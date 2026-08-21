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เพจดังเตือน ชุมชนอันตรายใน “Roblox” เชิดชูเหตุกราดยิง ขอให้ ผปค. เฝ้าระวัง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 07:39 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 07:39 น.

เพจดังเตือน ชุมชนอันตรายใน “Roblox” เชิดชูเหตุกราดยิง ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวัง คาดคนร้ายกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนี้

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นได้ประสานขอข้อมูลทางโซเชียลมีเดียจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ FBI เพื่อขอข้อมูลจากบริษัทโรบล็อกซ์ (Roblox) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวิเคราะห์เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพนั้น

ล่าสุดเพจ Drama Addict ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เพิ่มเติมกรณีข่าวการยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

พ่อแม่พี่น้องน่าจะเห็นข่าวที่ว่า FBI ประสานมาขอข้อมูลจากตำรวจไทยเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่ปรากฏในคอมของผู้ก่อเหตุแล้ว
อันนี้ มันมีที่มาที่ไปน่าสนใจ และ FBI ไม่ได้แค่ขอข้อมูลจากตำรวจไทยเท่านั้นแต่ยังขอจากหลายประเทศที่เกิดเหตุในลักษณะใกล้เคียงกัน

อย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งมีเหตุการยิงก่อนหน้าที่ไทยประมาณสองเดือน แล้วก็เกิดเหตุซ้ำอีกรอบหลังจากเหตุการณ์ที่ไทยประมาณ 10 วัน อันนี้ทาง FBI ก็ได้ประสานข้อมูลไปทางฟิลิปปินส์ และพบข้อมูลที่น่าสนใจ นั่นคือผู้ก่อเหตุได้รับอิทธิพลจากกลุ่มที่เรียกว่า True crime community หรือ TCC ซึ่ง เดิมที เป็นกลุ่มชุมชนของคนที่ สนใจเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง (true crime)

แต่ในระยะหลังพฤติกรรมของชุมชนนี้ได้ถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาบิดเบือนไป โดยเปลี่ยนจากความสนใจเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านั้น กลายเป็นการชื่นชมและเทิดทูนอาชญากรผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะเหตุกราดยิง

ชุมชนนี้จะแฝงตัวอยู่ในหลายโซเชียลเน็ตเวิร์คเช่น tiktok discord โดยจะใช้เกมออนไลน์หลายชนิดเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเหยื่อ เหยื่อในที่นี้ก็คือเด็ก ที่จะกลายเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงต่อไปในอนาคต

จากข้อมูลที่ทาง fbi เผยแพร่ออกมาพบว่าเด็กที่ถูกเลือกเป็นผู้ก่อเหตุส่วนมากมักจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร มีเพื่อนน้อย เก็บตัว หรือมีปัญหาทางบ้าน แล้วเข้ามาหาที่ปลดปล่อยผ่อนคลายในโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเกมออนไลน์

ทีนี้คนของชุมชนนี้ก็จะติดต่อเด็กเด็กพวกนี้ผ่านเกมออนไลน์ต่างๆ เช่น roblox แล้วก็ใช้เกมออนไลน์เป็นช่องทางพูดคุยสื่อสาร และทำการ grooming หรือ ตระเตรียม ให้เด็กกลายเป็นอาชญากรก่อเหตุกราดยิง โดยจะค่อยค่อย พูดคุยโน้มน้าวให้เด็กสนใจในเรื่องราวของอาชญากรรมเหล่านั้นทำให้เด็กรู้สึกหลงใหลชื่นชมอาชญากรผู้ก่อเหตุ และจุดสำคัญคือไอ้พวกนี้พยายามจะ โน้มน้าวชักจูงให้เด็กเชื่อว่าปัญหาชีวิตของเด็ก มีทางออกเพียงทางเดียวคือการก่อเหตุกราดยิง เพื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป

จากนั้นก็จะมีการให้ข้อมูลการจัดเตรียม คลิปสอนใช้ อาวุธหรือวัตถุระเบิดต่างต่าง ให้เด็กดู เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กที่จะกลายเป็นผู้ก่อเหตุในอนาคตได้ใช้ความรู้พวกนั้นไปสังหารผู้คน

ปัจจุบันตำรวจหลายประเทศเชื่อว่าเครือข่ายนี้อยู่เบื้องหลังเหตุกราดยิงจำนวนมากทั่วโลกที่มีเด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุ
โดยหลังจากที่ FBI ขยายผลเคสที่ฟิลิปปินส์เมื่อประมาณเดือนถึงสองเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุที่เมืองไทย ก็พบว่าผู้ก่อเหตุได้รับ อิทธิพลมาจากเครือข่ายนี้จริงๆ และ FBi ก็ร่วมมือกับทางตำรวจของฟิลิปปินส์สามารถช่วยเด็กที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อออกมาได้อีก 20 กว่าราย ตอนนี้เค้ากำลังทำลายเครือข่ายนี้และล่าตัวพวกมันอยู่

กรณีของเด็กที่ก่อเหตุที่เทพสิรินทร์ ตอนนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเด็กคนนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากเครือข่ายนี้เช่นกัน ใครที่มีลูกหลานที่บ้าน ช่วยกันเฝ้าดูเป็นหูเป็นตาอย่าให้เด็กเข้าไปยุ่งกับชุมชนของ true crime community มิฉะนั้นคนที่ก่อเหตุกราดยิงคนต่อไปอาจจะกลายเป็นลูกหลานของคุณก็เป็นได้

อนึ่ง กรณีนี้ตัวเกมไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือตัวเกมมีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารออนไลน์เช่น แชท หรือคอมมูนิตี้ของเกมนั้น ที่ถูกใช้เป็น เครื่องมือในการเข้าถึงตัวเด็ก”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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