โปรแกรมนัดชิงอาเซียนคัพ 2026 ลุ้นแชมป์สมัย 8 ไทยรีแมตช์เวียดนาม
ฟุตบอลไทย เวียดนาม คู่ชิงชนะเลิศ ASEAN Hyundai Cup 2026 หลังช้างศึกผ่านสิงคโปร์ด้วยสกอร์รวม 4-3 ส่วนแชมป์เก่าดาวทองอัดมาเลเซียรวม 4-0 นัดแรกเตะ 22 สิงหาคม ตัดสินแชมป์ 26 สิงหาคม
รีแมตช์รอบชิงจากปี 2024 พร้อมเดิมพันแชมป์อาเซียนสมัยที่ 8 ของทัพช้างศึก ขณะที่เวียดนามลงสนามในฐานะแชมป์เก่าและลุ้นแชมป์สมัยที่ 4
รอบชิงชนะเลิศยังแข่งขันแบบเหย้า-เยือน 2 นัด นัดแรกวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ฝั่งไทยจะเป็นเจ้าบ้าน ก่อนเดินทางไปเยือนเวียดนามในนัดตัดสินวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ตามโครงสร้างการแข่งขันที่กำหนดให้ผู้ชนะจากรอบรองฯ คู่แรกเป็นเจ้าบ้านก่อน ส่วนผู้ชนะคู่ที่สองกลับไปเล่นในบ้านนัดสอง
โปรแกรมรอบชิง อาเซียนคัพ 2026
- นัดแรก : 22 สิงหาคม 2569 — ไทย พบ เวียดนาม 20.00 น. ราชมังคลากีฬาสถาน
- นัดสอง : 26 สิงหาคม 2569 — เวียดนาม พบ ไทย 20.00 น. สนามหมี่ ดินห์
ไทยสะดุดสิงคโปร์ในบ้าน แต่บุญเก่ายังพาเข้าชิง
เส้นทางของทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศมีเสียวจนถึงนัดสอง หลังเกมแรกบุกชนะสิงคโปร์ถึง 3-1 ที่จาลัน เบซาร์ สเตเดียม ทำให้กลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพร้อมความได้เปรียบสองประตู
แต่เกมวันที่ 18 สิงหาคม ช้างศึกกลับพ่ายสิงคโปร์คาบ้าน 1-2 แม้ผลการแข่งขันนัดนั้นไม่เป็นใจ แต่เมื่อรวมสองเกม ไทยยังชนะ 4-3 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้ตามเป้าหมาย
ก่อนหน้านี้ทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน ทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มได้แข็งแกร่ง ชนะครบ 4 นัด เป็นแชมป์กลุ่ม B ก่อนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ โดยไทยกำลังตามล่าแชมป์รายการนี้สมัยที่ 8 หลังเคยครองถ้วยมาแล้วในปี 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 และ 2022 มากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขัน
เวียดนามแรงต่อเนื่อง อัดมาเลเซียรวม 4-0
อีกฝั่งหนึ่ง เวียดนามของกุนซือ คิม ซัง-ซิก ผ่านรอบรองฯ มาแบบเด็ดขาดกว่า
นัดแรก ดาวทองบุกชนะมาเลเซีย 2-0 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ก่อนกลับมาปิดงานที่สนามมีดินห์ วันที่ 19 สิงหาคม ด้วยชัยชนะ 2-0 อีกครั้ง โดย เหงียน ซวน ซอน ลงจากม้านั่งสำรองแล้วยิงคนเดียว 2 ประตู
เวียดนามจึงผ่านเข้าชิงด้วยสกอร์รวม 4-0 และรักษาโอกาสป้องกันแชมป์ต่อไป
รอบชิงเดิมเมื่อ 2 ปีก่อน ไทยยังมีแผลกับเวียดนาม
การเจอกันครั้งนี้มีเรื่องเก่ารอสะสาง เพราะคู่ชิงปี 2026 คือคู่เดิมจาก อาเซียนคัพ 2024
ครั้งนั้นเวียดนามชนะไทย 2-1 ในนัดแรก ก่อนบุกมาชนะที่กรุงเทพฯ อีก 3-2 ส่งผลให้เวียดนามคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 5-3 และเป็นแชมป์อาเซียนสมัยที่ 3 ต่อจากปี 2008 และ 2018
สำหรับไทย ความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้พลาดการคว้าแชมป์สมัยที่ 8 หลังเคยครองบัลลังก์สองสมัยติดต่อกันในปี 2020 และ 2022 ส่วนเวียดนามได้ถอนแค้นจากรอบชิงปี 2022 ซึ่งครั้งนั้นไทยเป็นฝ่ายชนะสกอร์รวม 3-2
เท่ากับว่า รอบชิง 3 ครั้งล่าสุดที่ไทยและเวียดนามเข้าถึงพร้อมกัน ต่างฝ่ายต่างมีแผลจากกันและกัน ปี 2022 ไทยได้แชมป์เหนือเวียดนาม ก่อนปี 2024 เวียดนามเอาคืน และปี 2026 จะเป็นบทตัดสินรอบใหม่
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