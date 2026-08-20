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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:45 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen ณ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระองค์แรกของโลก

เพจเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam โพสต์ข้อความรายงานว่า มีรายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งทรงเป็นนักบินอยู่แล้ว จะทรงฝึกบินเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen ด้วยพระองค์เอง ที่ผ่านมา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ประจำการของฝูงบิน Gripen หลายครั้ง ทรงพูดคุยกับนักบินที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศ และทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ ทรงผ่านการฝึกบินเครื่องบิน L-39 ที่โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จังหวัดนครปฐม และทรงฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator) มาแล้วหลายครั้ง โดยผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีรายงานว่าสัปดาห์นี้กำลังทรงฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพจาก เรารักพระราชินี

จากนั้น ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2569 มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกบินกับเครื่องบิน Gripen จริง ที่กองบิน 7 ตามขั้นตอนการฝึกนักบินของกองทัพอากาศ จนถึงขั้นบินเดี่ยว (Solo) หากเป็นไปตามรายงาน จะทรงเป็นพระราชินีพระองค์แรกในโลกที่ทรงขับเครื่องบินขับไล่ และทรงบินเครื่องบิน Gripen ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้แก่บริษัท SAAB ผู้ผลิตเครื่องบิน Gripen แห่งราชอาณาจักรสวีเดน

ด้านกองทัพอากาศ ระบุว่าการฝึกบินครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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