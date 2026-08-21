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แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 09:41 น.
แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า

แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ แอปฯ เป๋าตัง-บัตร MRT Mangmoom ใช้ไม่ได้ กระทบระบบขนส่งรถไฟฟ้า-ธุรกรรมการเงิน ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า

เรียกได้ว่าโดนเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยทีเดียว เมื่้อทางธนาคารกรุงไทย ออกมาประกาศ ‘ปิดปรับปรุงพัฒนาระบบ’ ในช่วง 01.00 – 06.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, เป๋าตัง รวมถึงการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-1
ภาพจาก : FB Krungthai Care

แต่ดูเหมือนว่าเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการปิดปรับปรุงระบบของ ธนาคารกรุงไทย ในช่วง 6 โมงเช้า กลับยังใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันของกรุงไทย ทั้ง Krungthai NEXT, เป๋าตัง, โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงผู้ที่โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ซึ่งต้องใช้บัตร MRT mangmoom ลิงก์กับแอปเป๋าตัง ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่หลัง 6 โมงเช้า จนเกือบ 9 โมงเช้า

เรื่องราวความวุ่นวายในเช้าวันนี้ ทำให้แฮชแท็ก #กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์เอ็กซ์อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตรวมตัวตำหนิการทำงานของธนาคารกรุงไทยกันยกใหญ่ ที่ปรับปรุงระบบในศุกร์ ซึ่งเป็นวันทำงาน ที่ทุกคนต้องใช้จ่าย เดินทาง กินใช้

ล่าสุดมีอัปเดตว่าชาวเน็ตบางรายสามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของทางกรุงไทยได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจจะต้องรอเวลาในการเปิดระบบ 100% สักพัก ทั้งยังต้องติดตามการประกาศของธนาคารกรุงไทยอีกครั้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-2 กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-3 กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-4 กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-7 กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-8 กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-9

กรุงไทยล่ม พุ่งติดเทรนด์ เป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้ ทำมนุษย์เงินเดือนหัวเสียแต่เช้า-5

อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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