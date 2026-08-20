บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม 20 ส.ค. 69 หลังคัดไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติ 20 ต้น ก่อนตัดทอน แปรรูป และส่งสำนักช่างสิบหมู่จัดสร้างพระโกศ พระหีบ และเครื่องประกอบไม้จันทน์
วันนี้ 20 สิงหาคม 2569 มีพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันทน์หอม ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คัดเลือกไม้จันทน์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติไว้ 20 ต้น ก่อนตัดทอนและแปรรูปเพื่อส่งต่อให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จัดสร้างพระโกศไม้จันทน์ พระหีบไม้จันทน์ และเครื่องประกอบไม้จันทน์
พิธีเริ่มเวลา 11.09 น. มี พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภายในพิธี พลอากาศเอก สมคิด หลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมบริเวณต้นจันทน์หอม ขณะที่โหรหลวงลั่นฆ้องชัย มีการประโคมสังข์ แตร และไกวบัณเฑาะว์
จากนั้นหลั่งน้ำเทพมนต์ เจิมขวานทอง และใช้ขวานฟันต้นจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนโปรยดอกไม้โดยรอบ เป็นอันเสร็จพิธี
ไม้จันทน์หอมที่คัดเลือกทั้ง 20 ต้นเป็นต้นที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ มีเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ 150 เซนติเมตร และมีขนาดเหมาะสำหรับนำไปแปรรูป
ส่วนต้นจันทน์หอมที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีอายุมากกว่า 100 ปี เนื้อไม้แน่น สีน้ำตาลอมเหลือง และมีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการคัดเลือกไม้สำหรับพระราชพิธี
ขั้นตอนต่อจากพิธี กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะตัดทอนและแปรรูปไม้ร่วมกับคณะจิตอาสา ก่อนส่งมอบไม้ให้ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีตามแบบแผนโบราณราชประเพณี
รายงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรียืนยันว่าไม้ชุดนี้เตรียมนำไปใช้จัดสร้างพระโกศไม้จันทน์ พระหีบไม้จันทน์ และเครื่องประกอบไม้จันทน์
หลังเสร็จพิธี ผู้ร่วมงานปลูกต้นจันทน์หอมคืนสู่พื้นที่จำนวน 10 ต้น นายสุชาติระบุว่า แนวทางของกรมอุทยานฯ กำหนดให้เมื่อนำไม้จันทน์หอมไปใช้ 1 ต้น จะปลูกทดแทน 10 ต้น จึงเตรียมปลูกต่อให้ครบ 200 ต้น สำหรับไม้ 20 ต้นที่ได้รับการคัดเลือก
ก่อนหน้านี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี ยืนยันตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมว่า กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกไม้จันทน์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติ 20 ต้นสำหรับงานพระราชพิธี พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม 1,500 ขวดสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมพิธีวันที่ 20 สิงหาคม
ด้านการเตรียมพระราชพิธี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ได้ประชุมพิจารณาแนวทางสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
กรมศิลปากรเสนอปรับองค์ประกอบพระเมรุมาศให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจ เช่น ปรับส่วนยอดเป็นพระสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตรขาว 7 ชั้น ใช้หลังคาสีแดงอิฐและสีส้มเป็นองค์ประกอบ พร้อมจัดทำแผนราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบ ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19.48 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษาปีที่ 47
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี และประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- แนวหน้า: พิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2569
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรี กรมประชาสัมพันธ์: พิธีบวงสรวงและการนำไม้ไปจัดสร้างพระโกศ พระหีบ และเครื่องประกอบไม้จันทน์
- การประปาส่วนภูมิภาค: การคัดเลือกไม้จันทน์หอม 20 ต้น และกำหนดพิธีวันที่ 20 สิงหาคม 2569
- กรมศิลปากร: การประชุมเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ วันที่ 5 สิงหาคม 2569
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