กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง
วิชาล การ์ก (Vishal Garg) ผู้ก่อตั้งบริษัทสินเชื่อบ้านดิจิทัล Better.com ซึ่งเคยโด่งดังไปทั่วโลกจากการเรียกพนักงานกว่า 900 คนเข้า Zoom ก่อนคริสต์มาสปี 2021 แล้วประกาศเลิกจ้างรวดเดียว ล่าสุดกลายเป็นคนที่ถูกเชิญออกจากบริษัทของตัวเอง
Better ปลดการ์กจากตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ก่อนแต่งตั้ง แดเนียล ลูอิส ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทได้เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์ ให้ขึ้นรักษาการ CEO แทน
ถ้ามองจากข้างนอก เรื่องนี้เหมือนตลกร้าย เจ้าตัวไม่ได้ขำด้วยเลย วิชาล การ์ก ให้สัมภาษณ์ CNN ว่า รู้สึกเหมือนถูกหลอก เพราะก่อนเข้าบอร์ด ลูอิสเคยออกมาชื่นชมกลยุทธ์ของ Better ผ่าน X จากนั้นจึงเข้ามาสร้างความไว้วางใจกับบริษัท
การ์กถึงกับตั้งข้อสงสัยว่า อีกฝ่ายอาจต้องการขึ้นเป็น CEO ตั้งแต่แรก พร้อมมองว่าคณะกรรมการบริษัท “ตัดสินใจผิด”
ชื่อของการ์กเคยขึ้นพาดหัวทั่วโลกช่วงเดือนธันวาคม 2021 เมื่อ Better เรียกพนักงานประมาณ 900 คน เข้าประชุมผ่าน Zoom ก่อนเจ้าตัวประกาศเลิกจ้างทั้งหมดในคราวเดียว
ประโยคเปิดวันนั้นกลายเป็นคลิปไวรัล “ถ้าคุณอยู่ในสายนี้ คุณเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้โชคร้ายที่ถูกเลิกจ้าง มีผลทันที”
เขายังบอกพนักงานว่า นี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตที่ต้องปลดคนจำนวนมาก แถมครั้งก่อนตัวเองถึงกับร้องไห้
แต่มู้ดเห็นใจอยู่ได้ไม่นาน เพราะต่อมาการ์กเขียนข้อความกล่าวหาพนักงานที่ถูกปลดอย่างน้อย 250 คนว่า ทำงานจริงเฉลี่ยเพียงวันละ 2 ชั่วโมง ทั้งที่ลงเวลารับค่าจ้างเต็มวัน พร้อมกล่าวหาว่าคนกลุ่มนี้กำลัง “ขโมย” จากบริษัทและลูกค้า
ภายหลังเจ้าตัวยอมรับว่า ถ้อยคำเหล่านั้น “น่าจะเรียบเรียงให้ดีกว่านี้”
ต่อมากระแสวิจารณ์ในสังคมถาโถมอย่างหนักจน Better ต้องให้การ์กพักงาน ก่อนสุดท้ายเขาจะกลับมารับตำแหน่ง CEO อีกครั้ง
ห้าปีผ่านไป รอบนี้ไม่มีพนักงาน 900 คนอยู่ในหน้าจอ แต่คนที่ถูกแจ้งให้ออกจากตำแหน่งคือคนที่เคยนั่งอยู่ตรงกลางจอนั่นเอง
เจ้าตัวบอก บริษัทกำลังดีขึ้น ทำไมต้องปลดผม?
การ์กไม่ได้ยอมรับว่าผลงานบริษัทเลวร้ายจนสมควรถูกเปลี่ยนตัว เขาอ้างว่า Better กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า บริษัทกำลังเข้าใกล้จุดทำกำไร หลังรายได้เคยร่วงหนักจากประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือราว 70 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
ในมุมของการ์ก เขาทำตามคำขอของผู้ถือหุ้นเมื่อถูกบอกให้ลดบทบาทลง และคิดว่าการเปลี่ยน CEO ครั้งนี้ไม่ได้ช่วยบริษัทอย่างที่บอร์ดเชื่อ
ถ้าเรื่องจบด้วยการเก็บของออกจากห้อง CEO ก็อาจยังธรรมดาเกินไป หลังถูกปลด การ์กส่งหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อเรียกร้องให้ แต่งตั้งตัวเองกลับมาเป็น CEO และจ้างทนายเข้ามาดูแลเรื่องนี้
เขายังเสนอว่า หากได้ตำแหน่งกลับคืนมา จะยอมรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปี จนกว่า Better จะกลับมามีกำไร หลังจากนั้นจึงพร้อมลงจากตำแหน่ง
การ์กอธิบายว่า ตัวเองสร้างบริษัทนี้มานานประมาณ 10 ปี ยอมรับว่าการบริหารไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ยังเชื่อว่าอนาคตของ Better สดใส และหวังว่าความขัดแย้งจะคลี่คลาย
บริษัทสวนกลับด้วยคดี Better ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเขตใต้ของนิวยอร์ก กล่าวหาการ์กว่าอาจละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง 2 ฉบับ
บริษัทกล่าวหาว่า อดีต CEO พยายามรวบรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นสนับสนุนตัวเอง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทมองว่าทำให้เข้าใจผิด เพื่อผลักดันให้ตัวเองกลับมานั่งเก้าอี้เดิม
จากคนปลด 900 คน สู่วันที่ตัวเองเจอคำเดียวกัน
ความตลกร้ายของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ การ์กเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องวิธีปฏิบัติต่อพนักงานเมื่อต้องลดคน เวลาผ่านไปห้าปี การ์กกลับกำลังต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อรักษางานของตัวเอง
ชายที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งหน้ากล้องบอกพนักงานนับร้อยว่า “วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ” ตอนนี้กำลังจ้างทนาย ส่งหนังสือถึงบอร์ด และขอให้บริษัท reconsider ว่า… ช่วยให้ผมกลับไปทำงานได้ไหม
บางทีนี่อาจไม่ได้เรียกว่า “กรรมตามทัน” ในเชิงธุรกิจ แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนใจว่า ในโลกบริษัท ตำแหน่งบนสุดขององค์กรไม่ได้มาพร้อมเก้าอี้ที่ขันน็อตติดพื้น
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