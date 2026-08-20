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ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:41 น.

แฟนบอลไทยได้เฮ ทรูวิชั่นส์ประกาศถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบชิงชนะเลิศ ไทย พบ เวียดนาม ฟรีทั้ง 2 นัด ผ่านแอป TrueVisions NOW นัดแรกเตะวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ส่วนนัดสองบุกเยือนเวียดนาม วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ทรูวิชั่นส์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี และทรู คอร์ปอเรชัน ร่วมกันเปิดสิทธิ์ให้คนไทยรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟรีทั้งสองเกมผ่าน TrueVisions NOW

โปรแกรมนัดแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม

  • วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ก่อนเดินทางไปเล่นนัดที่สอง ทีมชาติเวียดนาม พบ ทีมชาติไทย

  • วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามหมี่ ดินห์

สำหรับสมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจ NOW Football เพื่อรับชม ASEAN Championship 2026 ไปแล้ว ทรูวิชั่นส์เตรียมขยายระยะเวลารับชมเพิ่มให้อีก 1 เดือนฟรีโดยอัตโนมัติ

ทรูวิชั่น ประกาศถ่ายทอดสด ชิงแชมป์อาเซียน รอบชิงชนะเลิศ ให้แฟนบอลชาวไทย รับชมฟรี ทั้ง 2 เกม
ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

โปรแกรม ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงชนะเลิศ ASEAN Championship 2026

แฟนบอลที่ต้องการเข้าชมนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถาน สามารถ ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่นี่ ส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปสนามสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน TrueVisions NOW ได้ฟรี

นัดที่ 1 ไทย พบ เวียดนาม

  • วันที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. สนามราชมังคลากีฬาสถาน
  • ซื้อบัตรเข้าชม : คลิกที่นี่
  • ถ่ายทอดสด : TrueVisions NOW ดูฟรี

นัดที่ 2 เวียดนาม พบ ไทย

  • วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
    สนามหมี่ ดินห์
  • ถ่ายทอดสด : TrueVisions NOW ดูฟรี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:41 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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