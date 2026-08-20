รวบ 5 หมอเถื่อน จบ ม.3 ดู YouTube รับจัดฟัน-ทำฟันริมฟุตบาท
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กวาดล้างผู้ลักลอบให้บริการทางการแพทย์ 5 จุดในสมุทรสาคร กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ จับผู้ต้องหา 5 คน แบ่งเป็นผู้ลักลอบทำทันตกรรม 4 คน และผู้ให้บริการดริปวิตามินโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 คน ยึดวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56 รายการ รวม 1,058 ชิ้น มูลค่ากว่า 330,000 บาท
ปฏิบัติการอยู่ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อม พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. และ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. หลังเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือจาก สสจ.สมุทรสาคร และเบาะแสจากประชาชนให้ตรวจสอบการรับทำฟันปลอม รีเทนเนอร์ และจัดฟันโดยไม่มีใบอนุญาต
คดีเริ่มจาก สสจ.สมุทรสาคร และประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีผู้เปิดบ้านรับจัดฟันแฟชั่น ทำฟันปลอม และทำรีเทนเนอร์โดยไม่มีใบอนุญาต ตำรวจจึงสืบสวนก่อนเข้าตรวจค้นเป้าหมายในเดือนสิงหาคม 2569
จุดแรก เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านในตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พบ น.ส.ธันยพร อายุ 30 ปี กำลังเตรียมอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นให้ลูกค้า ตรวจสอบพบว่าจบชั้น ม.3 และให้การว่าเรียนวิธีจัดฟันจาก YouTube ก่อนทดลองทำกับตัวเอง จากนั้นจึงรับลูกค้าผ่าน Facebook, Line และการบอกต่อ คิดค่าบริการเริ่มต้น 1,300 บาท เปิดรับงานมาประมาณ 1 ปี มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท
จุดที่สองอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่จับนายสมชาย อายุ 61 ปี ขณะพิมพ์ปากลูกค้าเพื่อทำฟันปลอม เจ้าตัวจบชั้น ป.3 เคยทำงานในแล็บทันตกรรมตั้งแต่อายุ 16 ปี ก่อนเปิดรับทำฟันปลอมเองที่บ้านมานานกว่า 30 ปี มีรายได้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือน
จุดที่สาม เจ้าหน้าที่จับ น.ส.สายฝน อายุ 44 ปี ขณะพิมพ์ปากลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์ภายในบ้านพักที่อำเภอกระทุ่มแบน ตรวจสอบพบว่าจบชั้น ม.6 เคยทำงานเป็นช่างทันตกรรมของบริษัทเอกชน ก่อนเปิดรับลูกค้าเองมาประมาณ 3 ปี
วันที่ 18 สิงหาคม ตำรวจเข้าตรวจค้นร้าน “อุทัย เทคนิคทำฟัน” ริมฟุตบาท แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จับ น.ส.อุทัย อายุ 56 ปี ซึ่งเปิดรับทำและซ่อมฟันปลอมมาประมาณ 4 ถึง 5 ปี พร้อมยึดฟันปลอม เรซิ่น และอุปกรณ์รวม 509 ชิ้น
จุดสุดท้ายอยู่ที่คลินิกเสริมความงาม ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จับ น.ส.ธิติมา อายุ 26 ปี ขณะดริปวิตามินให้ลูกค้าโดยไม่มีแพทย์ประจำคลินิก ตรวจสอบพบว่าจบพยาบาลศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เจ้าหน้าที่ยึดชุดดริป เข็ม และยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรวม 124 ชิ้น มูลค่าประมาณ 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาผู้ต้องหาแต่ละคนตามพฤติการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล ก่อนส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดี
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยข้อมูลของทันตแพทยสภายืนยันว่าโทษตามมาตรา 50 ปัจจุบันอยู่ที่จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท ขณะที่มีร่างแก้ไขเสนอเพิ่มโทษปรับเป็น 100,000 บาท แต่ยังเป็นร่างกฎหมาย
กรมการแพทย์เตือนว่า การจัดฟันแฟชั่นกับร้านหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้ฟันเคลื่อนผิดตำแหน่ง การสบฟันผิดปกติ ฟันผุ เหงือกอักเสบ เกิดแผลหรือติดเชื้อในช่องปาก เครื่องมือที่หลวมอาจหลุดเข้าคอ ส่วนวัสดุไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารอันตรายปนเปื้อน
ทันตแพทยสภายืนยันว่า การรักษาภายในช่องปากต้องทำโดยทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม แม้แต่ผู้ช่วยทันตแพทย์ก็ไม่สามารถถอดยางจัดฟันหรือตัดลวดให้ผู้ป่วยเองได้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์ผ่านระบบค้นหาของทันตแพทยสภาก่อนเข้ารับบริการ
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