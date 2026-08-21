แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า
แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ แอปฯ เป๋าตัง-บัตร MRT Mangmoom ใช้ไม่ได้ กระทบระบบขนส่งรถไฟฟ้า-ธุรกรรมการเงิน ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า
เรียกได้ว่าโดนเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยทีเดียว เมื่้อทางธนาคารกรุงไทย ออกมาประกาศ ‘ปิดปรับปรุงพัฒนาระบบ’ ในช่วง 01.00 – 06.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, เป๋าตัง รวมถึงการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
แต่ดูเหมือนว่าเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการปิดปรับปรุงระบบของ ธนาคารกรุงไทย ในช่วง 6 โมงเช้า กลับยังใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันของกรุงไทย ทั้ง Krungthai NEXT, เป๋าตัง, โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงผู้ที่โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ซึ่งต้องใช้บัตร MRT mangmoom ลิงก์กับแอปเป๋าตัง ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่หลัง 6 โมงเช้า จนเกือบ 9 โมงเช้า
เรื่องราวความวุ่นวายในเช้าวันนี้ ทำให้แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์เอ็กซ์อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตรวมตัวตำหนิการทำงานของธนาคารกรุงไทยกันยกใหญ่ ที่ปรับปรุงระบบในศุกร์ ซึ่งเป็นวันทำงาน ที่ทุกคนต้องใช้จ่าย เดินทาง กินใช้
ล่าสุดมีอัปเดตว่าชาวเน็ตบางรายสามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของทางกรุงไทยได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจจะต้องรอเวลาในการเปิดระบบ 100% สักพัก ทั้งยังต้องติดตามการประกาศของธนาคารกรุงไทยอีกครั้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
ติดตาม The Thaiger บน Google News: