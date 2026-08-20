โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง
โหดมาก! นศ.พยาบาล ม.ดังย่านหนองจอก ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน จนเป็นแผลเหวอะ แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้างทำงาน
เพจเฟซบุ๊ก Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความซึ่งระบุว่า นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหนองจอก กระทำการโดยใช้คัตเตอร์กรีดเข้าไปที่ใบหน้าเพื่อนนักศึกษาตั้งแต่บริเวณหัวตาจนถึงข้างจมูกด้านขวาจนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ หลังไม่พอใจที่ถูกเพื่อนทวงค่าจ้างงาน
นอกจากนี้ นักศึกษาพยาบาลผู้ก่อเหตุยังได้ข่มขู่กับเพื่อนผู้เสียหายว่าจะสาดน้ำกรดซ้ำ โดยทางเพจรายงานอีกว่าผู้เสียหายได้เข้าไปแจ้งความที่ สน.หนองจอก ไปแล้วเมื่อวันก่อน แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่ายังไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องรอใบรับรองแพทย์ก่อน ส่วนผู้เสียหายจำเป็นจะต้องหนีกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากอาจไม่ปลอดภัย
ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนด้านผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหว รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
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