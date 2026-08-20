นางเอกสาว สู้มะเร็งไทรอยด์ ช็อกพบก้อนเนื้อ 13 ก้อน ยอมรับทรมานมาก
พัคโซดัม นางเอกเกาหลีใต้ เปิดใจนาทีป่วยมะเร็งไทรอยด์ ช็อกลามถึงต่อมน้ำเหลือง พบก้อนเนื้อ 13 ก้อนที่ลำคอ เผยทรมานช่วงพักฟื้นนาน 6 เดือน
แฟน ๆ ส่งกำลังใจให้ พัคโซดัม (Park So-dam) นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง The Journey to Gyeongju หลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ คาเฟ่แห่งหนึ่งในย่านซัมชองดง เขตจงโน กรุงโซล เล่าถึงช่วงเวลาที่เก็บเป็นความลับมานาน ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด ไปจนถึงการพักฟื้น
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2021 พัคโซดัมเปิดเผยว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์ หลังเข้ารับการผ่าตัด ต้องพักกิจกรรมโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง Special Delivery ในเดือนมกราคม 2022 และกลับมารับงานอีกครั้งในปีถัดมากับภาพยนตร์ Ghost และซีรีส์ Lee Jae, About to Die จากนั้นเธอพักงานไปอีกครั้ง และกำลังจะกลับมาพบผู้ชมในรอบ 2 ปีเต็มผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Journey to Gyeongju
พัคโซดัมเล่าถึงช่วงเวลาหลังการผ่าตัด ตอนโปรโมตภาพยนตร์ Ghost เธอบอกทุกคนว่าสบายดี แต่ความจริงแล้วร่างกายยังไม่พร้อมเต็มร้อย มีอาการเหนื่อยล้าและซึมเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีแรงแสดงฉากแอ็กชันหนัก ๆ จนต้องเอ่ยปากขอโทษรุ่นพี่ในกองถ่าย ตอนนั้นคิดว่าเป็นเพียงภาวะหมดไฟจากการทำงานหนักตลอดช่วงอายุ 20 ปี เพราะเคยรับงานแสดงละครเวที 2 เรื่อง ซีรีส์ 2 เรื่อง และภาพยนตร์อีก 2 เรื่องภายในปีเดียว
ผลตรวจร่างกายกลับระบุว่า เธอมีก้อนเนื้อ 13 ก้อนบริเวณลำคอ และเชื้อมะเร็งลามไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว วันที่ทราบผลการวินิจฉัย หมอบอกว่า “คุณเป็นมะเร็ง” เหมือนฉากในซีรีส์ ตอนนั้นแม่อยู่ด้วย เธอไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าแม่ ภาพนั้นยังคงติดตา
จากนั้นเธอไปกินข้าวกับพ่อ เมื่อพ่อได้ยินว่าเป็นมะเร็งก็เดินออกจากโต๊ะไปทันที คาดว่าคงออกไปร้องไห้ โชคดีที่เชื้อมะเร็งหยุดอยู่แค่ต่อมน้ำเหลือง ทำให้เธอไม่ต้องทำเคมีบำบัด
การฟื้นฟูร่างกายและผลกระทบทางจิตใจหลายอย่าง กว่าเสียงจะกลับมาเป็นปกติ เธอต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน ช่วงแรกเสียงเปลี่ยนเหมือนเด็กทำให้เธอกังวลมากเพราะอาชีพนักแสดงต้องใช้เสียงตลอดเวลา
อีกทั้งตัวละครในภาพยนตร์ The Ghost มีฉากต้องกรีดร้องเยอะมาก เมื่อเจอกับผู้กำกับ เธอถึงกับร้องไห้ออกมาและกังวลเรื่องการโปรโมตภาพยนตร์ แต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองและบันทึกเสียงจนจบ
เมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังผ่าตัด พัคโซดัมเริ่มลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ตั้งคำถามว่านอกจากการแสดงแล้ว ตัวเองทำอะไรได้อีกบ้าง จึงตัดสินใจออกเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวเป็นครั้งแรก เธอขับรถลุยเดี่ยวทั่วยุโรปเพื่อดูแสงเหนือ
ช่วงเวลาที่ยากลำบากทำให้เธอกลับมาทบทวนตัวเอง แม้จะคิดว่าไม่ป่วยคงดีกว่า แต่ก็มักจะบอกตัวเองเสมอว่าผ่านความเจ็บป่วยนั้นมาได้ด้วยดี ทำให้ตระหนักว่าตัวเองหลงลืมการดูแลจิตใจและร่างกาย
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