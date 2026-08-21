โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ปรับเรียนออนไลน์ หลังเจอข้อความขู่กราดยิง
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ปรับเรียนออนไลน์ หลังเจอข้อความขู่กราดยิง ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กประกาศปรับเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาหนึ่งวัน ภายหลังจากที่มีบัญชีปริศนาเข้ามาโพสต์ข้อความในไลน์ (LINE) ว่า “กราดยิง แ-่ง” สร้างความกังวลว่าจะเกิดเหตุกราดยิงนั้น
โรงเรียนกัลยาณวัตร ระบุว่า “ด้วยโรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับข้อมูลบางประการที่ควรดำเนินการตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในการนี้โรงเรียนกัลยาณวัตรจึงขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 จากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 1 วัน โดยให้นักเรียนเข้าเรียนและติดตามการจัดการเรียนรู้จากคุณครูประจำวิชา ตามตารางเรียนปกติ ผ่านช่องทางที่โรงเรียนกำหนด
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาตามวันและเวลาราชการปกติ โดยครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในระหว่างการเรียนออนไลน์ และขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของโรงเรียนเท่านั้น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการต่อไป จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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