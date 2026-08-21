บันเทิงเกาหลี

ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนกล่าวหา ทำร้ายร่างกาย-เหยียดเพื่อน ค่ายปฏิเสธทุกข้อหา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:48 น.
ต้นสังกัดปฏิเสธแฟนเก่าอ้าง ฮง มินกิ ใช้ความรุนแรง

สรุปดราม่า ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนสาวกล่าวหาใช้ความรุนแรง-เหยียดเพื่อนร่วมงาน ด่าแฟนคลับ ต้นสังกัดงัดหลักฐานโต้ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

โซเชียลเดือด หลัง เอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อดีตแฟนสาว ฮง มินกิ (Hong Mingi) นักแสดงหนุ่มเกาหลีใต้วัย 24 ปี ออกมาเปิดเผยเรื่องราวขณะคบหาดูใจ โดยโพสต์ภาพเอกสารแจ้งเตือนการดำเนินคดีทางกฎหมายลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569

เธอกล่าวหาว่า ฮง มินกิ มีพฤติกรรมข่มขู่ เช่น ปาขวดโซจูใส่ เขาโทรศัพท์หาเธอมากกว่า 40 สายเพราะสงสัยเรื่องนอกใจ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าเขาแอบอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือ และเคยขับขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขณะมึนเมาจนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส

อดีตแฟนสาวอ้างว่านักแสดงหนุ่มมักใช้คำพูดดูถูก เช่น ผู้ชายคือฟ้าผู้หญิงคือดิน และเคยพูดว่าผู้หญิงจะดูดีที่สุดในช่วงต้นวัย 30 ปี หากเลยวัยนั้นไปแล้วก็คือป้า ทั้งยังพูดจาต่อว่าอดีตแฟนสาวอีกคนที่ปัจจุบันเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง รวมถึงด่าทอ ดูถูกเพื่อนร่วมงาน สตาฟฟ์ ผู้กำกับ และแฟนคลับของตัวเอง

เธอกล่าวหาว่าตลอดเวลาที่คบหากันเขาใช้ความรุนแรงทางคำพูดและปั่นหัว (Gaslighting) มาโดยตลอด หลังเลิกราจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังและดำเนินการทางกฎหมาย

ฮงมินกิ-3
ภาพจาก Instagram : minggi._.jeok

ต่อมา Fable Company ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ระบุว่า ฮง มินกิ และ เอ เริ่มคบหากันประมาณเดือนเมษายน 2569 ระหว่างคบหากัน ฝ่ายหญิงแอบติดต่อกับแฟนเก่าและพบปะผู้ชายคนอื่น ฝ่ายหญิงยอมรับผิดผ่านจดหมายและข้อความแชทส่วนตัว เธอส่งข้อความขอโทษว่ารู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์เข้าหาเมื่อนึกถึงบาดแผลที่มอบให้ และขอโทษโดยไม่มีข้อแก้ตัว ฮง มินกิ สูญเสียความไว้วางใจจึงปฏิเสธที่จะสานต่อความสัมพันธ์

ฝ่ายหญิงพยายามติดต่อขอคืนดีอย่างต่อเนื่อง เธอเดินทางไปที่บ้านของนักแสดงหนุ่มและบ้านของครอบครัวเขาหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม ฝ่ายหญิงเดินทางไปที่บ้านของเขาและกดกริ่งเคาะประตูจนถึงเวลา 04.00 น. กล้องวงจรปิดบันทึกภาพฝ่ายหญิงนำสติกเกอร์มาปิดทับเลนส์กล้องและใช้เท้าเตะประตูห้อง

นอกจากนี้ เธอยังใช้เรื่องภาพลักษณ์ของนักแสดงมาข่มขู่เขา โดยโทรศัพท์ข่มขู่ว่าความจริงไม่สำคัญ และจะฟ้องร้องเพื่อให้เขาเสียชื่อเสียง ทั้งยังพูดจาข่มขู่ในทำนองว่าเขาเป็นฝ่ายที่จะสูญเสีย และต่อให้เขาไม่เคยด่าทอ ความจริงก็ไม่สำคัญ หลัง ฮง มินกิ ปฏิเสธที่จะพบ เธอจึงโพสต์เอกสารและข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงลงบนโซเชียลมีเดีย

อย่างไรก็ดี ทางต้นสังกัดยืนยันจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดในข้อหาสตอล์กเกอร์และหมิ่นประมาท พร้อมขอร้องให้ประชาชนงดเว้นการคาดเดาและเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด

ขณะที่ฝ่ายหญิงออกมาโต้กลับทันทีว่าข้อหาสตอล์กเกอร์ไม่เป็นความจริง เธอเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตั้งครรภ์ขณะคบหากับนักแสดงหนุ่ม อ้างว่านักแสดงหนุ่มพูดกดดันให้เธอไปทำแท้ง พร้อมกับโพสต์ภาพอัลตราซาวด์และเอกสารทางการแพทย์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง

ฮงมินกิถูกแฟนเก่าแฉทำร้ายร่างกาย

ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม ต้นสังกัดออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ปฏิเสธเรื่องการตั้งครรภ์และการทำแท้ง ยืนยันว่าฝ่ายหญิงไม่เคยแสดงผลตรวจการตั้งครรภ์ และ ฮง มินกิ ไม่เคยบังคับให้เธอทำแท้ง

นอกจากนี้ ต้นสังกัดยังรวบรวมหลักฐานสำคัญ เป็นคลิปวิดีโอที่ฝ่ายหญิงส่งมาให้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่เธออ้างว่าไปทำแท้ง เนื้อหาในคลิปเธอชวนเขาไปปั่นจักรยานและถ่ายให้เห็นภาพตัวเองกำลังปั่นจักรยานอย่างชัดเจน

ต้นสังกัดประกาศจุดยืนว่าจะไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จอีกต่อไป และจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ การประกาศหยุดแฉและเตรียมฟ้องร้องของอดีตแฟนสาวในครั้งนี้ ทำให้ข้อพิพาทของทั้งสองฝ่ายต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ฮงมินกิ-2
ภาพจาก Instagram : minggi._.jeok

ฝั่อดีตแฟนสาวของ ฮง มินกิ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ประกาศยุติการแฉเรื่องราวต่าง ๆ และเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อเอาผิดอดีตคนรักในชั้นศาลในประเด็นการใช้ความรุนแรงและบังคับทำแท้ง

หญิงสาวโพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง พร้อมระบุว่าจะไม่โพสต์เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มบนอินสตาแกรมส่วนตัวอีก จากนี้จะเดินหน้าแจ้งความและเอาผิดเขาให้ถึงที่สุดในศาล จากนั้นเธอได้ลบภาพอัลตราซาวด์ เอกสารสูตินรีเวช และภาพรอยฟกช้ำตามร่างกายที่เคยโพสต์เป็นหลักฐานออกทั้งหมด

สำหรับ ฮง มินกิ เดบิวต์ในวงการบันเทิงจากผลงานเว็บดราม่าเมื่อปี 2563 เขามีผลงานการแสดงหลายเรื่อง เช่น Study Group (TVING), Bunny and Her Boys (MBC), Trigger (Netflix), My Dearest Thief (KBS) และ Doctor Someboy (ENA) ปัจจุบันเขาเพิ่งถ่ายทำผลงานเรื่อง Study Group Season 2 เสร็จสิ้น

ฮงมินกิ-5
ภาพจาก Instagram : minggi._.jeok
ฮงมินกิ-4
ภาพจาก Instagram : minggi._.jeok
ฮงมินกิ-1
ภาพจาก Instagram : minggi._.jeok

ฮงมินกิถูกแฟนเก่าแฉทำร้ายร่างกาย-2ข้อมูลจาก : m.entertain, chosunและ mk

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ ข่าว

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล รับฟังความเห็น พร้อมปรับกติกาใหม่คุมแอปเรียกรถ–ส่งอาหาร

12 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี ข่าว

ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

23 นาที ที่แล้ว
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69) ข่าวกีฬา

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

26 นาที ที่แล้ว
พี่ตี๋กับน้องบี๋เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รอง อบต. ปากช่อง ถูกพบเป็นศพในบ้าน ใกล้กันพบร่างสามี พบอาวุธปืนตกในที่เกิดเหตุ

34 นาที ที่แล้ว
สรุปดรามา ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง บันเทิง

สรุปดราม่า ขนม ศศิกานต์ วีนแตกสาวใหม่อดีตสามีรังเกียจลูก ครูเต้ย-น้องน้ำ โร่แจง

44 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ออสเตรเลีย ดวลศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

55 นาที ที่แล้ว
ครอบครัว &quot;ศิลปอาชา&quot; มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่ 2 ข่าว

สาธุ! ครอบครัว “ศิลปอาชา” มอบที่ดิน 92 ไร่ มูลค่า 150 ล้าน สร้างโรงพยาบาล

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อุ๊งอิ๊งค์” เชิญชวนรัฐมนตรีเพื่อไทย ลงพื้นที่น้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชนช่วงสุดสัปดาห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ภาพส่ง เรย์ แม็คโดนัลด์ ครั้งสุดท้าย บันเทิง

ภาพจุกอก! โดม ปกรณ์ ลัม มาส่งเพื่อน “เร แม๊คโดแนลด์” ครั้งสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลลี้ ชี้แจงกรณีหญิงเสียชีวิตขณะคลอด เกิดจากภาวะแทรกซ้อน เดาไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน ข่าว

นสต.ฝึกงาน สภ.หนองโสน ถูกจับ 2 ข้อหา ลักทรัพย์-ขัดขวางเจ้าพนักงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยปฏิทินจีน เลขเด็ดประจำงวด เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กันยายน 2569 เปิดเลขเด่นก่อนหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว ข่าว

กรุงไทยล่ม ไทยช่วยไทยใช้ไม่ได้ชั่วคราว นั่ง MRT แบบไหนแทนได้ ไม่ต้องต่อคิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลยแล้ว! รอยหยักบนติ่งหู เกี่ยวข้องกับ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือไม่? สุขภาพและการแพทย์

หมอเฉลยแล้ว! ติ่งหูมีรอยพับ สัญญาณเตือน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อลงกต” เผยยอดลงทะเบียน TH-AI ทะลุ 1 ล้าน พร้อมยกระดับต่อยอดสู่ชุมชน AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดปฏิเสธแฟนเก่าอ้าง ฮง มินกิ ใช้ความรุนแรง บันเทิงเกาหลี

ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่ม ถูกอดีตแฟนกล่าวหา ทำร้ายร่างกาย-เหยียดเพื่อน ค่ายปฏิเสธทุกข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกกวาดล้าง หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังมีคลิปนั่งค้าประเวณีริมถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า ข่าว

แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้อง ลููกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา เจอปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง ข่าว

แม่ร้อง ลูกชาย ป.2 ไม่ได้ไปทัศนศึกษา โดนปลอมลายเซ็น ครูอ้างเด็กไม่อยากไปเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บาหลี สั่งจำคุก นักท่องเที่ยวสวิส 1 ปี โพสต์คลิปแหกกฎวันแห่งความเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 550 บาท ทองแท่งขาย 70,300 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าน อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ปริมาณฝนทะลุ 138 มม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่เบลเยียม ผล DNA ตรง 99%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

กรุงไทยแจ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ได้แล้ว เที่ยงนี้ระบบกลับมาพร้อมให้บริการ

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

รัฐบาล รับฟังความเห็น พร้อมปรับกติกาใหม่คุมแอปเรียกรถ–ส่งอาหาร

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

ศาลสั่งปรับ ชายอิสราเอล ขู่ฆ่าสาวไทย บนเกาะสมุย 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
Back to top button