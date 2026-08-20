ครอบครัวมะกัน ฟ้องบริษัทผลิตไม้แบดยี่ห้อดัง หลังก้านไม้เสียบเด็ก 6 ขวบดับ
ครอบครัวมะกัน ฟ้องบริษัทผลิตไม้แบดยี่ห้อดัง Franklin Sport หลังก้านไม้เสียบเด็ก 6 ขวบดับ ชี้เคยเกิดเหตุทำนองนี้มาแล้ว แต่บริษัทนิ่งเฉย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ทางครอบครัวได้เดินหน้าเอาผิดบริษัท Franklin Sport บริษัทผลิตไม้แบดมินตัน ภายหลังจากที่ก้านอลูมิเนียมของไม้แบดมินตันหลุดออกจากด้ามจับไม้ พุ่งแทงทะลุศีรษะเจาะกะโหลกของ ลูซี่ มอร์แกน หนูน้อยวัย 6 ขวบเสียชีวิต ระหว่างที่ครอบครัวกำลังไปเที่ยวที่รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยอ้างอิงจากเอกสารทางครอบครัวระบุว่าไม้แบตดังกล่าว ข้อบกพร่อง และไม่มีกาวที่เชื่อมต่อส่วนโลหะอย่างแน่นหนาเพียงพอ การตายของลูกสาวครั้งนี้เป็นฝันร้ายของครอบครัว ซึ่งทางทีมกฎหมายเดินหน้าเอาผิดทางผู้ผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก
ทางทีมกฎหมายระบุด้วยว่า ทางบริษัทเคยได้รับแจ้งเหตุคล้ายๆกัน ทำให้เด็กในรัฐนิวยอร์กสูญเสียดวงตา อย่างไรก็ตามทางบริษัทเลือกจะเพิกเฉย
คดีนี้เรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ การสูญเสียทางการเงิน ความทุกข์ทางจิตใจ การสูญเสียความสุขสบาย ความสัมพันธ์ และการเป็นเพื่อน รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ ที่สามารถเรียกร้องได้
ขณะที่ทาง Franklin Sport ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นแต่อย่างใด
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