัวเขาหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม ฝ่ายหญิงเดินทางไปที่บ้านของเขาและกดกริ่งเคาะประตูจนถึงเวลา 04.00 น. กล้องวงจรปิดบันทึกภาพฝ่ายหญิงนำสติกเกอร์มาปิดทับเลนส์กล้องและใช้เท้าเตะประตูห้อง
นอกจากนี้ เธอยังใช้เรื่องภาพลักษณ์ของนักแสดงมาข่มขู่เขา โดยโทรศัพท์ข่มขู่ว่าความจริงไม่สำคัญ และจะฟ้องร้องเพื่อให้เขาเสียชื่อเสียง ทั้งยังพูดจาข่มขู่ในทำนองว่าเขาเป็นฝ่ายที่จะสูญเสีย และต่อให้เขาไม่เคยด่าทอ ความจริงก็ไม่สำคัญ หลัง ฮง มินกิ ปฏิเสธที่จะพบ เธอจึงโพสต์เอกสารและข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงลงบนโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ดี ทางต้นสังกัดยืนยันจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดในข้อหาสตอล์กเกอร์และหมิ่นประมาท พร้อมขอร้องให้ประชาชนงดเว้นการคาดเดาและเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด
ขณะที่ฝ่ายหญิงออกมาโต้กลับทันทีว่าข้อหาสตอล์กเกอร์ไม่เป็นความจริง เธอเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตั้งครรภ์ขณะคบหากับนักแสดงหนุ่ม อ้างว่านักแสดงหนุ่มพูดกดดันให้เธอไปทำแท้ง พร้อมกับโพสต์ภาพอัลตราซาวด์และเอกสารทางการแพทย์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม ต้นสังกัดออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ปฏิเสธเรื่องการตั้งครรภ์และการทำแท้ง ยืนยันว่าฝ่ายหญิงไม่เคยแสดงผลตรวจการตั้งครรภ์ และ ฮง มินกิ ไม่เคยบังคับให้เธอทำแท้ง
นอกจากนี้ ต้นสังกัดยังรวบรวมหลักฐานสำคัญ เป็นคลิปวิดีโอที่ฝ่ายหญิงส่งมาให้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่เธออ้างว่าไปทำแท้ง เนื้อหาในคลิปเธอชวนเขาไปปั่นจักรยานและถ่ายให้เห็นภาพตัวเองกำลังปั่นจักรยานอย่างชัดเจน
ต้นสังกัดประกาศจุดยืนว่าจะไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จอีกต่อไป และจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ การประกาศหยุดแฉและเตรียมฟ้องร้องของอดีตแฟนสาวในครั้งนี้ ทำให้ข้อพิพาทของทั้งสองฝ่ายต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ฝั่อดีตแฟนสาวของ ฮง มินกิ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ประกาศยุติการแฉเรื่องราวต่าง ๆ และเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อเอาผิดอดีตคนรักในชั้นศาลในประเด็นการใช้ความรุนแรงและบังคับทำแท้ง
หญิงสาวโพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง พร้อมระบุว่าจะไม่โพสต์เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มบนอินสตาแกรมส่วนตัวอีก จากนี้จะเดินหน้าแจ้งความและเอาผิดเขาให้ถึงที่สุดในศาล จากนั้นเธอได้ลบภาพอัลตราซาวด์ เอกสารสูตินรีเวช และภาพรอยฟกช้ำตามร่างกายที่เคยโพสต์เป็นหลักฐานออกทั้งหมด
สำหรับ ฮง มินกิ เดบิวต์ในวงการบันเทิงจากผลงานเว็บดราม่าเมื่อปี 2563 เขามีผลงานการแสดงหลายเรื่อง เช่น Study Group (TVING), Bunny and Her Boys (MBC), Trigger (Netflix), My Dearest Thief (KBS) และ Doctor Someboy (ENA) ปัจจุบันเขาเพิ่งถ่ายทำผลงานเรื่อง Study Group Season 2 เสร็จสิ้น
ข้อมูลจาก : m.entertain, chosunและ mk
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