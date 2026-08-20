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เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:55 น.
ภาพจาก : FNN

อุบัติเหตุรถไฟด่วนชนคนงานเสียชีวิต 4 คนที่สถานีชินคานูมะ ประเทศญี่ปุ่น มีประเด็นสำคัญมากกว่าการชนบนราง เมื่อ โทบุเรลเวย์ระบุว่า ก่อนรถเข้าสถานีมีการตรวจสัญญาณมือและเป่าแตรตามขั้นตอนความปลอดภัยแล้ว

ขณะที่ขบวนรถกำลังชะลอเพื่อจอด แต่คนงานกำจัดวัชพืช 4 คนยังอยู่ในแนวรางและถูกรถชนเสียชีวิต ตำรวจจึงเร่งตรวจสอบว่าเกิดความผิดพลาดตรงขั้นตอนไหน และเหตุใดการเตือนจึงไม่ทำให้คนงานออกจากพื้นที่ได้ทัน

เหตุเกิดเวลาประมาณ 10.45 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ตามเวลาญี่ปุ่น ภายในสถานีชินคานูมะ เมืองคานูมะ จังหวัดโทจิงิ ขณะกลุ่มคนงานกำลังกำจัดวัชพืชบนราง รถด่วนพิเศษ SPACIA X2 ที่มุ่งหน้าไปอาซากุสะเข้าสู่สถานีและชนคนงานชาย 4 คน

ผู้เสียชีวิตเป็นชายวัยประมาณ 50 ถึง 60 ปี ทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพหมดสติ ก่อนยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้โดยสารและพนักงานบนขบวนรถไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

สิ่งที่ทำให้การสอบสวนมุ่งไปที่ขั้นตอนความปลอดภัย คือรถขบวนนี้ ไม่ได้วิ่งผ่านสถานีด้วยความเร็วเต็มที่ แต่มีตารางจอดที่ชินคานูมะและกำลังลดความเร็วขณะเข้าสถานี เว็บไซต์ทางการของโทบุเรลเวย์ระบุว่า ชินคานูมะเป็นหนึ่งในสถานีจอดของ SPACIA X บนเส้นทางนิกโกะ

โทบุเรลเวย์อธิบายกับ FNN ว่า เมื่อมีรถไฟเข้ามาใกล้ คนงานบนรางต้องออกจากพื้นที่ก่อน จากนั้นคนขับจะตรวจสัญญาณมือ เป่าแตร และจึงนำรถเข้าสถานี บริษัทระบุว่า ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัยชุดนี้เกิดขึ้นก่อนอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยในช่วงแรกยังไม่ได้ตอบว่า สัญญาณมือที่คนขับเห็นหมายถึงอะไร คนงานทั้ง 4 คนได้รับหรือรับรู้คำเตือนหรือไม่ และเหตุใดจึงยังอยู่ในแนวที่รถไฟกำลังเข้าสถานี จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าความผิดพลาดเกิดจากคนขับ ผู้ควบคุมงาน ระบบสื่อสาร หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

ภาพเหตุการณ์ที่ FNN เผยแพร่แสดงให้เห็น SPACIA X ค่อย ๆ ชะลอเข้าสู่สถานี ก่อนหยุดโดยตัวขบวนยังไม่เข้าไปอยู่ในชานชาลาทั้งหมด ขณะที่ภาพจากมุมดังกล่าวไม่เห็นคนงานที่ถูกรถชน

ประเด็นนี้ทำให้คำถามของคดีเปลี่ยนจากเพียงว่า “รถไฟชนคนงานได้อย่างไร” เป็น เหตุใดมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อแยกรถไฟกับคนทำงานบนรางออกจากกันจึงไม่สามารถป้องกันเหตุได้

สิ่งที่ต้องรอผลสอบสวนต่อไปคือ ลำดับเวลาตั้งแต่พบว่าขบวนรถกำลังมา การแจ้งคนงานให้ออกจากราง สัญญาณที่ส่งให้คนขับ และตำแหน่งของคนงานก่อนเกิดการชน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะบอกได้ว่าช่องโหว่อยู่ในขั้นตอนไหน

อุบัติเหตุยังส่งผลให้โทบุเรลเวย์ระงับการเดินรถสายโทบุนิกโกะช่วงสถานีชินโทจิงิถึงชิโมอิมาอิจิทั้งสองทิศทาง ก่อนกลับมาเดินรถได้เวลา 15.22 น. ตามเวลาญี่ปุ่น

ช่วงเย็นวันเดียวกัน โทบุเรลเวย์เปิดแถลงข่าวตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น เพื่อชี้แจงสถานการณ์และข้อมูลที่บริษัทตรวจสอบได้ ขณะที่ตำรวจยังสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป

จนถึงขณะนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ หรือระบบส่วนใดทำงานผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้คือ รถไฟกำลังชะลอเพื่อจอดที่สถานี ขั้นตอนตรวจสัญญาณและเป่าแตรเกิดขึ้นแล้ว แต่คนงาน 4 คนยังไม่พ้นแนวรางก่อนรถมาถึง ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่การสอบสวนต้องหาคำตอบต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:55 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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