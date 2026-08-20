แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง
พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของยังไง รับฟรีจาก TH-AI Passport
TH-AI Passport เปิดลงทะเบียนวันแรก 19 สิงหาคม มีคนสมัครสำเร็จ 532,692 ราย ให้คนไทยใช้ Gemini และ AI ระดับโปรฟรี 1 ปี รวมวิธีเอา Gemini มาช่วยเขียนแคปชั่น ตอบลูกค้า แต่งรูป และคิดราคา
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ทุกวันเอา Gemini ซึ่งเป็น AI ของกูเกิลมาช่วยงานได้หลายอย่าง ตั้งแต่เขียนแคปชั่นขายของ ตอบแชทลูกค้า แต่งรูปสินค้า ไปจนถึงคิดต้นทุนและตั้งราคา วิธีใช้ไม่ยาก แค่พิมพ์หรือพูดคุยกับมันเป็นภาษาไทยเหมือนคุยกับผู้ช่วยคนหนึ่ง
ตอบสนอง นโยบายรัฐแจกสิทธิให้ใช้ฟรี โครงการให้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าใช้ AI ระดับโปรฟรี 1 ปี รวมถึง Gemini 3.1 Pro ผ่านเว็บ AiPASS โดยตั้งเป้าไว้ 5 ล้านสิทธิ
ไทยเกอร์จะพาไปดูว่าเอา Gemini มาช่วยขายของได้ตรงไหนบ้าง พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่ก๊อปไปใช้ได้เลย
พิมพ์สั่ง Gemini ยังไง
หลักการง่ายมาก บอกให้ชัดว่าเราขายอะไร ต้องการอะไร แล้วให้รายละเอียดเยอะๆ ยิ่งบอกละเอียด ผลลัพธ์ยิ่งตรงใจ ถ้าคำตอบยังไม่ถูกใจ พิมพ์บอกให้แก้ต่อได้เรื่อยๆ เช่น สั้นลง ให้เป็นกันเองกว่านี้ หรือใส่ราคาเข้าไปด้วย
2. เขียนแคปชั่นและคำโฆษณาสินค้า
เรื่องที่ใช้บ่อยที่สุดคือให้ช่วยคิดคำขายของ นึกคำไม่ออก โพสต์ทุกวันจนคำซ้ำ ให้ Gemini ช่วยได้
ตัวอย่างคำสั่ง เขียนแคปชั่นขายหมูปิ้งเจ้าอร่อย ไม้ละ 10 บาท หมักนุ่ม หอมเตาถ่าน ขายหน้าปากซอยตอนเช้า ขอ 3 แบบ สั้นๆ ลงเฟซบุ๊ก ใส่อีโมจิได้
Gemini จะร่างให้เลือกหลายแบบ เอามาแก้คำให้เป็นสำนวนเราแล้วโพสต์ได้เลย ถ้าขายของหลายอย่าง สั่งให้เขียนคำอธิบายสินค้าแบบยาวสำหรับ Shopee หรือ Lazada ก็ได้เหมือนกัน
3. ตอบแชทลูกค้าให้สุภาพ แถมไวด้วย
เวลาลูกค้าถามเยอะจนตอบไม่ทัน หรือเจอลูกค้าต่อว่าแล้วไม่รู้จะตอบยังไงให้ไม่ทะเลาะกัน ให้ Gemini ช่วยร่างคำตอบ
ตัวอย่างคำสั่ง ลูกค้าบ่นว่าของส่งช้า 3 วันแล้วยังไม่ถึง ช่วยร่างข้อความขอโทษแบบสุภาพ บอกว่าจะเช็กพัสดุให้ทันที และเสนอส่วนลด 20 บาทครั้งหน้า
จะได้ข้อความที่ใจเย็นและมืออาชีพมาปรับใช้ ช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ ข้อควรระวังคืออย่าพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ หรือเบอร์โทรลูกค้าลงไป เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว
4. แต่งรูปสินค้าให้ดูน่าซื้อ
Gemini มีเครื่องมือทำรูปในตัวชื่อ Nano Banana สั่งเป็นคำพูดได้เลยว่าอยากได้รูปแบบไหน อัปโหลดรูปสินค้าที่ถ่ายเองเข้าไป แล้วสั่งให้ลบฉากรก ปรับให้สว่างขึ้น หรือใส่ตัวหนังสือราคาลงบนรูปก็ได้
ตัวอย่างงานที่ทำได้ ทำป้ายเมนูร้านกาแฟพร้อมราคา ทำรูปโปรโมชั่นลงเพจ หรือปรับรูปเสื้อผ้ามือสองให้พื้นหลังสะอาดตา จุดที่ควรรู้คือกูเกิลกำหนดให้การแต่งรูปที่มีอยู่แล้วใช้ได้เฉพาะผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนการสร้างรูปใหม่เปิดกว้างกว่านั้น
5. คิดโปรโมชั่น ตั้งชื่อร้าน คิดเมนูใหม่
เวลาคิดอะไรไม่ออก ใช้ Gemini เป็นเพื่อนช่วยระดมความคิดได้ ถามได้ตรงๆ
ตัวอย่างคำสั่ง ร้านขายกาแฟสดหน้าโรงเรียน อยากจัดโปรช่วงเปิดเทอม งบไม่เยอะ ขอไอเดียโปรโมชั่น 5 อย่างที่ทำได้จริง หรือ ช่วยตั้งชื่อร้านขนมจีบซาลาเปา ให้จำง่าย น่ารัก ขอ 10 ชื่อ
6. แปลให้ลูกค้าต่างชาติ
ร้านที่มีลูกค้าต่างชาติหรืออยากขายนักท่องเที่ยว ให้ Gemini แปลได้ทันที ทั้งป้ายเมนู คำอธิบายสินค้า หรือข้อความตอบแชท
ตัวอย่างคำสั่ง แปลเมนูนี้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ข้าวผัดกะเพราหมู 60 บาท ต้มยำกุ้ง 120 บาท ผัดไทย 70 บาท
7. ช่วยคิดต้นทุนและราคา
เรื่องตัวเลขที่หลายคนปวดหัว Gemini ช่วยคิดให้เห็นภาพได้ บอกต้นทุนวัตถุดิบไป แล้วให้ช่วยคำนวณ
ตัวอย่างคำสั่ง ทำน้ำส้มขาย ต้นทุนแก้วละ 8 บาท อยากได้กำไร 60% ควรตั้งราคาขายเท่าไร ถ้าขายวันละ 50 แก้ว ได้กำไรวันละกี่บาท
ถ้าถ่ายรูปสมุดจดยอดขายหรือมีไฟล์ตารางอยู่แล้ว อัปโหลดเข้าไปให้ช่วยสรุปว่าเดือนนี้ขายดีวันไหน สินค้าตัวไหนขายดีที่สุดก็ได้ ข้อสำคัญคือ AI คำนวณผิดได้ ต้องกดเครื่องคิดเลขทวนตัวเลขที่เกี่ยวกับเงินทุกครั้งก่อนเชื่อ
8. สั่งงานด้วยเสียงตอนมือไม่ว่าง
ช่วงกำลังทอด กำลังปิ้ง มือเปื้อน พิมพ์ไม่สะดวก แอป Gemini ของกูเกิลมีโหมดคุยด้วยเสียงชื่อ Gemini Live พูดถามแล้วมันตอบกลับเป็นเสียงได้เลย เหมือนโทรปรึกษาผู้ช่วย
โหมดเสียงและการเชื่อมกับ Gmail อยู่ในแอป Gemini ของกูเกิลโดยตรง ซึ่งโหลดมาใช้ฟรีได้อยู่แล้ว ส่วน TH-AI Passport เน้นให้ใช้ Gemini และ AI ตัวอื่นผ่านหน้าเว็บ AiPASS
รับสิทธิใช้ Gemini ฟรีจาก TH-AI Passport ยังไง
ลงทะเบียนที่เว็บ de.aipass.net เปิดผ่านเบราว์เซอร์แบบปกติ ระบบไม่รองรับโหมดไม่ระบุตัวตน ใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple สมัคร แล้วยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือ ThaiD
ช่วงวันแรกคนเข้าพร้อมกันเยอะ ระบบ ThaiD สะดุดบ้าง ทางกระทรวงแนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐจะเร็วกว่า วันที่ 19 สิงหาคมยังเป็นแค่การจองสิทธิล่วงหน้า เข้าใช้งาน AI จริงได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
ใครลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 จะได้อัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์ทันที สิทธิมีจำกัด 5 ล้านสิทธิ ถ้าคนสมัครเกินจะเข้าคิวสำรอง และคนที่ได้สิทธิแล้วไม่เข้าใช้งานตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิให้คิวถัดไป
ข้อควรระวังก่อนใช้
AI ตอบผิดได้ ทั้งข้อมูลและตัวเลข อะไรที่เกี่ยวกับเงิน กฎหมาย หรือข้อเท็จจริง ต้องตรวจซ้ำก่อนเอาไปใช้จริง อย่าเชื่อทันที
อย่าพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือของตัวเองที่อ่อนไหวลงไป เช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัญชี หรือรหัสผ่าน
ระวังเว็บปลอม ให้ลงทะเบียนผ่าน de.aipass.net เท่านั้น ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าโครงการใช้โดเมน .net ซึ่งคนทั่วไปจดชื่อใกล้เคียงได้ง่าย เสี่ยงมีเว็บปลอมมาหลอก ถ้าไม่แน่ใจ โทรถามศูนย์บริการโครงการที่เบอร์ 02-021-0300
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