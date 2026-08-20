ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที
เจ้าของร้าน สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกค้าสาวจากโน้ต “ฝากท้องมื้อสุดท้าย” รีบติดต่อกลับช่วยชีวิต ทำชาวเน็ตใจฟูทั้งโซเชียล
กลายเป็นกระแสชื่นชมสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Bozz Moo Glammahouse เจ้าของร้าน หมี่ไก่ฉีกแกรมม่า ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนมุมมองการทำร้านอาหารไปตลอดกาล หลังจากที่ได้รับออเดอร์เดลิเวอรี่ที่มีข้อความในช่องหมายเหตุว่า “ขอฝากท้องไว้ร้านนี้เป็นมื้อสุดท้ายนะคะ”
ทันทีที่อ่านจบ เจ้าของร้านเกิดความกังวลอย่างหนัก แม้จะพยายามคิดในแง่บวกว่าลูกค้าอาจจะย้ายบ้านหรือลดน้ำหนัก แต่สัญชาตญาณกลับบอกว่าข้อความนี้มีความหมายมากกว่านั้น ทั้งคู่จึงพยายามติดต่อลูกค้าผ่านทุกช่องทาง จนกระทั่งได้พูดคุยกันผ่านแชต จากนั้นการไม่ปล่อยผ่านของเจ้าของร้านในครั้งนี้ กลับเปลี่ยนความคิดของลูกค้าคนนั้นให้กลับมาฮึดสู้อีกครั้งจนได้
“มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง ยาวหน่อย แต่อยากให้อ่านกันให้จบจริง ๆ นะ
วันนั้นเสียงเครื่องพิมพ์ใบเสร็จดังขึ้นตามปกติ แต่ข้อความในช่องหมายเหตุกลับสะดุดตาจนต้องอ่านซ้ำ… “ขอฝากท้องไว้ร้านนี้เป็นมื้อสุดท้ายนะคะ”
แว๊บแรกในใจ เรากับแฟน คิดในแง่บวกว่าลูกค้าอาจจะแค่ย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน ไปต่างประเทศ หรือเตรียมตัวลดน้ำหนัก แต่ความรู้สึกบางอย่างกลับบอกเราว่า น้ำหนักของคำ ๆ นี้มันเกินกว่าจะมองข้าม เราจึงตัดสินใจโทรไปหาลูกค้า ไม่ใช่ในฐานะร้านค้า แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง โทรประมาณ 3-4 สาย แต่ลูกค้าก็ไม่รับสาย เราก็ อ่ะ ไปทำออเดอร์ก่อน ส่วนแฟนก็หาทางที่จะได้สนทนากับลูกค้า แต่ไม่ว่าจะโทรด้วยเบอร์หรือแชตไปทางแอพสั่งอาหาร ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด เราทั้งคู่เริ่มกังวลใจ และระหว่างนั้น ไรเดอร์ก็มารับอาหารนี้ เราเลยได้พูดคุยและไรเดอร์ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตา เอาตรง ๆ เรารู้ว่าแบบนี้ มันคือการก้าวก่าย เสียมารยาท แต่เอาเถอะ เรา 2 คนไม่สามารถข้ามประโยคนี้ไปได้จริง ๆ จนแฟนเราหาทางจนได้แชตกับลูกค้าทางแอพเขียว
และสิ่งที่ได้พูดคุยก็ทำให้เราใจหาย… วันนั้นคือวันที่โลกของเธอมืดหม่น ความเหนื่อยล้าและมรสุมชีวิตถาโถมจนไม่อยากรับรู้อะไร และตั้งใจให้มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของเธอจริงๆ มันคือช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุด เราทำได้เพียงตั้งใจรับฟัง เปิดพื้นที่ให้เธอได้ปลดปล่อย ใช้ความเข้าใจและส่งพลังใจเท่าที่ทำได้ ค่อยๆ ให้เธอรู้ว่า ชีวิตของเธอยังมีคุณค่า เป็นหนึ่งในคนสำคัญของพวกเรา และยังมีพรุ่งนี้ที่รอให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
จนในที่สุด บทสนทนาเล็ก ๆ ความห่วงใยที่ส่งไป พร้อมกับอาหารกล่องนั้น ได้กลายเป็นกำลังใจ ที่โอบอุ้มจิตใจ และความสิ้นหวังค่อยๆ จางหายไป เปลี่ยนเป็นการตัดสินใจที่จะ “ฮึดสู้อีกสักครั้ง และเลือกที่จะก้าวเดินต่อ”
เหตุการณ์นี้เปลี่ยนมุมมองการทำร้านอาหารของเราไปตลอดกาล มันทำให้เราตระหนักว่า อาหารหนึ่งกล่อง ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้อิ่มท้อง แต่มันอาจเป็นสายใยที่เชื่อมโยงใครบางคนไว้กับความหวัง มันคือความใส่ใจที่ถูกส่งผ่านทางรสชาติ และเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะไปเติมเต็มหัวใจใครในวันที่เขามืดมนที่สุด
ถึงร้านอาหารทุก ๆ ร้าน หมายเหตุเล็ก ๆ ที่เราชอบมองข้าม อาจจะเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับลูกค้าที่น่ารักก็ได้
ถึงลูกค้าเจ้าของออเดอร์นี้… ขอบคุณมากนะครับที่เข้มแข็ง ขอบคุณที่เลือกจะอยู่ต่อเพื่อมองดูท้องฟ้าในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหน ขอให้รู้ไว้ว่า พวกเรา หมี่ไก่ฉีกแกรมม่า กล่องเดิมตรงนี้ ไม่ได้เป็นแค่มื้อสุดท้ายในวันที่เหนื่อยล้าของคุณ แต่จะเป็นมื้ออร่อยที่พร้อมต้อนรับ เติมพลัง และอยู่เคียงข้างคุณในทุก ๆ วันใหม่เสมอ ขอบคุณที่ให้โอกาสเรา ได้ดูแลหัวใจของคุณในวันที่ยากที่สุด
ยิ้มทุกครั้งที่เห็น คำ ๆ นี้ อยากมุดมือถือไปกอดลูกค้าเลยอ่ะ เอาจริง ๆ ไม่คิดว่า คนจะแชร์มากขนาดนี้ ตกใจ อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่าน คอมเม้นต์นะครับ
จุดประสงค์ของเรา 2 คน อยากส่งต่อกำลังใจ ความรัก ความอบอุ่น ไม่อยากบอกหรอกนะว่า “สู้ ๆ “เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่า คุณสู้ สู้สุดแรง แต่บางครั้งกำลังของใจ มันหมดลง ต้องการการปลอบประโลม พื้นที่ที่ได้ทิ้งใจลงพัก ก็เท่านั้น
อยากขอให้ทุกคนที่ได้เห็นโพสต์นี้ หากใครกำลังรู้สึกท้อ หมดแรง ไม่ไหวต่อความเหนื่อยล้าที่ต้องแบกรับ เชื่อเถอะว่า มีคนที่รักคุณครับ คุณมีคุณค่าเสมอ กอดตัวเองกันนะครับ อบอุ่นสุดๆ”
อ้างอิงจาก : FB Bozz Moo Glammahouse
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