เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด
คนส่วนใหญ่ที่มีเชื้อเริมติดมาตั้งแต่เด็กและไม่รู้ตัว WHO ระบุประชากรโลกกว่า 3.8 พันล้านคนมีเชื้อ HSV-1
ไม่จริง การเป็นเริมไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นสำส่อนทางเพศ เพราะเชื้อเริมส่วนใหญ่ คือชนิดที่ติดกันตั้งแต่วัยเด็กโดยไม่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และแม้แต่เริมที่อวัยวะเพศ แม้คู่นอนเพียงคนเดียวก็ติดได้ ความเชื่อที่ผูกโรคเริมเข้ากับการมีคู่นอนหลายคนจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางการแพทย์
โรคเริมเกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (Herpes Simplex Virus หรือ HSV) แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกคือ HSV-1 มักทำให้เกิดแผลที่ปากและริมฝีปาก ชนิดที่สองคือ HSV-2 มักทำให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศ
ทำไมเป็นเริมถึงไม่ได้บอกเรื่องพฤติกรรมทางเพศ
เริมส่วนใหญ่คือ HSV-1 ที่คนรับเชื้อมาตั้งแต่เด็ก องค์การอนามัยโลกระบุว่าคนวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีเชื้อ HSV-1 อยู่แล้ว และการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัยเด็กผ่านการสัมผัสทางปาก เช่น การหอมแก้มของผู้ใหญ่ในครอบครัว การรับเชื้อแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เลย
คนที่มีเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการและไม่รู้ตัว จึงส่งต่อให้คนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ คนที่ตรวจพบว่ามีเชื้อวันนี้ อาจรับเชื้อมานานหลายปีจากใครก็ได้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อ
เชื้อ HSV-2 ที่อวัยวะเพศติดต่อผ่านการสัมผัสผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะติด ไม่ว่าจะเป็นคู่นอนคนแรกหรือคนเดียวในชีวิตก็ตาม คู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานก็พบการติดเริมระหว่างกันได้ตามปกติ
เริมพบบ่อยแค่ไหนในโลก
องค์การอนามัยโลกประเมินไว้เมื่อปี 2563 ว่าประชากรโลกอายุต่ำกว่า 50 ปี ราว 3.8 พันล้านคน หรือ 64% มีเชื้อ HSV-1 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเริมที่ปาก ส่วนเชื้อ HSV-2 ที่เป็นสาเหตุหลักของเริมที่อวัยวะเพศ พบในคนอายุ 15 ถึง 49 ปี ราว 520 ล้านคน หรือ 13% ของกลุ่มอายุนี้
ในปีเดียวกัน มีคนอายุ 15 ถึง 49 ปี ราว 205 ล้านคน หรือ 5.3% ที่มีอาการเริมที่อวัยวะเพศแสดงออกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
เริมติดต่อได้ทางไหนบ้าง
เริมติดต่อผ่านการสัมผัส เชื้อ HSV-1 ที่ปากติดผ่านการสัมผัสทางปากเป็นหลัก เช่น การจูบ ส่วนเชื้อ HSV-2 ที่อวัยวะเพศติดผ่านการมีเพศสัมพันธ์
ปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างสองชนิดไม่ชัดเท่าเดิม การทำออรัลเซ็กซ์ทำให้เชื้อจากปากไปที่อวัยวะเพศ หรือจากอวัยวะเพศมาที่ปากได้ เริมที่ปากจากเชื้อ HSV-2 และเริมที่อวัยวะเพศจากเชื้อ HSV-1 จึงพบมากขึ้น
นอกจากเพศสัมพันธ์ เริมยังติดผ่านการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันในช่วงที่มีแผลได้ด้วย เมื่อมีแผลเริมกำเริบจึงควรงดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และงดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้น
อาการเป็นอย่างไร
อาการเริ่มจากตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณที่ติดเชื้อ จากนั้นตุ่มแตกออกกลายเป็นแผล มีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วย
เมื่อรับเชื้อครั้งแรก ร่างกายมีระยะฟักตัวประมาณ 2 ถึง 20 วันก่อนแสดงอาการ หลังแผลหาย เชื้อไม่ได้หายไปจากร่างกาย แต่ไปฝังตัวอยู่ในปมประสาทใต้ผิวหนัง แล้วกลับมากำเริบใหม่ได้เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอ พักผ่อนน้อย หรือร่างกายไม่แข็งแรง
วิธีรักษาเริม ป้องกันอย่างไร
เริมรักษาด้วยยาต้านไวรัสทั้งชนิดกินและชนิดทา ยาช่วยบรรเทาอาการและลดการกลับมาเป็นซ้ำ แต่ไม่ได้กำจัดเชื้อออกจากร่างกายให้หมด คนที่มีอาการผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
การป้องกันที่ทำได้คือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเริม และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีแผลเริมในช่วงที่แผลกำเริบ
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