สามีทนไม่ไหว เปิดหลักฐานโต้ ปมเมียแอบแซ่บ ผอ. ข้างเมรุ หลังถูกสังคมตั้งคำถาม
สามีทนไม่ไหว เปิดหลักฐานโต้ ปมเมียแอบแซ่บ ผอ. ข้างเมรุ หลังถูกสังคมตั้งคำถาม อดทนเรื่องนี้มานาน ถึงเวลาสองคนต้องรับกรรม
นักสืบบอย ได้เปิดเผยถึงการสืบสวน หลังจากที่สามีคนหนึ่งที่มีลูกวัย 4 เดือนใน จ.บุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือหลังจากที่ภรรยามีพฤติกรรมผิดปกติ ก่อนพบว่า ทางภรรยาไปแอบเล่นชู้ในวัด ข้างเมรุ จนกลายเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้ แม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของสามีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “พอกันทีกับสิ่งที่ทนมาตลอดเป็นเวลาที่ยาวนาน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณสองคนต้องได้รับเวรกรรม นี่คือหลักฐานส่วนหนึ่งครับที่สามารถยืนยันได้ และยังมีหลักฐานอื่นอีกมากมาย ดูกันเอาเองครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก หลังจากนี้จะไม่คุยอะไรกับใครทั้งสิ้น ใครที่โทรคุยอะไรผมให้ทนายคุยอย่างเดียว ทนมามากพอแล้ว ความเจ็บปวดมันมากขนาดไหนที่ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ พอกันที”
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่หลักฐานอื่นๆ เช่น สำคัญการสมรส ระบุการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ณ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์, รวมถึงแชทที่มีข้อความขอกอด มีเขียนว่าคิดถึง
ขณะที่บอยนักสืบ ได้โพสต์คลิปเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ยืนยันว่ามีหลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีในเรื่องนี้ ส่วนที่มีคนคอมเม้นท์ว่าไม่จริง อยากจะฟังไปบอกว่า เขารู้หรอว่าข่าวที่ออกเป็นใคร รอดูในกระบวนการกฎหมายดีกว่า
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