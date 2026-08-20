เทคโนโลยี

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของยังไง รับฟรีจาก TH-AI Passport

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 17:51 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 17:51 น.
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

TH-AI Passport เปิดลงทะเบียนวันแรก 19 สิงหาคม มีคนสมัครสำเร็จ 532,692 ราย ให้คนไทยใช้ Gemini และ AI ระดับโปรฟรี 1 ปี รวมวิธีเอา Gemini มาช่วยเขียนแคปชั่น ตอบลูกค้า แต่งรูป และคิดราคา

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ทุกวันเอา Gemini ซึ่งเป็น AI ของกูเกิลมาช่วยงานได้หลายอย่าง ตั้งแต่เขียนแคปชั่นขายของ ตอบแชทลูกค้า แต่งรูปสินค้า ไปจนถึงคิดต้นทุนและตั้งราคา วิธีใช้ไม่ยาก แค่พิมพ์หรือพูดคุยกับมันเป็นภาษาไทยเหมือนคุยกับผู้ช่วยคนหนึ่ง

ตอบสนอง นโยบายรัฐแจกสิทธิให้ใช้ฟรี โครงการให้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าใช้ AI ระดับโปรฟรี 1 ปี รวมถึง Gemini 3.1 Pro ผ่านเว็บ AiPASS โดยตั้งเป้าไว้ 5 ล้านสิทธิ

ไทยเกอร์จะพาไปดูว่าเอา Gemini มาช่วยขายของได้ตรงไหนบ้าง พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่ก๊อปไปใช้ได้เลย

พิมพ์สั่ง Gemini ยังไง

หลักการง่ายมาก บอกให้ชัดว่าเราขายอะไร ต้องการอะไร แล้วให้รายละเอียดเยอะๆ ยิ่งบอกละเอียด ผลลัพธ์ยิ่งตรงใจ ถ้าคำตอบยังไม่ถูกใจ พิมพ์บอกให้แก้ต่อได้เรื่อยๆ เช่น สั้นลง ให้เป็นกันเองกว่านี้ หรือใส่ราคาเข้าไปด้วย

2. เขียนแคปชั่นและคำโฆษณาสินค้า

เรื่องที่ใช้บ่อยที่สุดคือให้ช่วยคิดคำขายของ นึกคำไม่ออก โพสต์ทุกวันจนคำซ้ำ ให้ Gemini ช่วยได้

ตัวอย่างคำสั่ง เขียนแคปชั่นขายหมูปิ้งเจ้าอร่อย ไม้ละ 10 บาท หมักนุ่ม หอมเตาถ่าน ขายหน้าปากซอยตอนเช้า ขอ 3 แบบ สั้นๆ ลงเฟซบุ๊ก ใส่อีโมจิได้

Gemini จะร่างให้เลือกหลายแบบ เอามาแก้คำให้เป็นสำนวนเราแล้วโพสต์ได้เลย ถ้าขายของหลายอย่าง สั่งให้เขียนคำอธิบายสินค้าแบบยาวสำหรับ Shopee หรือ Lazada ก็ได้เหมือนกัน

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

3. ตอบแชทลูกค้าให้สุภาพ แถมไวด้วย

เวลาลูกค้าถามเยอะจนตอบไม่ทัน หรือเจอลูกค้าต่อว่าแล้วไม่รู้จะตอบยังไงให้ไม่ทะเลาะกัน ให้ Gemini ช่วยร่างคำตอบ

ตัวอย่างคำสั่ง ลูกค้าบ่นว่าของส่งช้า 3 วันแล้วยังไม่ถึง ช่วยร่างข้อความขอโทษแบบสุภาพ บอกว่าจะเช็กพัสดุให้ทันที และเสนอส่วนลด 20 บาทครั้งหน้า

จะได้ข้อความที่ใจเย็นและมืออาชีพมาปรับใช้ ช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ ข้อควรระวังคืออย่าพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ หรือเบอร์โทรลูกค้าลงไป เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว

4. แต่งรูปสินค้าให้ดูน่าซื้อ

Gemini มีเครื่องมือทำรูปในตัวชื่อ Nano Banana สั่งเป็นคำพูดได้เลยว่าอยากได้รูปแบบไหน อัปโหลดรูปสินค้าที่ถ่ายเองเข้าไป แล้วสั่งให้ลบฉากรก ปรับให้สว่างขึ้น หรือใส่ตัวหนังสือราคาลงบนรูปก็ได้

ตัวอย่างงานที่ทำได้ ทำป้ายเมนูร้านกาแฟพร้อมราคา ทำรูปโปรโมชั่นลงเพจ หรือปรับรูปเสื้อผ้ามือสองให้พื้นหลังสะอาดตา จุดที่ควรรู้คือกูเกิลกำหนดให้การแต่งรูปที่มีอยู่แล้วใช้ได้เฉพาะผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนการสร้างรูปใหม่เปิดกว้างกว่านั้น

5. คิดโปรโมชั่น ตั้งชื่อร้าน คิดเมนูใหม่

เวลาคิดอะไรไม่ออก ใช้ Gemini เป็นเพื่อนช่วยระดมความคิดได้ ถามได้ตรงๆ

ตัวอย่างคำสั่ง ร้านขายกาแฟสดหน้าโรงเรียน อยากจัดโปรช่วงเปิดเทอม งบไม่เยอะ ขอไอเดียโปรโมชั่น 5 อย่างที่ทำได้จริง หรือ ช่วยตั้งชื่อร้านขนมจีบซาลาเปา ให้จำง่าย น่ารัก ขอ 10 ชื่อ

6. แปลให้ลูกค้าต่างชาติ

ร้านที่มีลูกค้าต่างชาติหรืออยากขายนักท่องเที่ยว ให้ Gemini แปลได้ทันที ทั้งป้ายเมนู คำอธิบายสินค้า หรือข้อความตอบแชท

ตัวอย่างคำสั่ง แปลเมนูนี้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ข้าวผัดกะเพราหมู 60 บาท ต้มยำกุ้ง 120 บาท ผัดไทย 70 บาท

Gemini AI helps translate

7. ช่วยคิดต้นทุนและราคา

เรื่องตัวเลขที่หลายคนปวดหัว Gemini ช่วยคิดให้เห็นภาพได้ บอกต้นทุนวัตถุดิบไป แล้วให้ช่วยคำนวณ

ตัวอย่างคำสั่ง ทำน้ำส้มขาย ต้นทุนแก้วละ 8 บาท อยากได้กำไร 60% ควรตั้งราคาขายเท่าไร ถ้าขายวันละ 50 แก้ว ได้กำไรวันละกี่บาท

ถ้าถ่ายรูปสมุดจดยอดขายหรือมีไฟล์ตารางอยู่แล้ว อัปโหลดเข้าไปให้ช่วยสรุปว่าเดือนนี้ขายดีวันไหน สินค้าตัวไหนขายดีที่สุดก็ได้ ข้อสำคัญคือ AI คำนวณผิดได้ ต้องกดเครื่องคิดเลขทวนตัวเลขที่เกี่ยวกับเงินทุกครั้งก่อนเชื่อ

8. สั่งงานด้วยเสียงตอนมือไม่ว่าง

ช่วงกำลังทอด กำลังปิ้ง มือเปื้อน พิมพ์ไม่สะดวก แอป Gemini ของกูเกิลมีโหมดคุยด้วยเสียงชื่อ Gemini Live พูดถามแล้วมันตอบกลับเป็นเสียงได้เลย เหมือนโทรปรึกษาผู้ช่วย

โหมดเสียงและการเชื่อมกับ Gmail อยู่ในแอป Gemini ของกูเกิลโดยตรง ซึ่งโหลดมาใช้ฟรีได้อยู่แล้ว ส่วน TH-AI Passport เน้นให้ใช้ Gemini และ AI ตัวอื่นผ่านหน้าเว็บ AiPASS

รับสิทธิใช้ Gemini ฟรีจาก TH-AI Passport ยังไง

ลงทะเบียนที่เว็บ de.aipass.net เปิดผ่านเบราว์เซอร์แบบปกติ ระบบไม่รองรับโหมดไม่ระบุตัวตน ใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple สมัคร แล้วยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือ ThaiD

ช่วงวันแรกคนเข้าพร้อมกันเยอะ ระบบ ThaiD สะดุดบ้าง ทางกระทรวงแนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐจะเร็วกว่า วันที่ 19 สิงหาคมยังเป็นแค่การจองสิทธิล่วงหน้า เข้าใช้งาน AI จริงได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ใครลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 จะได้อัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์ทันที สิทธิมีจำกัด 5 ล้านสิทธิ ถ้าคนสมัครเกินจะเข้าคิวสำรอง และคนที่ได้สิทธิแล้วไม่เข้าใช้งานตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิให้คิวถัดไป

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

ข้อควรระวังก่อนใช้

AI ตอบผิดได้ ทั้งข้อมูลและตัวเลข อะไรที่เกี่ยวกับเงิน กฎหมาย หรือข้อเท็จจริง ต้องตรวจซ้ำก่อนเอาไปใช้จริง อย่าเชื่อทันที

อย่าพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือของตัวเองที่อ่อนไหวลงไป เช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัญชี หรือรหัสผ่าน

ระวังเว็บปลอม ให้ลงทะเบียนผ่าน de.aipass.net เท่านั้น ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าโครงการใช้โดเมน .net ซึ่งคนทั่วไปจดชื่อใกล้เคียงได้ง่าย เสี่ยงมีเว็บปลอมมาหลอก ถ้าไม่แน่ใจ โทรถามศูนย์บริการโครงการที่เบอร์ 02-021-0300

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง บันเทิง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

6 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

37 นาที ที่แล้ว
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง เทคโนโลยี

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบ 3 คดีป้าดา ปมพิพาทวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

งานเข้า “ป้าดา” และพวก ตำรวจสอบ 3 คดี จ่อเพิ่มข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง ข่าว

โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวย 1 กันยายน 10 ปี เลขท้าย 2 ตัว 10 งวด ไม่เคยออกซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์ บันเทิง

ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 5 หมอเถื่อน จบ ม.3 ดู YouTube รับจัดฟัน-ทำฟันริมฟุตบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรแกรมนัดชิงอาเซียนคัพ 2026 ลุ้นแชมป์สมัย 8 ไทยรีแมตช์เวียดนาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวมะกัน ฟ้องบริษัทผลิตไม้แบดยี่ห้อดัง หลังก้านไม้เสียบเด็ก 6 ขวบดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด สุขภาพและการแพทย์

เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง บันเทิง

เผยนาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สรุปครบ TH-AI Passport ทำอะไรได้บ้าง ฟรีจริงไหม ใช้ AI ได้แค่ไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์ F1 สี่สมัย จรดปากกา ต่อสัญญากับทีมเร้ดบูลไปอีก 4 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม &quot;วิศิษฐ์ ยุตติยงค์&quot; นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี บันเทิง

กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาคริต และ ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ เผยอาการสุดท้ายก่อนจากไป ข่าวดารา

นาทีสุดท้าย เรย์ แมคโดนัลด์ ก่อนเสียชีวิตสงบ ‘ชาคริต’ เชื่อเพื่อนจากไปไม่ทรมาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” ชี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า กระทรวงดีอี ใช้ IO อวย AiPASS

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม สุขภาพและการแพทย์

หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 17:51 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 17:51 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
ตำรวจสอบ 3 คดีป้าดา ปมพิพาทวัดป่าอดุลยาราม

งานเข้า “ป้าดา” และพวก ตำรวจสอบ 3 คดี จ่อเพิ่มข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง

โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
Back to top button