ข่าว

สามีทนไม่ไหว เปิดหลักฐานโต้ ปมเมียแอบแซ่บ ผอ. ข้างเมรุ หลังถูกสังคมตั้งคำถาม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 07:59 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 07:59 น.

สามีทนไม่ไหว เปิดหลักฐานโต้ ปมเมียแอบแซ่บ ผอ. ข้างเมรุ หลังถูกสังคมตั้งคำถาม อดทนเรื่องนี้มานาน ถึงเวลาสองคนต้องรับกรรม

นักสืบบอย ได้เปิดเผยถึงการสืบสวน หลังจากที่สามีคนหนึ่งที่มีลูกวัย 4 เดือนใน จ.บุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือหลังจากที่ภรรยามีพฤติกรรมผิดปกติ ก่อนพบว่า ทางภรรยาไปแอบเล่นชู้ในวัด ข้างเมรุ จนกลายเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้ แม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของสามีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “พอกันทีกับสิ่งที่ทนมาตลอดเป็นเวลาที่ยาวนาน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณสองคนต้องได้รับเวรกรรม นี่คือหลักฐานส่วนหนึ่งครับที่สามารถยืนยันได้ และยังมีหลักฐานอื่นอีกมากมาย ดูกันเอาเองครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก หลังจากนี้จะไม่คุยอะไรกับใครทั้งสิ้น ใครที่โทรคุยอะไรผมให้ทนายคุยอย่างเดียว ทนมามากพอแล้ว ความเจ็บปวดมันมากขนาดไหนที่ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ พอกันที”

นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่หลักฐานอื่นๆ เช่น สำคัญการสมรส ระบุการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ณ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์, รวมถึงแชทที่มีข้อความขอกอด มีเขียนว่าคิดถึง

ขณะที่บอยนักสืบ ได้โพสต์คลิปเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ยืนยันว่ามีหลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีในเรื่องนี้ ส่วนที่มีคนคอมเม้นท์ว่าไม่จริง อยากจะฟังไปบอกว่า เขารู้หรอว่าข่าวที่ออกเป็นใคร รอดูในกระบวนการกฎหมายดีกว่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

น่าน อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ปริมาณฝนทะลุ 138 มม.

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่เบลเยียม ผล DNA ตรง 99%

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ปรับเรียนออนไลน์ หลังเจอข้อความขู่กราดยิง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สามีทนไม่ไหว เปิดหลักฐานโต้ ปมเมียแอบแซ่บ ผอ. ข้างเมรุ หลังถูกสังคมตั้งคำถาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน ชุมชนอันตรายใน “Roblox” เชิดชูเหตุกราดยิง ขอให้ ผปค. เฝ้าระวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชายเผย “ฮลุน โซโล่” ไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่ถึงจอร์เจีย ยังไม่ทราบว่าแพทย์จ่ายยาอะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 21 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 21 ส.ค. 69 ไทยมีแข่ง เช็กเวลาถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 21 ส.ค. 69 ไทยมีแข่ง เช็กเวลาถ่ายทอดสด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง ข่าวต่างประเทศ

กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชนวินาศบราซิล รถบรรทุกเสยมินิบัสขนคนป่วย ดับพุ่ง 23 ศพ หนักสุดรอบหลายปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย สุขภาพและการแพทย์

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัคโซดัม นางเอกเกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ข่าวต่างประเทศ

นางเอกสาว สู้มะเร็งไทรอยด์ ช็อกพบก้อนเนื้อ 13 ก้อน ยอมรับทรมานมาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง บันเทิง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง เทคโนโลยี

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบ 3 คดีป้าดา ปมพิพาทวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

งานเข้า “ป้าดา” และพวก ตำรวจสอบ 3 คดี จ่อเพิ่มข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง ข่าว

โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวย 1 กันยายน 10 ปี เลขท้าย 2 ตัว 10 งวด ไม่เคยออกซ้ำ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์ บันเทิง

ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 07:59 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 07:59 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตพนักงานขายรถยนต์ กลายเป็นเจ้าชายองค์ใหม่เบลเยียม ผล DNA ตรง 99%

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger

ดูดวงรายวัน 21 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 21 ส.ค. 69 ไทยมีแข่ง เช็กเวลาถ่ายทอดสด

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 21 ส.ค. 69 ไทยมีแข่ง เช็กเวลาถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน

หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
Back to top button