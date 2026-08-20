งานเข้า “ป้าดา” และพวก ตำรวจสอบ 3 คดี จ่อเพิ่มข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร
ตำรวจขอนแก่นสอบ 3 คดี “ป้าดา” และพวก ปมพิพาทวัดป่าอดุลยาราม จ่อพิจารณาข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร
ความคืบหน้ากรณี ป้าดา หรือ น.ส.ชมมณี ปมพิพาท วัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ล่าสุดทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดี ขณะนี้แบ่งออกเป็น 3 คดีหลัก ได้แก่
คดีที่ 1 ร่วมกันบุกรุกที่ดินวัดป่าอดุลยาราม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปวิดีโอวันเกิดเหตุแล้วทั้งหมด 16 คน ในส่วนของคดีร่วมกันบุกรุกนี้ ตำรวจพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเบื้องต้นได้แล้ว 7 คน และได้ทยอยออกหมายเรียกไปแล้ว 6-7 คน ซึ่งมีป้าดารวมอยู่ด้วย โดยตำรวจนัดหมายให้ทั้งหมดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 27 สิงหาคม 2569
ในฝั่งของพยานฝ่ายวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นไปแล้วหลายปาก ได้แก่ เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง และผู้รับจ้างเทปูน ปัจจุบันเหลือเพียงคนขับรถส่งวัสดุที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ปากคำ แต่เบื้องต้นได้มีการติดต่อแจ้งกับตำรวจแล้วว่า หากเสร็จสิ้นธุระส่วนตัวที่บ้านจะรีบเดินทางเข้ามาให้ปากคำทันที
ทางตำรวจได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงบุคคลที่ปรากฏตัวในคลิปเหตุการณ์บุกปิดวัดให้รีบติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
คดีที่ 2 แจ้งความเท็จ สืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มป้าดาในข้อหาแจ้งความเท็จ ทางพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามาสอบปากคำวันที่ 22 สิงหาคม 2569
นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ออกหมายเรียกพยานที่ร่วมลงชื่อในเอกสารคำขอต่าง ๆ เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม คาดว่ารายละเอียดและความคืบหน้าของคดีนี้จะมีความชัดเจนภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2569
คดีที่ 3 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มีผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มป้าดาฐานแอบอ้างสถาบัน ทาง สภ.เมืองขอนแก่นได้รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและดำเนินกระบวนการอย่างรอบคอบที่สุด
นอกจากคดีข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยแนวทางการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่า หากกระบวนการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรากฏเจตนาที่ชัดเจนว่า มีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เพื่อตั้งใจเข้าบุกรุกพื้นที่วัดจะเข้าข่ายการกระทำความผิดในข้อหาอั้งยี่และซ่องโจรเพิ่มเติม ขณะนี้ทุกอย่างยังคงอยู่ในกระบวนการสอบสวนอย่างละเอียดของตำรวจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร
- ป้าดา บุก สน.พระโขนง ทวงหลักฐานคดี อ้างถูกยัดข้อหา ตำรวจโต้ศาลออกหมายจับ
- “ป้าดา” และพวก โดนแจ้งความ ม.112 อ้างเบื้องสูง ขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: