ข่าวต่างประเทศ

กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 21:34 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 21:35 น.
กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง

วิชาล การ์ก (Vishal Garg) ผู้ก่อตั้งบริษัทสินเชื่อบ้านดิจิทัล Better.com ซึ่งเคยโด่งดังไปทั่วโลกจากการเรียกพนักงานกว่า 900 คนเข้า Zoom ก่อนคริสต์มาสปี 2021 แล้วประกาศเลิกจ้างรวดเดียว ล่าสุดกลายเป็นคนที่ถูกเชิญออกจากบริษัทของตัวเอง

Better ปลดการ์กจากตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ก่อนแต่งตั้ง แดเนียล ลูอิส ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทได้เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์ ให้ขึ้นรักษาการ CEO แทน

ถ้ามองจากข้างนอก เรื่องนี้เหมือนตลกร้าย เจ้าตัวไม่ได้ขำด้วยเลย วิชาล การ์ก ให้สัมภาษณ์ CNN ว่า รู้สึกเหมือนถูกหลอก เพราะก่อนเข้าบอร์ด ลูอิสเคยออกมาชื่นชมกลยุทธ์ของ Better ผ่าน X จากนั้นจึงเข้ามาสร้างความไว้วางใจกับบริษัท

การ์กถึงกับตั้งข้อสงสัยว่า อีกฝ่ายอาจต้องการขึ้นเป็น CEO ตั้งแต่แรก พร้อมมองว่าคณะกรรมการบริษัท “ตัดสินใจผิด”

ชื่อของการ์กเคยขึ้นพาดหัวทั่วโลกช่วงเดือนธันวาคม 2021 เมื่อ Better เรียกพนักงานประมาณ 900 คน เข้าประชุมผ่าน Zoom ก่อนเจ้าตัวประกาศเลิกจ้างทั้งหมดในคราวเดียว

ประโยคเปิดวันนั้นกลายเป็นคลิปไวรัล “ถ้าคุณอยู่ในสายนี้ คุณเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้โชคร้ายที่ถูกเลิกจ้าง มีผลทันที”

เขายังบอกพนักงานว่า นี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตที่ต้องปลดคนจำนวนมาก แถมครั้งก่อนตัวเองถึงกับร้องไห้

แต่มู้ดเห็นใจอยู่ได้ไม่นาน เพราะต่อมาการ์กเขียนข้อความกล่าวหาพนักงานที่ถูกปลดอย่างน้อย 250 คนว่า ทำงานจริงเฉลี่ยเพียงวันละ 2 ชั่วโมง ทั้งที่ลงเวลารับค่าจ้างเต็มวัน พร้อมกล่าวหาว่าคนกลุ่มนี้กำลัง “ขโมย” จากบริษัทและลูกค้า

ภายหลังเจ้าตัวยอมรับว่า ถ้อยคำเหล่านั้น “น่าจะเรียบเรียงให้ดีกว่านี้”

ต่อมากระแสวิจารณ์ในสังคมถาโถมอย่างหนักจน Better ต้องให้การ์กพักงาน ก่อนสุดท้ายเขาจะกลับมารับตำแหน่ง CEO อีกครั้ง

ห้าปีผ่านไป รอบนี้ไม่มีพนักงาน 900 คนอยู่ในหน้าจอ แต่คนที่ถูกแจ้งให้ออกจากตำแหน่งคือคนที่เคยนั่งอยู่ตรงกลางจอนั่นเอง

เจ้าตัวบอก บริษัทกำลังดีขึ้น ทำไมต้องปลดผม?

การ์กไม่ได้ยอมรับว่าผลงานบริษัทเลวร้ายจนสมควรถูกเปลี่ยนตัว เขาอ้างว่า Better กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า บริษัทกำลังเข้าใกล้จุดทำกำไร หลังรายได้เคยร่วงหนักจากประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือราว 70 ล้านดอลลาร์ในปี 2023

ในมุมของการ์ก เขาทำตามคำขอของผู้ถือหุ้นเมื่อถูกบอกให้ลดบทบาทลง และคิดว่าการเปลี่ยน CEO ครั้งนี้ไม่ได้ช่วยบริษัทอย่างที่บอร์ดเชื่อ

ถ้าเรื่องจบด้วยการเก็บของออกจากห้อง CEO ก็อาจยังธรรมดาเกินไป หลังถูกปลด การ์กส่งหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อเรียกร้องให้ แต่งตั้งตัวเองกลับมาเป็น CEO และจ้างทนายเข้ามาดูแลเรื่องนี้

เขายังเสนอว่า หากได้ตำแหน่งกลับคืนมา จะยอมรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปี จนกว่า Better จะกลับมามีกำไร หลังจากนั้นจึงพร้อมลงจากตำแหน่ง

การ์กอธิบายว่า ตัวเองสร้างบริษัทนี้มานานประมาณ 10 ปี ยอมรับว่าการบริหารไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ยังเชื่อว่าอนาคตของ Better สดใส และหวังว่าความขัดแย้งจะคลี่คลาย

บริษัทสวนกลับด้วยคดี Better ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเขตใต้ของนิวยอร์ก กล่าวหาการ์กว่าอาจละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง 2 ฉบับ

บริษัทกล่าวหาว่า อดีต CEO พยายามรวบรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นสนับสนุนตัวเอง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทมองว่าทำให้เข้าใจผิด เพื่อผลักดันให้ตัวเองกลับมานั่งเก้าอี้เดิม

จากคนปลด 900 คน สู่วันที่ตัวเองเจอคำเดียวกัน

ความตลกร้ายของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ การ์กเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องวิธีปฏิบัติต่อพนักงานเมื่อต้องลดคน เวลาผ่านไปห้าปี การ์กกลับกำลังต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อรักษางานของตัวเอง

ชายที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งหน้ากล้องบอกพนักงานนับร้อยว่า “วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ” ตอนนี้กำลังจ้างทนาย ส่งหนังสือถึงบอร์ด และขอให้บริษัท reconsider ว่า… ช่วยให้ผมกลับไปทำงานได้ไหม

บางทีนี่อาจไม่ได้เรียกว่า “กรรมตามทัน” ในเชิงธุรกิจ แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนใจว่า ในโลกบริษัท ตำแหน่งบนสุดขององค์กรไม่ได้มาพร้อมเก้าอี้ที่ขันน็อตติดพื้น

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน

2 นาที ที่แล้ว
กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง ข่าวต่างประเทศ

กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชนวินาศบราซิล รถบรรทุกเสยมินิบัสขนคนป่วย ดับพุ่ง 23 ศพ หนักสุดรอบหลายปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย สุขภาพและการแพทย์

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัคโซดัม นางเอกเกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ข่าวต่างประเทศ

นางเอกสาว สู้มะเร็งไทรอยด์ ช็อกพบก้อนเนื้อ 13 ก้อน ยอมรับทรมานมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง บันเทิง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง เทคโนโลยี

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบ 3 คดีป้าดา ปมพิพาทวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

งานเข้า “ป้าดา” และพวก ตำรวจสอบ 3 คดี จ่อเพิ่มข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง ข่าว

โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวย 1 กันยายน 10 ปี เลขท้าย 2 ตัว 10 งวด ไม่เคยออกซ้ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์ บันเทิง

ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 5 หมอเถื่อน จบ ม.3 ดู YouTube รับจัดฟัน-ทำฟันริมฟุตบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรแกรมนัดชิงอาเซียนคัพ 2026 ลุ้นแชมป์สมัย 8 ไทยรีแมตช์เวียดนาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวมะกัน ฟ้องบริษัทผลิตไม้แบดยี่ห้อดัง หลังก้านไม้เสียบเด็ก 6 ขวบดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด สุขภาพและการแพทย์

เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง บันเทิง

เผยนาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สรุปครบ TH-AI Passport ทำอะไรได้บ้าง ฟรีจริงไหม ใช้ AI ได้แค่ไหน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 21:34 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 21:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
Back to top button