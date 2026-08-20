ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

แฟนบอลไทยได้เฮ ทรูวิชั่นส์ประกาศถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบชิงชนะเลิศ ไทย พบ เวียดนาม ฟรีทั้ง 2 นัด ผ่านแอป TrueVisions NOW นัดแรกเตะวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ส่วนนัดสองบุกเยือนเวียดนาม วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ทรูวิชั่นส์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี และทรู คอร์ปอเรชัน ร่วมกันเปิดสิทธิ์ให้คนไทยรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟรีทั้งสองเกมผ่าน TrueVisions NOW
โปรแกรมนัดแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม
- วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ก่อนเดินทางไปเล่นนัดที่สอง ทีมชาติเวียดนาม พบ ทีมชาติไทย
- วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามหมี่ ดินห์
สำหรับสมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจ NOW Football เพื่อรับชม ASEAN Championship 2026 ไปแล้ว ทรูวิชั่นส์เตรียมขยายระยะเวลารับชมเพิ่มให้อีก 1 เดือนฟรีโดยอัตโนมัติ
โปรแกรม ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงชนะเลิศ ASEAN Championship 2026
แฟนบอลที่ต้องการเข้าชมนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถาน สามารถ ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่นี่ ส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปสนามสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน TrueVisions NOW ได้ฟรี
นัดที่ 1 ไทย พบ เวียดนาม
- วันที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. สนามราชมังคลากีฬาสถาน
- ซื้อบัตรเข้าชม : คลิกที่นี่
- ถ่ายทอดสด : TrueVisions NOW ดูฟรี
นัดที่ 2 เวียดนาม พบ ไทย
- วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สนามหมี่ ดินห์
- ถ่ายทอดสด : TrueVisions NOW ดูฟรี
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