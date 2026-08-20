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รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women Asian Continental Championship 2026) รายการการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลญี่ปุ่น หรือ JVA ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง 14 คน โดยมีดังต่อไปนี้
- หมายเลข 1: ยูกิโกะ วาดะ
- หมายเลข 3: ฮารุโยะ ชิมามุระ
- หมายเลข 4: มายุ อิชิกาวะ (กัปตันทีม)
- หมายเลข 5: โยชิโนะ ซาโตะ
- หมายเลข 6: นานามิ เซกิ
- หมายเลข 7: เอริกะ ซากาเอะ
- หมายเลข 8: มานามิ โคจิมะ
- หมายเลข 11: นิจิกะ ยามาดะ
- หมายเลข 12: ซาโตมิ ฟุคุโดเมะ
- หมายเลข 13: มากิ ยามากุจิ
- หมายเลข 15: ไอริ มิยาเบะ
- หมายเลข 16: ฮินาตะ ชิกิฮาระ
- หมายเลข 22: อายาเนะ คิตะมาโดะ
- หมายเลข 26: มิกุ อากิโมโตะ
สำหรับแมตช์การแข่งขันของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์นี้ รอบแรกจะเจอกับ เวียดนาม เกาหลีใต้ และฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2569 โดยสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ผ่าน MONO SPORTS TV และ MONOMAX
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