ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 21 ส.ค. 69 ไทยมีแข่ง เช็กเวลาถ่ายทอดสด
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 21 สิงหาคม นัดเปิดสนามมี 3 คู่ ไชนีส ไทเป พบ อิหร่าน ก่อนสาวไทยแชมป์เก่าลงสนามพบออสเตรเลีย เวลา 13.00 น. ปิดท้ายญี่ปุ่นดวลฮ่องกง ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026) เปิดฉากอย่างเป็นทางการ ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน 12 ชาติ แข่งชิงชัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยไทยอยู่ กลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ส่วนจีนเจ้าภาพอยู่กลุ่ม A ขณะที่ญี่ปุ่น เวียดนาม และเกาหลีใต้ต้องแย่งพื้นที่เข้ารอบจากกลุ่ม C ที่ถูกมองว่าแข็งที่สุดของรอบแรก
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 21 สิงหาคม 2569
โปรแกรมทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย
- 09.00 น. ไชนีส ไทเป พบ อิหร่าน — กลุ่ม A
- 13.00 น. ไทย พบ ออสเตรเลีย — กลุ่ม B
- 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ฮ่องกง จีน — กลุ่ม C
ไทย VS ออสเตรเลีย เปิดภารกิจป้องกันแชมป์
คู่ที่แฟนไทยรอชมมากที่สุดคือ ไทย พบ ออสเตรเลีย เพราะเป็นเกมแรกของสาวไทยในฐานะแชมป์เก่า หลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 3 ที่นครราชสีมาเมื่อปี 2023
ทีมชุดนี้กลับมาอยู่ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร พร้อมผู้เล่นแกนหลักทั้ง พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี และอัจฉราพร คงยศ รวมถึงผู้เล่นรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมทีม
ไทยเหนือกว่าออสเตรเลียค่อนข้างชัด ทั้งอันดับโลกและสถิติการเจอกัน โดยสาวไทยอยู่ในกลุ่มทีมเต็งของรายการร่วมกับจีนและญี่ปุ่น ขณะที่เกมแรกมีความสำคัญต่อการจัดอันดับในกลุ่ม เพราะรอบนี้ไม่ได้ให้ทุกทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์
กติกากำหนดให้ อันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม รวม 6 ทีม พร้อมทีมอันดับ 3 ที่ผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รวมทั้งหมด 8 ทีม
ดังนั้น เกมกับออสเตรเลียจึงเป็นนัดที่ไทยต้องเก็บชัยชนะให้ได้ ก่อนเข้าสู่สองเกมที่เหลือกับอินโดนีเซียและคาซัคสถาน
โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย รอบแบ่งกลุ่ม
หลังเกมเปิดสนามวันนี้ สาวไทยจะได้พักสองวัน ก่อนกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันที่ 24 สิงหาคม
21 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น.
ไทย พบ ออสเตรเลีย
24 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น.
ไทย พบ อินโดนีเซีย
25 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.
ไทย พบ คาซัคสถาน
ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 มีเดิมพันใหญ่กว่าถ้วยแชมป์ เพราะทีมที่คว้าอันดับ 1 จะได้สิทธิผ่านเข้าแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิสทันที
นอกจากนี้ ทีมที่จบ 3 อันดับแรกยังได้สิทธิไปแข่งขันรายการระดับโลกปี 2027 ตามระบบคัดเลือกของ FIVB ทำให้ชาติระดับหัวแถวของเอเชียต่างส่งผู้เล่นชุดแข็งลงแข่งขันที่เทียนจิน
สำหรับไทย การคว้าแชมป์ครั้งนี้จะเป็น แชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 พร้อมปิดภารกิจล่าตั๋วโอลิมปิก 2028 ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกของเส้นทางคัดเลือก
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลวันนี้ ดูช่องไหน
แฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยสามารถติดตาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ผ่าน Monomax ซึ่ง JAS และกลุ่ม MONO ถือสิทธิถ่ายทอดการแข่งขันในเครือ Volleyball World รวมถึงรายการของ AVC ในประเทศไทย
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ตารางวอลเลย์บอลวันนี้
ไทยเปิดสนาม 13.00 น.ว
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