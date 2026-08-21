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อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่เบลเยียม ผล DNA ตรง 99%

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 08:50 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 08:50 น.

อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่ของเบลเยียม ภายหลังได้รับการรับรอง เผยผล DNA ตรงกับเจ้าชายโลร็อง 99.5%

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียมทรงรับรองตามกฎหมายว่านายเคลม็องต์ ฟานเดนเคียร์กโฮฟ ชายวัย 26 ปี อดีตพนักงานขายรถยนต์ เป็นพระโอรสและรัชทายาทของพระองค์

ภายหลังจากที่นาย ฟานเดนเคียร์กโฮฟ ซึ่งเป็นบุตรที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายโลร็องกับเวนดี ฟาน วานเทน นักร้องชาวเบลเยียม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ เมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้ว แต่รายละเอียดเพิ่งได้รับการเปิดเผย

เจ้าชายโลร็อง (ซ้าย) ฟานเดนเคียร์กโฮฟ (ขวา)

แม้ว่าอดีตพนักงานขายรถยนต์จะกลายเป็นเจ้าชาย แต่เขาจะไม่ได้เงินพระราชทานจากราชวงศ์แต่อย่างใด นอกจากนี้เขาจะไม่ได้อยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์และจะไม่ประกอบพระราชกรณียกิจแต่อย่างใด

ขณะที่นายฟานเดนเคียร์กโฮฟ ระบุว่า เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนใช้นามสกุลตามเจ้าชายโลร็องแห่งหรือไม่ เพราะเขารู้สึกภูมิใจกับนามสกุลที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ และเขารู้สึกว่าเขาจะทรยศแม่ของเขาที่ทำเพื่อตัวเขาเอง

ก่อนหน้านี้นายฟานเดนเคียร์กโฮฟ ทราบว่าพระบิดาของเขาคือใคร และเขาตัดสินใจติดต่อหาเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม และจากผลตรวจ DNA ทำให้ทราบว่าทั้งสองมี DNA ตรงกัน 99.5%

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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