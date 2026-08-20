เผยนาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง

เผยนาที ชาคริต แย้มนาม เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง เตรียมดำเนินการบำเพ็ญกุศลตามกำหนดการเดิม
ความคืบหน้าภายหลังผลการชันสูตรพลิกศพ เรย์ แมคโดนัลด์ สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของอดีตพระเอกยุค 90 นั้นมาจากภาวะ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น เป็นเหตุให้เรย์นอนหมดสติในช่วง 00.12 น. และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก่อนที่ทาง แหม่ม สริญญา ภรรยาของเรย์ แมคโดนัลด์ จะมาพบร่างสามีบนโซฟา ในเวลาประมาณ 06.50 น. สิริอายุ 49 ปี
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.05 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ได้มีการเคลื่อนร่าง เรย์ แมคโดนัลด์ จากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ มาถึงวัดยางพระอารามหลวง โดยมี แหม่ม สริญญา ภรรยา พร้อมด้วยเพื่อนสนิท ชาคริต แย้มนาม และ ลีโอ พุฒ ร่วมเดินทางมาส่งเรย์ด้วยความโศกเศร้า
ขณะที่ทาง ข่าวสด มีการเผยแพร่ภาพนาทีบีบหัวใจ เมื่อ ชาคริต แย้มนาม เพื่อนรักของ เรย์ แมคโดนัลด์ ตั้งแต่สมัยอนุบาล เดินมาเคาะข้างรถกู้ภัย พร้อมเอ่ยปากบอกกล่าวว่า “เพื่อนถึงแล้วนะ มาๆๆ” ก่อนทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจะยกหีบบรรจุร่างศิลปินดังแห่งยุค 90 ลงจากรถ ก่อนจะเตรียมพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. โดยจะเป็นพิธีภายใน จากนั้นหลังจากบรรจุร่างเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมในช่วงเย็นตามกำหนดเดิมที่ได้แจ้งไว้
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด
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