หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน
หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน แพทย์ดูแลให้อาหารจนอาการดีขึ้น ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
ที่เมืองซัสเซ็กซ์ สหราชอาณาจักร หญิงสาวรายหนึ่งต้องพบเหตุการณ์สุดระทึก หลังพบค้างคาวขนาดใหญ่ตกลงไปแช่น้ำอยู่ในโถส้วม โดยค้างคาวตัวดังกล่าวบินเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าให้ข้อมูลว่าค้างคาวมักบินเข้ามาในบ้านเรือนเพื่อค้นหาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัด
ด้านหญิงสาวจึงตัดสินใจใช้ช้อนพรวนดินช่วยเหลือค้างคาวที่ดูเหมือนว่ามีอาการอ่อนแรงออกมาจากโถส้วม ก่อนติดต่อไปยังอาสาสมัครของกลุ่มอนุรักษ์ค้างคาวซัสเซกซ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ได้ทราบว่า สัตว์ปีกชนิดนี้มักอยู่ในภาวะขาดน้ำได้ง่าย และสาเหตุหลักที่ทำให้ค้างคาวได้รับบาดเจ็บมากที่สุดคือการถูกแมวทำร้าย นอกจากนี้ยังพบว่าค้างคาวสามารถหลบซ่อนตัวตามช่องว่างขนาดเล็กใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา หรือตามซอกหลืบของอาคารเก่าได้อย่างมิดชิด
อแมนดา มิลลาร์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค้างคาวซัสเซ็กซ์ รับค้างคาวตัวนี้ไปดูแลต่อ พร้อมตั้งชื่อให้ว่า “หลุยส์” โดยเธอยืนยันว่า หลุยส์เป็นค้างคาวสายพันธุ์เซโรทีน ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ค้างคาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ขณะพบตัว หลุยส์มีสภาพร่างกายผอมโซและเหนื่อยล้าอย่างหนัก เจ้าหน้าที่จึงให้พักฟื้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มก่อนดำเนินการต่อ
ในระหว่างการดูแล หลุยส์ได้รับการดูแลจนอาการดีขึ้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวหลุยส์กลับไปยังสวนหลังบ้านของหญิงผู้พบเห็นในครั้งแรก จากนั้นหลุยส์จะโผบินออกไปในยามค่ำคืน กลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย
ที่มา: Daily Star
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