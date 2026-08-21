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พี่ชายเผย “ฮลุน โซโล่” ไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่ถึงจอร์เจีย ยังไม่ทราบว่าแพทย์จ่ายยาอะไร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 08:51 น.

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ อัปเดตความคืบหน้า เผยน้องชายไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่ถึงจอร์เจีย ยังไม่ทราบว่าแพทย์จ่ายยาอะไร ยังไม่มีข้อสรุปทางคดี

นายสมศักดิ์ บุตรศรี หรือ มอส พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “อัปเดตความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 16.34 น.

ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าให้ทุกคนที่ติดตามเรื่องของน้องได้รับทราบนะครับ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ทางสถานทูตได้รับแจ้งความคืบหน้าจาก กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย ตามหนังสือที่ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เกี่ยวกับสถานะการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของน้อง โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ครับ

1. ความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวน

ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวน และยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับคดี รวมถึงผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ โดยทางการจอร์เจียแจ้งว่าจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่น้องเดินทางถึงจอร์เจีย

ทางกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้แจ้งไทม์ไลน์เบื้องต้นของกรณี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ทางสถานทูตได้รับก่อนหน้านี้
โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่น้องเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจีย น้องได้เดินทางไปพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network ในกรุงทบิลิซี และทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้น้อง

อย่างไรก็ตาม ในข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดของยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลครับ

3. การตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของน้อง

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของน้อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร เสื้อผ้า และยาประจำตัว จากการตรวจสอบ ไม่พบสารพิษ ยาเสพติด หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ในสิ่งของดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้กับครอบครัวได้ในขณะนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ในส่วนของครอบครัว

ทางครอบครัวขอยืนยันว่า การแจ้งข้อมูลครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันการทำงานของหน่วยงานใด และไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

พวกเราเข้าใจดีว่าการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องใช้เวลา และเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด สิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการ คือ ขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความเป็นธรรมกับน้องและครอบครัว

เราไม่ได้ต้องการคำตอบที่รวดเร็วเพียงอย่างเดียว แต่เราอยากได้คำตอบที่ชัดเจนและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพราะสำหรับครอบครัวแล้ว นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของคดีหนึ่งคดี แต่คือการค้นหาความจริงให้กับคนในครอบครัวที่จากไป
ทางครอบครัวขอขอบคุณ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยประสานงานและติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียที่กำลังดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย
และที่สำคัญที่สุด

ขอขอบคุณ FC ของน้องทุกคนจากหัวใจครับ ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ หลายคนยังคงติดตามข่าวสาร ส่งข้อความมาให้กำลังใจ ถามไถ่ถึงครอบครัว และยังคงรอฟังความจริงไปพร้อมกับพวกเรา

บางคนอาจไม่เคยรู้จักน้องเป็นการส่วนตัว แต่ก็ยังรักและเอ็นดูน้องเหมือนเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มีความหมายกับครอบครัวมากจริง ๆ ครับ

ขอบคุณที่ไม่เร่งรัด ขอบคุณที่เข้าใจ และขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้กับครอบครัวในวันที่พวกเรายังต้องเดินต่อเพื่อค้นหาคำตอบ
พวกเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ทางครอบครัวจะนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างตรงไปตรงมาครับ

ขอให้ความจริงปรากฏ และขอให้น้องได้รับความเป็นธรรม ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมน้องครับ”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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